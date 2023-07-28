"Angola ve Kongo’da yeni ticaret köprüleri kurduk"

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, Ticaret Bakanlığı’nın 2023 yılında 20 puan ilave destek sağlayacağı hedef ülkeler listesinde yer alan Angola ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde gerçekleştirdikleri ticaret heyeti etkinliklerinin çok verimli geçtiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda düzenlenen Angola ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ticaret heyetlerinin kafile başkanlığını yürüten ASHİB Başkan Yardımcısı Ali Can Yamanyılmaz, “27 firmamız 250’nin üzerinde Angolalı firma ile 400’ün üzerinde ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. 20 ihracatçı firmamızın yer aldığı heyetimizde 200 Kongolu firmanın katılımıyla 350 ikili iş görüşmesi yaptık. Yeni ticaret köprüleri kurduk” dedi.

İhracat potansiyelleri yüksek

Türkiye’nin geçen yıl Angola pazarında yüzde 7,5 artışla 213,7 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaştığını, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne ise yüzde 81 artışla 96 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini kaydeden Ali Can Yamanyılmaz, bu ülkelerin Orta Afrika’da stratejik konumda bulunduğunu, Türk ihracatçılar için yeni fırsatlar barındırdığını söyledi.

Potansiyel tarım ve gıdada

Ali Can Yamanyılmaz, “Angola pazarında başlıca potansiyel sanayi ürünleri arasında inşaat, ilaç, otomotiv yan sanayi, eczacılık, iş ve maden makineleri, mekanik makineler, gıda işleme makineleri, beyaz eşya, demir çelik sektörlerinde 2,5 milyar dolarlık potansiyel bulunuyor.

Bu ülkede potansiyel tarım ve gıda ürünlerinde ise 1,4 milyar dolarlık pazar var. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde ise başlıca potansiyel sanayi ürünleri, iş ve maden makineleri, otomotiv ana ve yan sanayi, demir-çelik, elektrikli makineler ve kablolar, inşaat malzemeleri ve tekstil sektörlerinde yoğunlaşıyor. Ülke, bu sektörlerde 4 milyar dolarlık ithalat yapıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, potansiyel tarım ve gıda ürünlerinde ise deniz ürünleri, kanatlı etleri, süt ve süt ürünleri, bakliyat, bulgur, un, hazır çorbalar, soslar, domates salçası, makarna, şekerli ve çikolatalı mamuller, bisküvi, maden suyu, meyve suyu ürün gruplarında 391 milyon dolarlık satın alma yapıyor. Dolayısıyla söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın Angola ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ne çok daha fazla ihracat yapma şansı bulunuyor” diye konuştu.