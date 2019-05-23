Antalya'nın teknolojik dönüşümünde işbirliği

23 Mayıs 2019

ÖMER FARUK MAVİ

Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Akdeniz TTO Müdürü Olgun Kitapçı'nın katılımıyla gerçekleşen işbirliği ile protokol ve taraflar: ihtiyaçlara yönelik olarak ortak farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmeti sunabilecek, ortak proje başvurusunda bulunabilecek, birbirlerinin uzman havuzundan faydalanabilecek ve proje pazarı, eşleştirme etkinliği, sergi, fuar gibi çeşitli etkinlik faaliyetlerini ortak olarak düzenleyebilecek.

"Karşılıklı faydayı çoğaltacağız"

Antalya OSB Teknopark ile Akdeniz TTO’nun bilgi ve birikimlerini paylaşarak üniversite-sanayi işbirliğini daha ileri bir noktaya taşıyacaklarına dikkat çeken ntalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, "Teknogirişim kültürünü geliştirilmesi ve teknoloji transferi faaliyetleri konusunda karşılıklı faydanın çoğaltılması amacıyla imzalanan protokolün, her iki kuruluşa da güç katacağına inancımız tamdır. İmzaladığımız protokol ile AOSB Teknopark ve Akdeniz TTO arasındaki işbirliğini artırmayı, üniversite sanayi işbirliğine dayalı proje faaliyetleri, eşleştirme, girişimcilik ve şirketleşme konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmayı, ortak faaliyetler ve etkinlikler ile kurumsal yetkinliklerin artırılmasını amaçlıyoruz" dedi.

"Bölgemizde ileri teknoloji üretiminin önünü açacak"

İmzalanan protokolde işbirliğinin teknogirişim ekosistemine son derece olumlu katkıları olacağını belirten Akdeniz TTO Müdürü Olgun Kitapçı, "Ali Bahar ve ekibinin vizyoner girişimi ile kurulmakta olan AOSB Teknopark’ın, bölgemizde ileri teknoloji üretiminin önünü açacağına inanıyoruz. Bulunduğumuz konum itibariyle Akdeniz Üniversitesi'nde üretilen entelektüel bilginin imalat sanayi sektörüne dönüşümünü izleyeceğimiz AOSB Teknopark ile, teknoloji transfer faaliyetleri kapsamında işbirliği protokolüne imza attık. Bölgemiz teknogirişim ekosisteminin gelişimine ivme kazandırması ve katkı sağlamasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.