Antalya’da ürettiği gitarı 6 bin dolara dünyaya satacak

Hayati ARIGAN

Şirketin kısa vadeli hedefinin ürettiğini ma­ğazalarda satışa çıkarmak ol­duğunu belirten Cem Köksal, “Shark Gitar’ın müzisyenlerin gitarlarını kişiselleştirmeleri­ne olanak tanıyan modüler bir tasarıma sahip, dünyanın en gelişmiş elektro gitarıdır. Pre­mium gitar segmentinde mar­ka bilinirliğini sağlamlaştıra­cağız. Orta vadede teknolojile­rimizi diğer gitar üreticilerine entegre etmek ve Ocean Envi­ronment’ı yayacağız” dedi.

Yerli ilk gitar olma özelliğine sahip

2025’te ayda 100 gitar olak üzere 1200 gitar üretecekleri­ni belirten Cem Köksal, “Kat­ma değeri çok yüksek bir ürün üretiyoruz. Kilo başına ürün değerimiz 1500 dolar olacak. İlk prototip çıkana değin to­hum yatırımımız 1.1 milyon Euro oldu” dedi.

Shark Gitar’ın Antalya’daki 1.600 metrekarelik fabrika ala­nına toplam 5 milyon euro ya­pıldığını açıklayan Cem Kök­sal gitarın özelliklerini şöyle açıkladı; “6 yıllık AR-GE çalış­malarının sonucunda gitarın her parçası değiştirilebilir ve özelleştirilebilir modüler, üze­rindeki modüler manyetikler ve analog efektler ile hiçbir gi­tarın sunmadığı kadar geniş bir ton yelpazesi olan, üzerin­deki modüler manyetikler ve analog efektler ile hiçbir gi­tarın sunmadığı kadar geniş bir ton yelpazesi sunan, kritik parçalarında titanyum kul­lanıldığı bir gitar ortaya çık­tı. Zımpara ve boya hatlarında lead-through robotik üretim kullanılan gitarın tasarım ve teknolojileri için toplam 6 pa­tent alındı.”

Shark Gitar’ın yerli ilk gitar olduğunu belirten Cem Kök­sal, “Shark Guitar fabrikasın­da hammadde olarak giren ah­şap ve titanyum, yüksek tek­noloji ile işlenip, tasarımını ve altyapısını Shark Guitar’ın ürettiği elektronik aksamlar­la birleştirilerek tamamlan­mış bir elektro gitar olarak çı­kıyor. Uçtan uca, in-house, yerli elektro gitar üretimi ya­pılıyor.

Örneğin, patentli köp­rü (tremolo), sap ve elektronik aksamları gibi yenilikçi tasa­rımlarının üretim bilgisi sade­ce Shark Guitar’a ait. Bu ben­zersiz teknolojiler Shark Gu­itar fabrikasında en yüksek kalite standartlarıyla üretili­yor ve tamamen kendi kontro­lü altında” dedi. Shark Gitar fabrikası, 2026’da aylık 500, 2027’da ise 1.000 gitar üretim kapasitesine çıkacak.