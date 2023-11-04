Ambalajda ‘Yeşil Dalga’ kartları yeniden dağıtacak

Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen, kolayca ve defalarca geri dönüştürülebilen, doğaya bırakıldığında haftalar içinde çözünerek doğayı kirletmeyen sürdürülebilir ürünlerin hâkim kılınacağı bu dönem; sektöre yeni fırsatlar sunarken, tehdit unsurlarını da beraberinde getiriyor.

Karton ambalaj sektörünün yeşil dalga sürecinde önünün hep açık olacağını açıklayan Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, “Dünyada geri dönüşüm ve yeşil dalga ile alakalı çok ciddi adımlar atılıyor. Özellikle bitkisel elyaf bazlı ürünlere yönelik ciddi bir ilgi var. Yeşil Dalga şu an sektör olarak bize avantaj sağlıyor” dedi.

Avrupa ülkelerinin birçoğunda çit haneli enflasyon rakamlarının görüldüğünü anımsatan Duran, bu aynı anda hem talebin hızlı bir şekilde düşmesi hem de enflasyonist ortam stagflasyon ortamının yaşanmasına neden olduğunu belirtti.

2024 sektörü için toparlanma yılı olacak 2024’ün tüm dünyada ekonomi anlamında karışık halde olduğunu belirten Duran, “Avrupa’da resesyon devam edecek gibi duruyor. 2024’ün ikinci çeyreğinde hafif yukarı doğru bir ivme hissedeceğiz. Şu anda Avrupa’daki karton ambalaj üretiminde yüzde 15’lik bir düşüş var. Bizim en büyük pazarımızın Batı Avrupa olduğunu düşünecek olursak; iç pazar ve Avrupa pazarındaki düşüşle birlikte ciddi bir sorunumuz var. Ancak Türkiye olarak en kötü zamanları geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra, özellikle 2024 yılının ikinci yarısı itibariyle yavaş yavaş da olsa yukarı doğru bir hareket bekliyoruz” dedi.

Duran, sektörün şu an 1.3 milyar dolarlık bir ihracat ile dünyada önemli bir yere sahip olan kağıt-karton ambalaj sektörünün, önümüzdeki 10 yıl içeri sinde bu rakamı 3 milyar dolar seviyesine taşıyacağını kaydetti. Z kuşağının şu anda yeni tüketici kesimini oluşturduğuna vurgu yapan Duran, tüm firmaların da bu konuya hassasiyet ile gitmesini istediklerini söyledi.