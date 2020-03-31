American Airlines, 12 milyar dolar devlet yardımı isteyecek

31 Mart 2020

American Airlines, koronavirüs salgınının etkileri ile başa çıkmak için ABd hükümetinden 12 milyar dolar finansal destek isteyeceğini doğruladı.



Şirket, çalışanlarına gönderdiği e-postada, istenecek finansal desteğin potansiyel en kötü senaryolara rağmen uçmaya devam etmelerine imkan vereceği ifade edildi.



ABD Kongresi'nin geçen hafta onayladığı ve Trump'ın imzaladığı 2,2 triyon dolar büylüklüğündeki koronavirüs teşvik paketinde hava yolu yirketleri için yarısı karşılıksız olmak üzere 50 milyar dolar ayrılmıştı.



American Airlines geçen yıl 2,9 milyar dolar kar etti ve temettü, hises geri alımı yoluyla hissedarlarına 1,3 milyar dolar ödedi.