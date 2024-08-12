Antrenör gibi çalışan dijital kıyafet üretiyor

Sevilay ÇOBAN

WearTechClub kuru­cusu Özgül Dalkı­lıç, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünü bitirdikten sonra staj dönemini Milano ile Londra’da geçirdi, uzun yıllar­dır teknoloji ve tekstil sektör­lerinde çalıştı. “WearTechC­lub, her zaman sahip olduğum büyük spor tutkumun ve tek­nolojiye duyduğum yoğun il­ginin en güzel sonucu” diye söze başlayan Dalkılıç, kuru­luşlarının birinci yılında spor fuarı ISPO’dan büyük ödülle döndüklerini, bu yıl INNOGA­TE programına katılmaya hak kazanan 11 şirket arasında yer aldıklarını anlatıyor.

Sağlık verilerini analiz eden uygulama

Dalkılıç, 6 yıllık bir hazırlık süreciyle 2023 yılı başında İTÜ Arı Teknokent’te kurduğu giri­şiminle ilgili şunları söylüyor, “Bu yılın Nisan ayında bir Ki­ckstarter kampanyası başlat­mayı planlıyoruz ve dünyanın en büyük spor uygulamaların­dan biri olan Strava ile potan­siyel bir ortaklık için görüşme­lere başladık. Hedefimiz, spor­cuların ihtiyaçlarına yönelik inovatif çözümler sunmak ve spor deneyimini bir üst seviye­ye taşımak.

WearTechClub ola­rak, giyilebilir teknolojik spor ürünleri üzerine çalışıyoruz. Kullanıcılarımıza, herhangi bir spor aktivitesi yaparken kas ve sinir hareketleri, kandaki ok­sijen, solunum hızı, nabız, vü­cut sıcaklığı gibi kişisel perfor­mans verilerini ölçen, bu verile­ri analiz ederek zaman içindeki değişimi takip eden ve adeta bir ‘dijital antrenör’ gibi çalışa­rak kişisel gelişimlerine destek olan ‘Akıllı Spor Kıyafetleri ve Mobil Uygulama’ sunuyoruz.”

Gündelik sporun kalitesini artıyor

Geliştirdikleri performans odaklı spor kıyafetleri ve mo­bil uygulamayla tasarım ve teknolojiyi, farklı spor dalla­rında yaşanan zorlukları orta­dan kaldıracak ve multidisipli­ner çözümler sunacak şekilde bir araya getirdiklerini anlatan Dalkılıç, “Uygulamamızda kul­lanıcılarımıza, kişisel spor per­formansları ve farklı egzersiz teknikleri gibi konularda gün­delik spor hayatlarının kalite­sini ve verimini son derece art­tıracak şekilde çok detaylı bil­gilendirildikleri bir platform sunuyoruz. Amacımız erken teşhis ile sakatlık ya da oluşa­bilecek diğer sağlık sorunları­nın önüne geçebilmek” diyor.

Tohum öncesi turda 4 milyon dolar değerleme

Dalkılıç, Türkiye spor sektö­ründe giyilebilir teknolojiyi kul­lanarak akıllı spor teknolojileri geliştiren ilk markalardan birisi olduklarını ifade ederken, hedef­lerini şu sözlerle dile getiriyor; “Bu alanda ülkemizi temsilen tüm dünyaya adımızı duyurma­yı önceliklerimizden biri ola­rak görüyoruz.

Bunun yanında ülkemizde spor ve sağlık üzeri­ne çalışan firma, girişim ve üni­versitelerle görüşmeler yapıyo­ruz, spor ve sağlık kümelenmesi üzerine çalışmalarımı­zı sürdürüyoruz. Bir Türk kadın girişimci olarak WearTechClu­b’ı büyük ve güçlü bir marka olarak geleceğe taşımakta ve dünya çapında bir marka haline getirmekte son derece kararlıyım. Geliştirdiğimiz teknolojilere, yaratıcı fikirlerimize ve spor ile tasarımın uyumuna yürekten inanıyorum. Bu anlamda alacağımız her türlü destek ve yatırım, hedeflerimize ulaşmamızda çok önemli bir katkı sağlayacak.

Bugün Wear­TechClub tam 1,5 yaşında, bu kısa sürede, deneyimli ekibi­miz sayesinde yurt içi ve yurt dışında kurmuş olduğumuz iş birlikleriyle dünyaya açılmak için aşmamız gereken son düz­lükteyiz. Mevcut yatırım turu­nu kapattıktan sonra, bir sonra­ki yatırım turumuzu yurt dışın­da kurduğumuz şirketimiz ile yabancı yatırımcılara yapmayı hedefliyoruz.” Dalkılıç, tohum öncesi (pre-seed) yatırım turu­na girdiklerini ve 4 milyon do­lar değerleme üzerinden 400 bin dolar fon toplamayı hedef­lediklerini ifade etti.

Hedef global pazara entegre olmak

Dalkılıç, Fransa ve İspan­ya’dan önemli teknoloji firma­larıyla oluşturdukları konsor­siyumun da kendileri için bü­yük bir adım olduğunun altını çizerek, “X2Mobile (Fransa) ve Advantic Sistemas (İspanya) ile yapılan bu iş birlikleri, ürün­lerimizin teknolojik yetkinlik­lerini artırarak dünya çapında benimsenmesini ve ölçeklene­bilirliğini sağlamak amacıyla oluşturuldu.

Bu ortaklıklar, Ar- Ge faaliyetlerimizde önemli bir katkı sunacak ve WearTe­chClub’ın yenilikçi çözümle­rini global pazara daha hızlı bir şekilde entegre etmemizi sağ­layacak. 190 ülkede, 100 mil­yon takipçiye sahip Strava ile başlattığımız iş birliği sayesin­de de Strava’nın geniş kulla­nıcı ağı ve gelişmiş takip özel­likleri, WearTechClub’ın ye­nilikçi akıllı spor giyimleriyle entegre edilecek. Ürünümü­zün ilk satışlarını aldığımız ön siparişleri Almanya’ya ve İn­giltere’ye getirdikten sonra da hedefimiz Amerika’ya ilerle­mek” diye konuşuyor.

Avrupa’da 50 farklı bölgeye yayılacağız

ISPO ödülü sayesinde Almanya eski spor federasyonu başkanı Paul Scholz’un dikkatini çekmeyi başardıklarını kaydeden Dalkılıç, “Berlin’de Aralık ayında başlatacağı inovatif spor konsepti olan the TRCK için görüşmelere başladık ve ürünlerimizin orada denenmesi için ön siparişler aldık. 2025 Mart ayına kadar ürünlerin orada denenmesinin ardından, Avrupa’da 50 farklı bölgeye yayılacak olan konsept ile markamızı tüm dünyaya duyurmaya başlayacağız. Ayrıca yine Ralph Scholz’un aralık ayında Münih’te düzenleyeceği GTM (German Trainers Summit) Zirvesi’ne stand kurmak ve zirvede konuşma yapmak üzerine davet edildik” diyor.

Üniversite ile ortaklaşa laboratuvar kurulacak

Innogate UK programı kapsamında İngiliz yatırımcılarının dikkatini çekmeyi başardıkları haberini paylaşan Dalkılıç, Çapa Tıp Fakültesi Ortopedi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Bilgili ve ekibi ile yaptıkları konsorsiyum ile kas ve sinir hareketleri analizleri üzerine çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti. Kurmayı planladıkları laboratuvar sayesinde de ürünleri geliştirmeyi planladıklarını ekledi.