Antalya OSB, modern elektrik altyapısına kavuştu

20 Kasım 2019

DÜNYA - ANTALYA

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, AOSB’nin 28 yıl önce kurulan ve yılda yaklaşık 400 milyon kilowatt/saat elektrik enerjisini firmalara taşıyan merkezdeki açık şalt sistemli elektrik teçhizatlarının kapalı şalt sistemli metal muhafazalı modüler hücreler kullanılarak baştan sona yenilendiğini belirtti. Elektrik ana dağıtım merkezindeki olası arızaların en aza indirilmesi, işletme güvenliğinin sağlanması ve bölge firmalarına kaliteli-kesintisiz enerji arzının sürdürülebilirliği için yenileme çalışmaları yapıldığını kaydeden Bahar, merkezin dışarıdan bir müdahale ya da doğal afet yaşanmadığı sürece en az 25 yıllık kullanım ömrü olduğunu vurguladı.

Antalya OSB Elektrik İşletme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen yenileme çalışmalarından bölge firmaların en az düzeyde etkilenmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade edilen Bahar, ‘’Bölge firmaları ile sağlanan koordinasyon ile üretimde kayda değer bir düşüş yaşanmasının da önüne geçildi. Yenileme çalışmaları kapsamında ayrıca, katılımcıların artan enerji ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için lokal dağıtım merkezlerine ek yapılarak, Bölgedeki toplam lokal dağıtım merkezi sayısı 72’ye çıkarıldı’’ dedi.

Elektrik ana dağıtım merkezinin, bölgedeki en önemli yapı olduğuna dikkat çeken Bahar, yapılan yenileme çalışmaları ile 25 yıllık önlem alındığını söyledi. Yenileme çalışması ile hem elektrik şebekesinin güvenliğini hem de daha az maliyetli enerji temini sağlandığını anlatan Bahar, ‘’Enerji, şu an en büyük girdi maliyetidir. Çalışmalarla firmalarımızın enerji maliyetlerini, TEDAŞ tarifesine göre yıllık ortalamada yüzde 19.34 oranında düşmesini sağladık. Elektrik fiyatları son bir yılda yüzde 100 oranında arttı. Maliyetlerde yaşanan en küçük artış, uluslararası ticarete dezavantaj olarak yansıyor’’ şeklinde konuştu.