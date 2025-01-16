Apple, Çin pazarındaki liderliğini kaptırdı! Satışları düştü: İki şirket Apple'ı geride bıraktı

Çin'in akıllı telefon markaları Vivo ve Huawei, geçtiğimiz yıl Apple'ı geride bırakarak Çin pazarında en fazla satış yapan iki şirket oldu. Pazar araştırma şirketi Canalys'e göre, Apple'ın 2024 yılında Çin'deki akıllı telefon sevkiyatları 42,9 milyon adete düşerek önceki yıla göre %17 azaldı. Bu durum, Apple'ın pazar payını %4 puan kaybederek %15'e çekti.

Genel akıllı telefon pazarında büyüme

Son çeyrekte sevkiyatlar yıllık %25 gerilerken, Vivo ve Huawei'nin sevkiyatları sırasıyla %11 ve %37 arttı ve pazar payları %17 ve %16 seviyelerine yükseldi. Genel akıllı telefon pazarı ise 2023'e göre %4 büyüyerek 285 milyon sevkiyata ulaştı.

Canalys araştırma müdürü Amber Liu, "Apple ve iPhone 16 serisi yerli amiral gemisi cihazların artan rekabet baskısıyla karşı karşıya kaldı. Vivo operatörlerle bağlarını güçlendirerek ve etkili pazarlama ve ürün stratejileri uygulayarak giriş seviyesinden orta-üst segmente kadar konumunu sağlamlaştırmak için güçlü bir ivme gösterdi" açıklamasını yaptı.