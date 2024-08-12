Antrenör gibi çalışan dijital kıyafet üretiyor
Spor tutkusu ve teknolojiye olan ilgisi bir potada buluşunca ortaya giyilebilir teknoloji girişimi WearTechClub çıktı. Bu hafta sayfamızın konuğu yeni bir yatırım turu içerisinde olan girişimin kurucusu Özgül Dalkılıç, erken teşhis ile sağlık sorunlarının önüne geçmeyi hedefliyor.
Sevilay ÇOBAN
WearTechClub kurucusu Özgül Dalkılıç, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü bitirdikten sonra staj dönemini Milano ile Londra’da geçirdi, uzun yıllardır teknoloji ve tekstil sektörlerinde çalıştı. “WearTechClub, her zaman sahip olduğum büyük spor tutkumun ve teknolojiye duyduğum yoğun ilginin en güzel sonucu” diye söze başlayan Dalkılıç, kuruluşlarının birinci yılında spor fuarı ISPO’dan büyük ödülle döndüklerini, bu yıl INNOGATE programına katılmaya hak kazanan 11 şirket arasında yer aldıklarını anlatıyor.
Sağlık verilerini analiz eden uygulama
Dalkılıç, 6 yıllık bir hazırlık süreciyle 2023 yılı başında İTÜ Arı Teknokent’te kurduğu girişiminle ilgili şunları söylüyor, “Bu yılın Nisan ayında bir Kickstarter kampanyası başlatmayı planlıyoruz ve dünyanın en büyük spor uygulamalarından biri olan Strava ile potansiyel bir ortaklık için görüşmelere başladık. Hedefimiz, sporcuların ihtiyaçlarına yönelik inovatif çözümler sunmak ve spor deneyimini bir üst seviyeye taşımak.
WearTechClub olarak, giyilebilir teknolojik spor ürünleri üzerine çalışıyoruz. Kullanıcılarımıza, herhangi bir spor aktivitesi yaparken kas ve sinir hareketleri, kandaki oksijen, solunum hızı, nabız, vücut sıcaklığı gibi kişisel performans verilerini ölçen, bu verileri analiz ederek zaman içindeki değişimi takip eden ve adeta bir ‘dijital antrenör’ gibi çalışarak kişisel gelişimlerine destek olan ‘Akıllı Spor Kıyafetleri ve Mobil Uygulama’ sunuyoruz.”
Gündelik sporun kalitesini artıyor
Geliştirdikleri performans odaklı spor kıyafetleri ve mobil uygulamayla tasarım ve teknolojiyi, farklı spor dallarında yaşanan zorlukları ortadan kaldıracak ve multidisipliner çözümler sunacak şekilde bir araya getirdiklerini anlatan Dalkılıç, “Uygulamamızda kullanıcılarımıza, kişisel spor performansları ve farklı egzersiz teknikleri gibi konularda gündelik spor hayatlarının kalitesini ve verimini son derece arttıracak şekilde çok detaylı bilgilendirildikleri bir platform sunuyoruz. Amacımız erken teşhis ile sakatlık ya da oluşabilecek diğer sağlık sorunlarının önüne geçebilmek” diyor.
Tohum öncesi turda 4 milyon dolar değerleme
Dalkılıç, Türkiye spor sektöründe giyilebilir teknolojiyi kullanarak akıllı spor teknolojileri geliştiren ilk markalardan birisi olduklarını ifade ederken, hedeflerini şu sözlerle dile getiriyor; “Bu alanda ülkemizi temsilen tüm dünyaya adımızı duyurmayı önceliklerimizden biri olarak görüyoruz.
Bunun yanında ülkemizde spor ve sağlık üzerine çalışan firma, girişim ve üniversitelerle görüşmeler yapıyoruz, spor ve sağlık kümelenmesi üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir Türk kadın girişimci olarak WearTechClub’ı büyük ve güçlü bir marka olarak geleceğe taşımakta ve dünya çapında bir marka haline getirmekte son derece kararlıyım. Geliştirdiğimiz teknolojilere, yaratıcı fikirlerimize ve spor ile tasarımın uyumuna yürekten inanıyorum. Bu anlamda alacağımız her türlü destek ve yatırım, hedeflerimize ulaşmamızda çok önemli bir katkı sağlayacak.
Bugün WearTechClub tam 1,5 yaşında, bu kısa sürede, deneyimli ekibimiz sayesinde yurt içi ve yurt dışında kurmuş olduğumuz iş birlikleriyle dünyaya açılmak için aşmamız gereken son düzlükteyiz. Mevcut yatırım turunu kapattıktan sonra, bir sonraki yatırım turumuzu yurt dışında kurduğumuz şirketimiz ile yabancı yatırımcılara yapmayı hedefliyoruz.” Dalkılıç, tohum öncesi (pre-seed) yatırım turuna girdiklerini ve 4 milyon dolar değerleme üzerinden 400 bin dolar fon toplamayı hedeflediklerini ifade etti.
Hedef global pazara entegre olmak
Dalkılıç, Fransa ve İspanya’dan önemli teknoloji firmalarıyla oluşturdukları konsorsiyumun da kendileri için büyük bir adım olduğunun altını çizerek, “X2Mobile (Fransa) ve Advantic Sistemas (İspanya) ile yapılan bu iş birlikleri, ürünlerimizin teknolojik yetkinliklerini artırarak dünya çapında benimsenmesini ve ölçeklenebilirliğini sağlamak amacıyla oluşturuldu.
Bu ortaklıklar, Ar- Ge faaliyetlerimizde önemli bir katkı sunacak ve WearTechClub’ın yenilikçi çözümlerini global pazara daha hızlı bir şekilde entegre etmemizi sağlayacak. 190 ülkede, 100 milyon takipçiye sahip Strava ile başlattığımız iş birliği sayesinde de Strava’nın geniş kullanıcı ağı ve gelişmiş takip özellikleri, WearTechClub’ın yenilikçi akıllı spor giyimleriyle entegre edilecek. Ürünümüzün ilk satışlarını aldığımız ön siparişleri Almanya’ya ve İngiltere’ye getirdikten sonra da hedefimiz Amerika’ya ilerlemek” diye konuşuyor.
Avrupa’da 50 farklı bölgeye yayılacağız
ISPO ödülü sayesinde Almanya eski spor federasyonu başkanı Paul Scholz’un dikkatini çekmeyi başardıklarını kaydeden Dalkılıç, “Berlin’de Aralık ayında başlatacağı inovatif spor konsepti olan the TRCK için görüşmelere başladık ve ürünlerimizin orada denenmesi için ön siparişler aldık. 2025 Mart ayına kadar ürünlerin orada denenmesinin ardından, Avrupa’da 50 farklı bölgeye yayılacak olan konsept ile markamızı tüm dünyaya duyurmaya başlayacağız. Ayrıca yine Ralph Scholz’un aralık ayında Münih’te düzenleyeceği GTM (German Trainers Summit) Zirvesi’ne stand kurmak ve zirvede konuşma yapmak üzerine davet edildik” diyor.
Üniversite ile ortaklaşa laboratuvar kurulacak
Innogate UK programı kapsamında İngiliz yatırımcılarının dikkatini çekmeyi başardıkları haberini paylaşan Dalkılıç, Çapa Tıp Fakültesi Ortopedi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Bilgili ve ekibi ile yaptıkları konsorsiyum ile kas ve sinir hareketleri analizleri üzerine çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Kurmayı planladıkları laboratuvar sayesinde de ürünleri geliştirmeyi planladıklarını ekledi.