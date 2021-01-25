Ambalajın Ay Yıldızları ödüllendirildi

Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması’nın sonuçlarını değerlendiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, salgına rağmen yarışmaya olan ilginin büyük olduğuna dikkat çekti. ASD olarak düzenledikleri bu yarışma ve diğer çalışmalarıyla katma değerli ihracatı daha da artırıp ülke ekonosine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyleyen Sarıbekir, "Yarışmamıza katılım gösteren herkese tek tek teşekkür ediyorum. Türkiye Ambalaj Sektörünün daha da ilerilere gitmesi için çalışmalarımıza son sürat devam edeceğiz. Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışmamız hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz için büyük önem taşıyor. ASD olarak ülke ekonomimize çok büyük katkı sağlayan Ambalaj Sektörü için önemli çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.

En fazla başvuru gıda, grafik tasarım ve içeçek kategorisinde

Yarışmanın iki yılda bir düzenlendiğini belirten Zeki Sarıbekir, yarışmaya en fazla başvurunun gıda, grafik tasarım ve içecek kategorilerinden geldiğini bildirdi.

"Altın Ödül" almaya hak kazanan ürünler arasından Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işbirliğiyle 3 adet "Altın Ambalaj Ödülü" de belirlendiğini söyleyen Sarıbekir, "Yarışmamıza ambalaj üreticileri, marka sahipleri ve tasarımcılar piyasadaki ambalajlarıyla katıldı. Yarışmamız 2015 yılından beri yurtdışından da başvuru kabul ediyor. Yarışmamız, WPO-World Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) ve APF-Asian Packaging Federation (Asya Ambalaj Federasyonu) tarafından akredite edilen uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek ambalaj yarışmasıdır. Kazananlar WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılım gösterdiler. Ödül alan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattığımız yarışmamız sayesinde, katma değere odaklanan sektörümüzün dünyada bilinirliği gün geçtikçe artıyor.” şeklinde konuştu.