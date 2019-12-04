Antalya’nın ilk uçak bakım merkezi kuruluyor
Türk-Alman ortaklı havayolu şirketi Sun Express, 30’uncu kuruluş yıldönümünü Antalya’da kuracağı 35 milyon euroluk Uçak Bakım Merkezi yatırımı ile taçlandırıyor.
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