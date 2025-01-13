Antalya’da ürettiği gitarı 6 bin dolara dünyaya satacak
Gitarist Cem Köksal 2000’lerin başında İstanbul’da evinin garajında kendi stiline daha uygun bir gitar yaratma için çalışmalara başladı. Köksal, yıllar içinde gitar tasarımını geliştirerek 2018’de iş insanı Nevzat Aydın ve Bayram Tekçe’yi fikirlerine ortak ederek Shark Guitars’ı 2025’te hayata geçirdi.
Hayati ARIGAN
Şirketin kısa vadeli hedefinin ürettiğini mağazalarda satışa çıkarmak olduğunu belirten Cem Köksal, “Shark Gitar’ın müzisyenlerin gitarlarını kişiselleştirmelerine olanak tanıyan modüler bir tasarıma sahip, dünyanın en gelişmiş elektro gitarıdır. Premium gitar segmentinde marka bilinirliğini sağlamlaştıracağız. Orta vadede teknolojilerimizi diğer gitar üreticilerine entegre etmek ve Ocean Environment’ı yayacağız” dedi.
Yerli ilk gitar olma özelliğine sahip
2025’te ayda 100 gitar olak üzere 1200 gitar üreteceklerini belirten Cem Köksal, “Katma değeri çok yüksek bir ürün üretiyoruz. Kilo başına ürün değerimiz 1500 dolar olacak. İlk prototip çıkana değin tohum yatırımımız 1.1 milyon Euro oldu” dedi.
Shark Gitar’ın Antalya’daki 1.600 metrekarelik fabrika alanına toplam 5 milyon euro yapıldığını açıklayan Cem Köksal gitarın özelliklerini şöyle açıkladı; “6 yıllık AR-GE çalışmalarının sonucunda gitarın her parçası değiştirilebilir ve özelleştirilebilir modüler, üzerindeki modüler manyetikler ve analog efektler ile hiçbir gitarın sunmadığı kadar geniş bir ton yelpazesi olan, üzerindeki modüler manyetikler ve analog efektler ile hiçbir gitarın sunmadığı kadar geniş bir ton yelpazesi sunan, kritik parçalarında titanyum kullanıldığı bir gitar ortaya çıktı. Zımpara ve boya hatlarında lead-through robotik üretim kullanılan gitarın tasarım ve teknolojileri için toplam 6 patent alındı.”
Shark Gitar’ın yerli ilk gitar olduğunu belirten Cem Köksal, “Shark Guitar fabrikasında hammadde olarak giren ahşap ve titanyum, yüksek teknoloji ile işlenip, tasarımını ve altyapısını Shark Guitar’ın ürettiği elektronik aksamlarla birleştirilerek tamamlanmış bir elektro gitar olarak çıkıyor. Uçtan uca, in-house, yerli elektro gitar üretimi yapılıyor.
Örneğin, patentli köprü (tremolo), sap ve elektronik aksamları gibi yenilikçi tasarımlarının üretim bilgisi sadece Shark Guitar’a ait. Bu benzersiz teknolojiler Shark Guitar fabrikasında en yüksek kalite standartlarıyla üretiliyor ve tamamen kendi kontrolü altında” dedi. Shark Gitar fabrikası, 2026’da aylık 500, 2027’da ise 1.000 gitar üretim kapasitesine çıkacak.