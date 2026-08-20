AMR, sermaye ve insan gücüyle de öne çıktı

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkla­dığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Ku­ruluşu Araştırması-2025” kapsamında oluşan listede “Türkiye’nin 500 Büyük Sa­nayi Kuruluşu Araştırması-2025” 230’un­cu sırada yer aldı. Söz konusu araştırma so­nuçlarını analiz eden Aleks Metal Rafineri (AMR) gerek insan kaynağı gerekse sermaye bazında verileri analiz etti. İnceleme sonu­cunda AMR, hem çalışan başına hem de bi­rim sermaye bazında ihracatını ve satışlarını en yüksek seviyede gerçekleştiren firma ol­masıyla dikkat çekti. Ülke ekonomisi üzerine yapılan çalışmalardan İSO 500, aynı zaman­da önemli verilerin paylaşıldığı bir araştır­ma kimliği taşıyor. En büyük sanayi kuruluş­ları ile ilgili verileri inceleyerek analiz eden AMR’nin bağlı olduğu AgaOne uzmanları, söz konusu çalışmada yeni saptamalara ulaş­tı. İSO 500 listesinde, farklı kategorilerdeki veriler üzerinden yapılan verimlilik analiz­leri, sanayi kuruluşlarının yalnızca üretim büyüklükleriyle değil, kaynak kullanım et­kinlikleriyle de ayrıştığını ortaya koydu.

Bu kapsamda AMR, satış ve ihracat rakamlarıy­la Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları­nın yer aldığı İSO 500 listesinde farklı sıra­larda konumlanırken; istihdam, sermaye gibi kriterler baz alındığında farklı sonuçlar alın­dı. Çalışan sayısı ve özkaynak gibi temel kay­nakların satış ve ihracat performansına et­kisinin incelendiği çalışmada AMR, 500 dev sanayi listesinin zirvesine yerleşti. Yapılan çalışma hakkında detayları paylaşan AgaO­ne İcra Kurulu Başkanı Sarp Tarhanacı, İSO ile verileri paylaşarak ulusal ve uluslararası şeffaflık taahhütlerini yerine getirdiklerini belirtti ve “İSO 500 listesinde, kaçıncı sıra­da olursak olalım bu bizim bir gurur kaynağı. Buradaki verileri analiz ettik, ediyoruz ve et­meye devam edeceğiz. Böylelikle işimizi na­sıl geliştirebileceğimizi, daha iyisini nasıl ya­pabileceğimizi görebiliyoruz” dedi.

52 kişilik çekirdek kadroyla küresel ihracat zirvesi

Gerek satış gerekse ihracat verilerinin analiz edilmesinin yanı sıra şirketin in­san kaynağının da değerli olduğunu belir­ten Tarhanacı, “En değerli kaynağımız sahip olduğumuz insan gücü” ifadesini kullandı. AMR’nin yaptığı 285,5 milyon dolar ihracat ile İSO 500 listesinin 73’üncü sırasında ol­duğunu belirten Sarp Tarhanacı, bu ihraca­tın 52 kişinin emeğiyle gerçekleştirildiğini hatırlattı. Tarhanacı, “Çalışan başına ihracat rakamını bulmaya çalıştık ve personel başı­na 5,491 milyon dolar ihracat yaptığımızı öl­çümledik” dedi.

Söz konusu miktarı daha da iyileştirmeyi amaçladıklarını sözlerine ek­leyen Sarp Tarhanacı, “500 firma arasında neredeyiz dedik ve birinci sırada çıktık. Yani insan kaynağı verimliliği açısından Türki­ye’nin en verimli sanayi tesisi olduk. Bu çok gurur verici” şeklinde konuştu. Aynı çalış­mayı net satışlar için de yaptıklarını anla­tan Sarp Tarhanacı, 2025 yılı verilerine göre toplam net satışların 15,6 milyar lira oldu­ğunun altını çizdi ve çalışan personel başı­na 300,9 milyon TL net satış ile 500 sanayi firması arasında üçüncü sırada olduklarını anlattı. Sarp Tarhanacı, önümüzdeki sene­lerde bunu geliştirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.

İSO 500 listesindeki sanayi şirketleri­nin küresel ölçekte rekabet gücüne sahip ol­duklarını ve önemli bir kısmının da halka açık olduğunun altını çizen Sarp Tarhanacı, “Şirketlerin sermayelerini nasıl kullandığı önemli bir detay. Dolayısıyla AgaOne ola­rak kullandığımız yenilikçi yöntemler sa­yesinde nitelikli finansmanla sermayemizi en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz” dedi. Sözlerinin devamında Sarp Tarhana­cı, “88,2 milyon liralık bir özkaynağımız var.

