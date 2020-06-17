Ambalajda hedef 10 milyar dolar ihracat

17 Haziran 2020

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve 315 kişinin kayıt olduğu etkinliğe Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ile Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş konuşmacı olarak katıldı. Zeki Sarıbekir yaptığı açılış konuşmasında, her yıl düzenledikleri iftar yemeği organizasyonunun yerini bu yıl salgın nedeniyle yoğun katılımlı bir webinarın aldığını söyledi. Gündemi değerlendiren Zeki Sarıbekir, “Pandemi sürecinde gıdaların güvenliğini sağladık. Tedarik zincirini aksatmadık. Birçok ülkede ambalaj sıkıntısı oldu. Ama Türkiye’de tüketiciler ürüne anında ulaşabildi.” açıklamasında bulundu.

Dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgınının etkileri ve ‘Yeni Normal’ olarak adlandırılan dönem, Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin (ASD) düzenlediği yoğun katılımlı ‘Ambalaj Sektörü İçin Pandemi Sonrası Ekonomi ve Psikolojik Dünyamız’ başlıklı webinarda tartışıldı. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve 315 kişinin kayıt olduğu etkinliğe Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ile Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren ASD Başkanı, her yıl düzenledikleri ve sektörü bir araya getiren iftar yemeği organizasyonunun yerini bu yıl salgın nedeniyle yoğun katılımlı bir webinarın aldığını söyledi.

Hayatın her alanında ambalaj

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün ekonomik verilerine ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapattık. 1,8 milyar dolar cari fazla veren bir sektörüz. 23 milyar dolar satış hacmimiz bulunuyor. 100 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektör olarak ihracatta 10 milyar dolara yükselme hedefimiz var. Ticaret hacmi hedefimiz ise 30 milyar dolar. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz. Türkiye’de kişi başı ambalaj tüketimi 250-260 dolar civarında. Bu oran Avrupa’da 400, ABD’de 500, Japonya’da ise 550 dolar seviyelerinde. Ülkelerin ambalaj tüketimi gelişmişliğin sembolü. Pandemi sürecinde gıdaların güvenliğini sağladık. Tedarik zincirini aksatmadık. Birçok ülkede ambalaj sıkıntısı oldu. Ama Türkiye’de tüketiciler ürüne anında ulaşılabildi. Ambalaj denince akla sadece gıda, hijyen ve temizlik sektörleri gelmemeli. Endüstriyel ve tekstil alanlarında da ciddi oranda ambalaj kullanımı var.”

E-ticarete uyum sağlayan ayakta kalır

Küresel salgının özellikle sosyal ve ticari hayatta birçok şeyi değiştirdiğini ifade eden Zeki Sarıbekir, “Hem doğada hem ekonomide değişiklikler oluyor. Bu değişime uyum sağlamamız şart. İhracat yapanlar ve e-ticarete uyum sağlayanlar ayakta kalacak. Ambalaj ve lojistik gelecekte çok daha önemli hale gelecek.” şeklinde konuştu.

Sanayide çarklar dönmeye başladı

İlk çeyrek büyüme rakamlarının geçtiğimiz yıla oranla iyi geldiğini söyleyen Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ise, ASD’nin düzenlediği webinarda şu ifadeleri kullandı: “Sanayinin daha öne çıkarıldığı bir ekonomi gerekiyor. Bu bağlamda son dönemde sanayiciye yakın gelen yaklaşımlar var. Çarklar yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Dünya pandemiden önce de dikensiz gül bahçesi değildi. Dünya genelinde korkunç bir borç sorunu var. Bu borçlar ödenebilecek gibi değil. Dijitalleşmeden sonra bazı işler yok olacak.”

Ambalajın diğer anlamı 'sosyal sorumluluk'

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş ise, salgın sonrasında evden çalışma sisteminin gerçek anlamda bir tercih olacağını söyledi ve şöyle devam etti: “İçinden geçtiğimiz süreç gerçek anlamda bir kriz. Dünya ekonomisi daha önce birdenbire durmadı. Bu süreçleri ülke olarak geride bırakırız. Ancak o kadar kolay olmayacak. Evden çalışmak bir seçenek olacak. Birçok açıdan hem çalışana hem de işverene fayda sağlayacak. Kadın istihdamı artacak. Dernekler arasında eğitim seviyesi açısından, kullandığı teknolojiden dolayı en iyi derneklerden biri ASD diyebilirim. Sizin liderliğiniz etkileşimde olduğunuz diğer sektörleri de etkileyecek. Ambalaj sosyal sorumluluk taşıyor. Halk sağlığına uygun ambalajlar üretmek bambaşka ufuklar açacak.”