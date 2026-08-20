AMR, sermaye ve insan gücüyle de öne çıktı
İSO 500 araştırmasını değerlendiren Aleks Metal Rafineri, verileri insan kaynağı ve sermaye bazında ihracatını satışlar ile ele aldı. Sonuçların, şirketin en değerli kaynağı olarak mevcut insan gücünü öne çıkardığını söyleyen Sarp Tarhanacı, “Personel başına 5,491 milyon $ ihracat yaptığımızı ölçümledik” dedi.
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) açıkladığı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2025” kapsamında oluşan listede “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2025” 230’uncu sırada yer aldı. Söz konusu araştırma sonuçlarını analiz eden Aleks Metal Rafineri (AMR) gerek insan kaynağı gerekse sermaye bazında verileri analiz etti. İnceleme sonucunda AMR, hem çalışan başına hem de birim sermaye bazında ihracatını ve satışlarını en yüksek seviyede gerçekleştiren firma olmasıyla dikkat çekti. Ülke ekonomisi üzerine yapılan çalışmalardan İSO 500, aynı zamanda önemli verilerin paylaşıldığı bir araştırma kimliği taşıyor. En büyük sanayi kuruluşları ile ilgili verileri inceleyerek analiz eden AMR’nin bağlı olduğu AgaOne uzmanları, söz konusu çalışmada yeni saptamalara ulaştı. İSO 500 listesinde, farklı kategorilerdeki veriler üzerinden yapılan verimlilik analizleri, sanayi kuruluşlarının yalnızca üretim büyüklükleriyle değil, kaynak kullanım etkinlikleriyle de ayrıştığını ortaya koydu.
Bu kapsamda AMR, satış ve ihracat rakamlarıyla Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı İSO 500 listesinde farklı sıralarda konumlanırken; istihdam, sermaye gibi kriterler baz alındığında farklı sonuçlar alındı. Çalışan sayısı ve özkaynak gibi temel kaynakların satış ve ihracat performansına etkisinin incelendiği çalışmada AMR, 500 dev sanayi listesinin zirvesine yerleşti. Yapılan çalışma hakkında detayları paylaşan AgaOne İcra Kurulu Başkanı Sarp Tarhanacı, İSO ile verileri paylaşarak ulusal ve uluslararası şeffaflık taahhütlerini yerine getirdiklerini belirtti ve “İSO 500 listesinde, kaçıncı sırada olursak olalım bu bizim bir gurur kaynağı. Buradaki verileri analiz ettik, ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Böylelikle işimizi nasıl geliştirebileceğimizi, daha iyisini nasıl yapabileceğimizi görebiliyoruz” dedi.
52 kişilik çekirdek kadroyla küresel ihracat zirvesi
Gerek satış gerekse ihracat verilerinin analiz edilmesinin yanı sıra şirketin insan kaynağının da değerli olduğunu belirten Tarhanacı, “En değerli kaynağımız sahip olduğumuz insan gücü” ifadesini kullandı. AMR’nin yaptığı 285,5 milyon dolar ihracat ile İSO 500 listesinin 73’üncü sırasında olduğunu belirten Sarp Tarhanacı, bu ihracatın 52 kişinin emeğiyle gerçekleştirildiğini hatırlattı. Tarhanacı, “Çalışan başına ihracat rakamını bulmaya çalıştık ve personel başına 5,491 milyon dolar ihracat yaptığımızı ölçümledik” dedi.
Söz konusu miktarı daha da iyileştirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekleyen Sarp Tarhanacı, “500 firma arasında neredeyiz dedik ve birinci sırada çıktık. Yani insan kaynağı verimliliği açısından Türkiye’nin en verimli sanayi tesisi olduk. Bu çok gurur verici” şeklinde konuştu. Aynı çalışmayı net satışlar için de yaptıklarını anlatan Sarp Tarhanacı, 2025 yılı verilerine göre toplam net satışların 15,6 milyar lira olduğunun altını çizdi ve çalışan personel başına 300,9 milyon TL net satış ile 500 sanayi firması arasında üçüncü sırada olduklarını anlattı. Sarp Tarhanacı, önümüzdeki senelerde bunu geliştirmek için çalışacaklarını sözlerine ekledi.
İSO 500 listesindeki sanayi şirketlerinin küresel ölçekte rekabet gücüne sahip olduklarını ve önemli bir kısmının da halka açık olduğunun altını çizen Sarp Tarhanacı, “Şirketlerin sermayelerini nasıl kullandığı önemli bir detay. Dolayısıyla AgaOne olarak kullandığımız yenilikçi yöntemler sayesinde nitelikli finansmanla sermayemizi en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz” dedi. Sözlerinin devamında Sarp Tarhanacı, “88,2 milyon liralık bir özkaynağımız var.
