Apple ve Alibaba’dan yapay zeka işbirliği!

ABD'li teknoloji şirketi Apple, Çin'deki iPhone'larda yapay zeka hizmetlerinin kullanılabilmesi için Çinli Alibaba ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Alibaba'nın "Qwen" yapay zeka modelini kullanarak, "Apple Intelligence" adı verilen üretken yapay zeka hizmetlerini Çin pazarına sunmayı hedefliyor.

Apple diğer firmalarla da görüşmüştü

Çin'in düzenleyici kurumları, yalnızca yerli şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojilerinin kullanımına onay veriyor, bu nedenle Apple'ın kendi geliştirdiği model burada kullanılamıyor. Apple, daha önce Baidu, ByteDance ve Tencent gibi büyük Çinli firmalarla da benzer görüşmeler yapmıştı.

iPhone satışlarında bir önceki yıla göre azalma

Anlaşma, Apple'ın Çin'deki satışlarının gerilemeye devam ettiği bir döneme denk geliyor. 2024 yılında şirketin iPhone satışları, bir önceki yıla göre yüzde 17 oranında azaldı. Bu durum, Apple'ın Çin akıllı telefon pazarındaki rekabette Vivo ve Huawei gibi yerli markaların gerisinde kalmasına yol açtı.