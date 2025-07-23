Anadolu Savunma yeni nesil çözümleri sergiliyor
Anadolu Grubu’nun yüksek performanslı askeri araçlar geliştiren markası Anadolu Savunma, IDEF 2025 17’nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı‘nda, yerli savunma sanayiniin gücünü ve teknolojik yetkinliğini ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla buluşturuyor.
Anadolu Savunma, IDEF 2025’te yenilikçi modeli zırhlı SEYİT 6x6’yı ve Kia LTV (hafif taktik araç) modelini ziyaretçilere sunuyor.
Askeri standartlarla tam uyumlu konforu anlayışı
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Savunma’nın 2017 yılından bu yana Ar- Ge merkezlerinin uzman mühendis kadrosu tarafından hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de müttefik ülkeler için yenilikçi çözümler ürettiğini belirtti.
Savunma sanayiindeki çalışmalarını bugünün ve ilerleyen dönemlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak sürdürdüklerini ifade eden Arıkan, “Amacımız bugün geldiğimiz noktada, sadece yenilikçi teknik platformlar değil; askeri standartlarla tam uyumlu güvenlik, konfor, sürdürülebilirlik ve operasyonel süreklilik sunan bütüncül sistemler üretmektir. Millî sanayimizin mühendislik gücünü yansıtan bu yaklaşım sayesinde, yüzde 70’in üzerinde bir yerlilik oranına ulaşarak, dışa bağımlılığı azaltan ve sürdürülebilir üretim kabiliyetini destekleyen bir yapı ortaya koymuş bulunuyoruz. Geleneksel askeri araç anlayışının ötesine geçerek, günümüzün çok yönlü operasyonel ihtiyaçlarına yanıt vermekten gurur duyuyoruz” değerlendirmesini yaptı.
SEYİT ürün ailesi, yerli ve millî imkânların eseri
Anadolu Savunma’nın fuarda tanıtımını yaptığı, zırhlı SEYİT 6x6 taktik tekerlekli aracı; modüler, güvenilir ve teknolojik bir görev çözümü olarak geliştirildi. Tamamen yerli ve millî imkânlarla tasarlanıp, geliştirilen ve yüzde 60 dik eğim tırmanma, yüzde 30 yan eğimde dengeli sürüş, 1 metre derin sudan hazırlıksız geçiş, yüksek taşıma kapasitesi ve üstün arazi yetenekleri ile SEYİT 6x6 modern muharebe sahasının ihtiyaç duyduğu kritik fonksiyonları ve üstün performans özelliklerini tek bir platformda bir araya getiriyor.
SEYİT ürün ailesi rijit akslı zırhlı 6x6 haricinde rijit akslı zırhsız 6x6, zırhlı ve zırhsız rijit akslı 4x4 versiyonu ve zırhsız bağımsız süspansiyonlu 4x4 versiyonundan oluşuyor. En yüksek ağırlıkları NATO standartlarındaki performans gereksinimlerinden ödün vermeksizin taşıyabilen ve –32’den +55°C’ye kadar sıcaklıklarda dahi görevini eksiksiz yerine getirebilen SEYİT ürün ailesinin modüler tasarımı; aracı hava savunma, komuta kontrol, silah sistemleri veya sistem taşıyıcı gibi çok çeşitli lojistik görevler için uyarlanabilir kılıyor.
Entegre sistemleri, yüksek performansı, kolay idamesi, güçlü motor seçenekleri ve görev esnekliğiyle sahada üstün bir çözüm olarak öne çıkan SEYİT, hem yüksek yük taşıma kapasitesi hem de zorlu arazi performansıyla taktik görevlerde de yüksek performans gösteriyor. Hava, deniz, kara ve demiryoluyla kolaylıkla nakledilebilen model, birliklerin hızlı konuşlanmasına önemli bir katkı sağlıyor. Modelin açık mimari alt yapısı sayesinde teknolojik sistemler zaman içinde kolayca entegre edilebiliyor.
Kia LTV zorlu arazi ve koşullarda fark yaratıyor
Öte yandan, Kia ile yapılan iş birliği kapsamında Anadolu Savunma standında sergilenen Kia LTV; silah taşıma, keşif ve lojistik destek gibi görevlerde yüksek performans gösteriyor. Zorlu arazilerde ve hava koşullarında görevini aksatmadan sürdürebilen LTV modeli, yüzde 60 dik eğim tırmanabiliyor ve yüzde 40 yan eğimde dengede kalabiliyor.
Yüksek taşıma kapasitesi ve modüler yapısı sayesinde farklı silah sistemleri, elektronik harp ekipmanları ve özel görev donanımlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabilen LTV, ergonomik kabini, gelişmiş dijital sistemleri ve balistik koruma seçenekleriyle zorlu görevlerde kuvvetlerin stratejik ortağı olarak görev yapıyor.