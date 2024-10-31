Antikas Zeytinyağı tesis kurmaya hazırlanıyor

Özlem SARSIN

Tesisin ilk etapta 50-60 ton günlük sıkım kapasitesinde olacağını belirten Özcan, tesiste hem kendi zeytinlerini işlerken bölge üreticilerine de hizmet vereceklerinin altını çizdi. Son üç yılda katıldıkları 16 uluslararası yarışmadan ödüle layık görülen bir marka olmaktan gurur duyduklarını belirten Özcan, “Anatolian IOOC ve London IOOC, Best In Class ve Italy IOOC gibi sektörün prestijli yarışmalarından 15 altın, bir gümüş madalya aldık” dedi.

“Soma zeytinle yeni bir kimlik kazanacak”

Soma Kaymakamı Fatih Akkaya da ilçenin zeytinyağı sektöründeki yükselişini büyük bir gururla karşıladıklarını ifade ederek, “Soma, geçmişten bugüne kömürle anılan bir kent olsa da burada yetişen zeytin ağaçlarımız, verimli topraklarımız ve üreticilerimizin özverili çalışmaları sayesinde artık zeytin ve zeytinyağında da kendini kanıtlıyor” dedi. Akkaya, Soma’nın zeytinle kazandığı yeni kimliğin, ilçeye ekonomik açıdan büyük katkılar sağlayacağına inandığını belirterek zeytinyağın dünya çapında tanınması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.