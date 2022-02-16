Antalya’nın korkusu Ukrayna-Rusya savaşı

Fikri CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Antalya’nın 2021 yılını çok kötü geçirmediğini, 2022 yılını da toparlanma yılı olarak gördüklerini belirtti. Ukrayna- Rusya siyasi krizinin çözülmemesi durumunda hem ülke hem de bölge ekonomisinin olumsuzlukla karşılaşacağını bildiren Çetin, turizm bölgelerinde elektrik faturalarının da 4-5 ay ertelenmesini istedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin ve Meclis Başkanı Süleyman Özer, gazeteci meslek örgütü başkanlarıyla birlikte “2021 Yılı Değerlendirme, 2022 Beklentileri ve Piyasa Anketi Sonuçları”nı açıkladı. Ekonomideki sorunların pandemiyi unutturacak boyuta geldiğini, işletmelerin bir kısmının hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade eden Çetin, “Artık kendi sağlığımızdan, canımızdan önce ülkenin, şehrin ve sektörlerimizin derdine düştük. Son üç ayda hangi soruna, hangi sektöre el atacağımızı şaşırdık. Açıklamalar yapıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz” dedi.

“Girdi maliyetleri artıyor”

Sektörlerin acil sorunlarının elektrik, doğal gaz zamları, girdi maliyetlerindeki artış olduğunu anlatan Davut Çetin, şunları kaydetti: “Dünyada da bir enflasyon var ve dünyada da enerji maliyetleri arttı, fakat bizdeki gibi bir durum çok az ülkede var. TÜ- FE’de yüzde 48 enflasyonla dünyada 9. sıraya yükseldik. Türkiye’de dolar ve ÜFE birebir birlikte hareket ediyor, dolar düşerse enflasyon düşüyor, dolar artarsa enflasyon artıyor. Dövizdeki bu artışın nedeni de enflasyon artarken Merkez Bankamızın hızlı bir şekilde faizi düşürmesidir. Maalesef kasım ve aralık aylarında herkes TL’den kaçmaya başladı ve kendi elimizle sorunları artırmış olduk.”

Bu enflasyonla ve elektrik doğal gaz zamlarıyla KOBİ’lerin de hayatta kalma mücadelesi içine girdiğini dile getiren Çetin, “Otellerin, restoranların, mağazaların maliyetleri katlandı, elektrik faturaları karşılanamaz hale geldi. Maliyetler artıyor, ama küçük işletmeler fiyatlarını artıramıyor, çünkü müşteri kaybediyorlar. Yani hem halkta hem özel sektörde orta sınıf enflasyonun yükünü çekmektedir” dedi.

“Rusya’dan 4, Ukrayna’dan 1 milyon turist geliyor”

Antalya ekonomisinin turizme bağlı olduğunu anlatan Davut Çetin, Rusya’dan Antalya’ya 4 milyon, Ukrayna’dan da 1 milyon turist geldiğini anımsattı. İngiltere’nin karantina koşullarını kaldırmasıyla bu ülkeden Antalya başta olmak üzere Türkiye’ye önemli sayıda İngiliz turistin geleceğini söyleyen Çetin, “Ancak, Ukrayna ile Rusya arasındaki siyasi kriz ve savaş önlemezse başta turizm olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkiler. Buna göre çalışmalıyız. Ukrayna-Rusya krizi başımıza bela olacak gibi” diye konuştu.

Anket, 1016 üyeyle yapıldı

ATSO Başkanı Davut Çetin, her yıl yapılan anket çalışmasında 6 sektörde Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) ve ATSO üyesi 1016 üye ile gerçekleştirildiğini söyledi. Anket sonucu, esnaf ve ATSO üyelerinin yüzde 61’inin turizmden etkilendiğini belirtirken, yüzde 30’unun da satışlardan etkilendiğini söyledi. Üyelerin yüzde 19’unun çalışan sayısının düştüğü, yüzde 10’nun kredi kullanamadığı, ancak kredi kullanımı beklentisinin arttığı ortaya çıktı. Üyelerin yüzde 4’ü kredi almakta zorluk çekerken, yüzde 45’i kredi ödemesinde zorluk yaşıyor. Ankete katılanların yüzde 51’i SGK ödemesinde zorluk yaşadığını belirtti. Kredi ve SGK ödemesinde en fazla sorun konaklama sektöründe yaşanıyor. Alacak tahsilatında üyelerin yüzde 42’si kötü sonuçla karşılaştı. Pandemi öncesi internet satışı yapan ATSO üyelerinin oranı yüzde 19’dan yüzde 41’e ulaştı.