Anadolu Savunma yeni nesil çözümleri sergiliyor

Anadolu Savunma, IDEF 2025’te yenilikçi modeli zırhlı SEYİT 6x6’yı ve Kia LTV (hafif taktik araç) modelini ziya­retçilere sunuyor.

Askeri standartlarla tam uyumlu konforu anlayışı

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Savun­ma’nın 2017 yılından bu yana Ar- Ge merkezlerinin uzman mühen­dis kadrosu tarafından hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de mütte­fik ülkeler için yenilikçi çözümler ürettiğini belirtti.

Savunma sana­yiindeki çalışmalarını bugünün ve ilerleyen dönemlerin ihtiyaçları­nı dikkate alarak sürdürdükleri­ni ifade eden Arıkan, “Amacımız bugün geldiğimiz noktada, sadece yenilikçi teknik platformlar değil; askeri standartlarla tam uyumlu güvenlik, konfor, sürdürülebilir­lik ve operasyonel süreklilik su­nan bütüncül sistemler üretmek­tir. Millî sanayimizin mühendislik gücünü yansıtan bu yaklaşım sa­yesinde, yüzde 70’in üzerinde bir yerlilik oranına ulaşarak, dışa ba­ğımlılığı azaltan ve sürdürülebi­lir üretim kabiliyetini destekleyen bir yapı ortaya koymuş bulunuyo­ruz. Geleneksel askeri araç anlayı­şının ötesine geçerek, günümüzün çok yönlü operasyonel ihtiyaçları­na yanıt vermekten gurur duyuyo­ruz” değerlendirmesini yaptı.

SEYİT ürün ailesi, yerli ve millî imkânların eseri

Anadolu Savunma’nın fuarda tanıtımını yaptığı, zırhlı SEYİT 6x6 taktik tekerlekli aracı; modü­ler, güvenilir ve teknolojik bir gö­rev çözümü olarak geliştirildi. Ta­mamen yerli ve millî imkânlarla tasarlanıp, geliştirilen ve yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğimde dengeli sürüş, 1 met­re derin sudan hazırlıksız geçiş, yüksek taşıma kapasitesi ve üs­tün arazi yetenekleri ile SEYİT 6x6 modern muharebe sahasının ihtiyaç duyduğu kritik fonksiyon­ları ve üstün performans özellik­lerini tek bir platformda bir araya getiriyor.

SEYİT ürün ailesi rijit akslı zırhlı 6x6 haricinde rijit akslı zır­hsız 6x6, zırhlı ve zırhsız rijit akslı 4x4 versiyonu ve zırhsız bağım­sız süspansiyonlu 4x4 versiyo­nundan oluşuyor. En yüksek ağır­lıkları NATO standartlarındaki performans gereksinimlerinden ödün vermeksizin taşıyabilen ve –32’den +55°C’ye kadar sıcaklık­larda dahi görevini eksiksiz yeri­ne getirebilen SEYİT ürün ailesi­nin modüler tasarımı; aracı hava savunma, komuta kontrol, silah sistemleri veya sistem taşıyıcı gi­bi çok çeşitli lojistik görevler için uyarlanabilir kılıyor.

Entegre sistemleri, yüksek per­formansı, kolay idamesi, güç­lü motor seçenekleri ve görev es­nekliğiyle sahada üstün bir çözüm olarak öne çıkan SEYİT, hem yük­sek yük taşıma kapasitesi hem de zorlu arazi performansıyla tak­tik görevlerde de yüksek perfor­mans gösteriyor. Hava, deniz, ka­ra ve demiryoluyla kolaylıkla nak­ledilebilen model, birliklerin hızlı konuşlanmasına önemli bir kat­kı sağlıyor. Modelin açık mimari alt yapısı sayesinde teknolojik sis­temler zaman içinde kolayca en­tegre edilebiliyor.

Kia LTV zorlu arazi ve koşullarda fark yaratıyor

Öte yandan, Kia ile yapılan iş birliği kapsamında Anadolu Sa­vunma standında sergilenen Kia LTV; silah taşıma, keşif ve lojistik destek gibi görevlerde yüksek per­formans gösteriyor. Zorlu arazi­lerde ve hava koşullarında görevi­ni aksatmadan sürdürebilen LTV modeli, yüzde 60 dik eğim tırma­nabiliyor ve yüzde 40 yan eğimde dengede kalabiliyor.

Yüksek taşı­ma kapasitesi ve modüler yapısı sayesinde farklı silah sistemleri, elektronik harp ekipmanları ve özel görev donanımlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilen LTV, ergo­nomik kabini, gelişmiş dijital sis­temleri ve balistik koruma seçe­nekleriyle zorlu görevlerde kuv­vetlerin stratejik ortağı olarak görev yapıyor.