Buna mukabil yaptığımız satışlar ve ihra­cat rakamlarını analiz ettiğimizde sermaye­mizi de ne kadar verimli kullandığımızı ölç­müş olduk. Birim özkaynak başına ihracat rakamlarımızı analiz ettiğimizde 285,5 mil­yon dolar ihracatımızı, 88,2 milyon liralık özkaynağımıza böldüğümüz zaman da 1 TL birim özkaynağımıza karşılık olarak 3,23 do­lar (150,15 TL) ihracat yaptığımızı ve bunun da 500 firma arasındaki en yüksek oran ol­duğunu gördük. Bu noktada emeği geçen tüm finans ekibimize de teşekkür ediyorum” ifa­delerini kullandı. “Para önemli ama her şey değil” diyen Tarhanacı, AMR’nin 88,1 mil­yon TL’lik toplam sermayesine karşılık 15,6 milyar TL satışla Özkaynak Başına Net Sa­tışta İSO 500 listesinde ikinci sırayı aldı.

Sorumlu tedarik iş süreçlerinin merkezinde

Kuruluşu 2023 yılında gerçekleşen AMR’nin AgaOne Commodities’in bir iştiraki olarak faaliyet gösterdiğini söyleyen Sarp Tarhanacı, “AMR, İstanbul’da kıtaların kesişim noktasında konumlanan tesis, kıymetli madenler sektöründe etik, şeffaf ve uluslararası standartlara uygun bir iş modeliyle faaliyet gösteriyor. Kuruluşundan itibaren şirketin amacı yalnızca yüksek kaliteli altın üretmek değil; aynı zamanda küresel düzeyde tanınan uyum, sorumlu tedarik ve sürdürülebilirlik ilkelerini iş süreçlerinin merkezine yerleştirmek olarak belirlendi” dedi.

Atıklar yeniden üretim döngüsüne kazandırılıyor

AgaOne İcra Kurulu Başkanı Sarp Tarhanacı, Aleks Metal Rafineri (AMR) firmasının AgaOne grubunun altını işleme, geri dönüştürme ve gerek gram altın gerekse külçe olarak piyasaya sunulmasında stratejik bir önem taşıdığını söyledi. Tarhanacı, “Responsible Jewellery Council (RJC) üyesi olan AMR, Chain of Custody (CoC) ve Code of Practices (COP) sertifikaları alarak işlenen altının sürdürülebilirlik standartlarının en üst seviyesinde olduğunu belgeledi. Bu belgeler suç, silahlı çatışma, kara para aklama ve insan hakları ihlalleri gibi risklerle ilişkilendirilmeyen bir tedarik zinciri taahhüdünü ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

Şirketin bu belgeler ile birlikte 2025 yılında Sıfır Atık Belgesi aldığını anımsatan Sarp Tarhanacı, “Türkiye’de Sıfır Atık Belgesi alan AMR, rafinaj süreçlerinde ortaya çıkan geri kazanılabilir atıkları yüzde 100 yeniden üretim döngüsüne kazandırdığını belgeledi. Bu yaklaşımıyla AMR, dönemsel bir uygulama olarak değil; uzun süredir sürdürülen, kayıt altına alınan, izlenen ve mevzuata uygun biçimde yönetilen kurumsal bir sistem olarak yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Kıymetli madenlerde uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor

AMR’nin uyum yaklaşımını yalnızca yasal gerekliliklerle sınırlamadığını belirten Sarp Tarhanacı, yönetim sistemlerini de uluslararası ISO standartlarıyla yapılandırdıklarını söyledi. Şirketin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için ISO 45001:2018, Kalite Yönetim Sistemi için ISO 9001:2015 ve Çevre Yönetim Sistemi için ISO 14001:2015 sertifikalarına sahip olduğunu ekleyen Tarhanacı, “Bu sertifikalar, çalışan sağlığı ve güvenliğini koruyan, çevresel etkileri minimize eden ve süreçlerini sürekli iyileştirme prensibiyle yöneten bir yapının kurumsal olarak benimsendiğini kanıtlar nitelikte” dedi.

AMR’nin bu uluslararası uyum ve yönetim sistemi standartları sayesinde hem yerel hem küresel ölçekte iş ortaklarına izlenebilir, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler sunan, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve etik sorumluluğu ön planda tutan bir rafineri olarak konumlandığını kaydeden Tarhanacı, “AMR, merkez bankaları, finansal kuruluşlar ve global kurumlarla kurulacak stratejik iş birlikleriyle Türkiye’nin kıymetli madenler alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor” ifadesini kullandı.