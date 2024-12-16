Antakya OSB, 2025’te 343 hektar büyüklüğe ulaşacak

Ziya İPEK

Antakya Organize Sa­nayi Bölgesi (Antak­ya OSB) olarak Türki­ye’nin sanayi ve ihracat mer­kezi olma hedefine doğru emin adımlarla ilerledikleri­ni söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kahraman, Antakya OSB’nin sanayicile­re sunduğu modern üretim sahaları ve yüksek standart­lardaki hizmetleriyle hem bölge ekonomisine hem de Türkiye’nin sanayi gücüne önemli katkı sunduğunu söy­ledi.

Şubat 2023 tarihlerin­de yaşanan depremleri fiziki olarak hafif hasarla atlattık­larını anımsatan Kahraman, deprem sonrasında firma­ların toparlanma çabaları­nın sürdüğü, 1,5 yıllık süreç­te önemli ilerlemeler kayde­dilse de bazı temel sorunların devam ettiğini aktardı.

Son dönemde başarılı altya­pı ve genişleme projeleriyle ya­tırımcıların gözdesi haline gel­diklerini söyleyen Kahraman, “Antakya OSB, toplamda 203 hektarlık bir alanda faaliyet gösteriyor. Bu alanın 131 hekta­rı sanayi parselleri olarak tahsis edilmiş durumda. Bugün itiba­rıyla 101 yatırımcıya ev sahip­liği yapan OSB, üretim gücünü her geçen gün artırıyor. 2025 yı­lı içinde 140 hektarlık yeni bir üretim sahasının sanayicilerin hizmetine sunulmasıyla OS­B’nin toplam büyüklüğünün 343 hektara ulaşacak” diye ko­nuştu.

2023’teki ihracat hacmi 90 milyon dolar oldu

Deprem öncesinde 2 bin 700 kişiye istihdam sağlayan bölge, bugün itibarıyla 3 bin 500 kişiye iş imkanı sunuyor. Tarım, gıda, makine ve metal sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin kü­melendiği OSB’den gerçekleşti­rilen ihracat hacminin 90 mil­yon dolara ulaştı. Kahraman, bu rakamın uluslararası pazarlar­da Antakya OSB’nin önemli bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladığını ifade etti.

Stratejik konumu lojistik avantajlar sağlıyor

Hatay Havalimanı’na 12 km, İskenderun Limanı’na 35 km ve Reyhanlı Cilvegözü sınır kapısı­na 48 km mesafede yer alan An­takya OSB, stratejik konumuyla özellikle ihracata yönelik yatı­rımlar için büyük avantaj sağlı­yor. Yatırımcılar, hammadde te­mininden nihai ürünlerin sev­kiyatına kadar tüm süreçlerde bu eşsiz lojistik imkânlardan faydalanıyor.

Tohumculuktan iplik boya­maya, çelik boru imalatından gıda üretimine kadar geniş bir sektörel yelpazede faaliyet gös­teren işletmelerin Antakya OS­B’nin üretim gücünü pekiştir­diğini belirten Mehmet Kah­raman, metal sanayi, tekstil, sabun üretimi, yem sanayi ve otomotiv gibi stratejik sektör­lerin OSB’yi Türkiye’nin sanayi ekosisteminde vazgeçilmez bir aktör haline getirdiğini söyledi.

Bölgede istihdam sorunu kalıcı konutlarla çözülür

Deprem sonrası istihdam sorunlarının ilk dönemlere göre azalmakla birlikte özellikle kalifiye eleman bulma ve yüksek maaş talepleri nedeniyle halen büyük bir engel oluşturduğunu ifade eden Mehmet Kahraman, bu durumun çözümüne yönelik öneriler sundu. Kahraman, deprem öncesinde istihdam edilen kalifiye personelin diğer şehirlere geçici olarak yerleştiğini ve bu durumun şehirdeki kalıcı konutların hızla tamamlanmasıyla çözülebileceğini aktardı.

Kahraman, yüksek maaş taleplerine ilişkin çözüm önerisini şu şekilde dile getirdi: “Belirli bir süre için brüt maaş uygulamasına geçilmesi gerekiyor. Bu kapsamda firmaların maaş ödemelerinden vergi ve SGK kesintisi yapılmaması ve bu kesintilerin doğrudan çalışanlara ödenmesi sağlanabilir.”

"Vergi ve SGK borçları tamamen silinmeli"

Mehmet Kahraman, özellikle Antakya, Defne, Samandağ, Belen, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinin yaşanan ağır hasar nedeniyle özel bir desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Kahraman, bu ilçelerdeki vergi ve SGK borçlarının tamamen silinmesi ya da en azından faizsiz şekilde 60 taksite bölünmesi gerektiğini belirterek, işletmelerin yalnızca ayakta kalmaya çalıştığını ve bu düzenlemelerin bölgedeki ekonomik toparlanmayı hızlandıracağını ifade etti.

Kahraman, deprem sonrası yaşanan zorluklara rağmen bölgedeki sanayi kuruluşlarının üretime devam ettiğini ve bu sürecin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi. Kahraman, “Depremden en çok etkilenen bölgelerde işletmelerimizin varlığını sürdürebilmesi için çözüm önerilerimizin dikkate alınması hayati öneme sahiptir. Hep birlikte bölgeyi yeniden kalkındırabiliriz” dedi.