Buna mukabil yaptığımız satışlar ve ihracat rakamlarını analiz ettiğimizde sermayemizi de ne kadar verimli kullandığımızı ölçmüş olduk. Birim özkaynak başına ihracat rakamlarımızı analiz ettiğimizde 285,5 milyon dolar ihracatımızı, 88,2 milyon liralık özkaynağımıza böldüğümüz zaman da 1 TL birim özkaynağımıza karşılık olarak 3,23 dolar (150,15 TL) ihracat yaptığımızı ve bunun da 500 firma arasındaki en yüksek oran olduğunu gördük. Bu noktada emeği geçen tüm finans ekibimize de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. “Para önemli ama her şey değil” diyen Tarhanacı, AMR’nin 88,1 milyon TL’lik toplam sermayesine karşılık 15,6 milyar TL satışla Özkaynak Başına Net Satışta İSO 500 listesinde ikinci sırayı aldı.
Sorumlu tedarik iş süreçlerinin merkezinde
Kuruluşu 2023 yılında gerçekleşen AMR’nin AgaOne Commodities’in bir iştiraki olarak faaliyet gösterdiğini söyleyen Sarp Tarhanacı, “AMR, İstanbul’da kıtaların kesişim noktasında konumlanan tesis, kıymetli madenler sektöründe etik, şeffaf ve uluslararası standartlara uygun bir iş modeliyle faaliyet gösteriyor. Kuruluşundan itibaren şirketin amacı yalnızca yüksek kaliteli altın üretmek değil; aynı zamanda küresel düzeyde tanınan uyum, sorumlu tedarik ve sürdürülebilirlik ilkelerini iş süreçlerinin merkezine yerleştirmek olarak belirlendi” dedi.
Atıklar yeniden üretim döngüsüne kazandırılıyor
AgaOne İcra Kurulu Başkanı Sarp Tarhanacı, Aleks Metal Rafineri (AMR) firmasının AgaOne grubunun altını işleme, geri dönüştürme ve gerek gram altın gerekse külçe olarak piyasaya sunulmasında stratejik bir önem taşıdığını söyledi. Tarhanacı, “Responsible Jewellery Council (RJC) üyesi olan AMR, Chain of Custody (CoC) ve Code of Practices (COP) sertifikaları alarak işlenen altının sürdürülebilirlik standartlarının en üst seviyesinde olduğunu belgeledi. Bu belgeler suç, silahlı çatışma, kara para aklama ve insan hakları ihlalleri gibi risklerle ilişkilendirilmeyen bir tedarik zinciri taahhüdünü ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.
Şirketin bu belgeler ile birlikte 2025 yılında Sıfır Atık Belgesi aldığını anımsatan Sarp Tarhanacı, “Türkiye’de Sıfır Atık Belgesi alan AMR, rafinaj süreçlerinde ortaya çıkan geri kazanılabilir atıkları yüzde 100 yeniden üretim döngüsüne kazandırdığını belgeledi. Bu yaklaşımıyla AMR, dönemsel bir uygulama olarak değil; uzun süredir sürdürülen, kayıt altına alınan, izlenen ve mevzuata uygun biçimde yönetilen kurumsal bir sistem olarak yürütüyor” ifadelerini kullandı.
Kıymetli madenlerde uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor
AMR’nin uyum yaklaşımını yalnızca yasal gerekliliklerle sınırlamadığını belirten Sarp Tarhanacı, yönetim sistemlerini de uluslararası ISO standartlarıyla yapılandırdıklarını söyledi. Şirketin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için ISO 45001:2018, Kalite Yönetim Sistemi için ISO 9001:2015 ve Çevre Yönetim Sistemi için ISO 14001:2015 sertifikalarına sahip olduğunu ekleyen Tarhanacı, “Bu sertifikalar, çalışan sağlığı ve güvenliğini koruyan, çevresel etkileri minimize eden ve süreçlerini sürekli iyileştirme prensibiyle yöneten bir yapının kurumsal olarak benimsendiğini kanıtlar nitelikte” dedi.
AMR’nin bu uluslararası uyum ve yönetim sistemi standartları sayesinde hem yerel hem küresel ölçekte iş ortaklarına izlenebilir, güvenilir ve yüksek kaliteli ürünler sunan, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve etik sorumluluğu ön planda tutan bir rafineri olarak konumlandığını kaydeden Tarhanacı, “AMR, merkez bankaları, finansal kuruluşlar ve global kurumlarla kurulacak stratejik iş birlikleriyle Türkiye’nin kıymetli madenler alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor” ifadesini kullandı.