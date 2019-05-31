Antalya OSB'nin başarılı firmaları bir araya geldi

31 Mayıs 2019

ÖMER FARUK MAVİ

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu ile Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi arasında yer alan Antalya Organize Sanayi Bölgesi firmalarının temsilcileri, Antalya OSB’de bir araya geldi.

"Amacımız sayının artması"

Bölge firmalarının elde ettiği başarıyı kutlamak adına düzenlenen toplantıda, sektörün ve firmaların yaşadığı sorunlar hakkında istişarelerde bulunuldu. Toplantının ev sahipliğini yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, söz konusu firmaların yarattıkları katma değer ile hem Bölgeye hem Antalya’ya hem de ülkeye büyük faydalar sağladıklarını belirtti. İSO 500’deki firma sayısının 5’e yükselmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını kaydeden Bahar, bu sayının daha da artması için çabaladıklarını, sanayicilerin üzerindeki yükün hafifletilmesi için ilgili makamlar nezdinde çalışmaların ve temasların sürdüğünü söyledi.

"Üretmekten başka çaremiz yok"

İSO 500 listesindeki Antalya OSB firmalarının yaklaşık 3 buçuk milyar TL’lik bir ekonomi oluşturduğuna dikkat çeken Bahar, "Amacımız ve dileğimiz bu rakamın daha da artmasıdır. Bu artışın sağlanması istihdama, dolayısıyla da refah seviyesine doğrudan etki edecektir. Daha güçlü bir Türkiye için üretmekten başka çaremiz yok. Üretebilmemiz, daha fazla katma değer yaratabilmemiz için Türkiye’nin tek gündeminin ekonomi olması gerekmektedir. Sanayicilerimiz bu zor koşullarda dahi bu başarıları elde edip bu denli büyük bir katma değer yaratabiliyorsa, engellerin aşılması ile elde edilecek yeni ve büyük başarılar, hepimizin kazancına olacaktır. İSO 500 listesinde yer alan sanayicilerimiz nezdinde çalışan, çabalayan, üreten, her ne olursa olsun üretmekten vazgeçmeyen tüm sanayicilere yürekten teşekkür ediyorum" dedi.