Apple'dan iPhone'ların pil sorunu için yeni hamle! iOS 19'la birlikte geliyor...

Apple, müşterilerinin sık sık hayal kırıklığına uğradığı İphone'ların pil ömrü sorununu çözmek için yeni bir adım atıyor. Şirket, pil ömrü sorunu çözmek için yapay zeka teknolojisini kullanmayı planlıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kişilere göre şirket, eylül ayında çıkması beklenen iOS 19 güncellemesinde yapay zeka destekli bir pil yönetim modu planlıyor. İsimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, yapay zeka destekli geliştiricinin kişilerin cihazını nasıl kullandığını analiz edeceğini ve enerji tasarrufu için ayarlamalar yapacağını belirtti.

Telefonun ne kadar sürede şarj olacağı da gösterilecek

Şirket, Apple Intelligence platformunun bir parçası olan teknolojiyi yaratmak için cihazlardan topladığı verileri kullanıyor.

Buna göre şirket kullanıcı eğilimlerini anlamak ve belirli uygulamaların veya özelliklerin güç tüketimini ne zaman düşürmesi gerektiğine dair tahminlerde bulunmak amacıyla cihazlardan topladığı pil verilerini kullanıyor.

Ayrıca kaynaklar, bu güncellemeyle cihazın şarj olmasının ne kadar süreceğini gösteren bir kilit ekranı göstergesinin de geleceğini belirtiyor.

iPhone 17'nin ince tasarımı etkili oldu

Apple'ın pil ömrünü uzatmak için attığı adımların arkasındaki itici güç ise ince tasarıma sahip iPhone 17'ler oldu.

Eylül 2025'te satışının başlanması beklenen iPhone 17 serisi, ince tasarımı nedeniyle daha küçük bir bataryaya ve diğer modellere göre daha az saat kullanım ömrüne sahip olacak.

Apple, pil ömrünü yapay zeka ile optimize ederek bu fiziksel kısıtlamaları telafi etmeyi amaçlıyor.

Her ne kadar iPhone 17 yapay zeka teknolojisi için itici güç olsa da pil işlevi iOS 19'a sahip tüm iPhone'larda kullanılabilir olacak.

Apple Intelligence beklentileri karşılayamamıştı

Apple Intelligence platformu sarsıntılı bir çıkış yaşadı. Şirket yazılımı yoğun bir şekilde pazarlamasına rağmen, yazılım beklenenden daha geç geldi ve vaat edilen bazı özellikler henüz eklenmedi. Siri dijital asistanının çok konuşulan güncellemesi ise süresiz olarak ertelendi.

Ancak Apple Intelligence markası şirketin yapay zeka hamlesinin merkezinde yer almaya devam ediyor.

Bloombeg'e konuşan kişiler iOS 19'daki bazı özelliklerin bu teknoloji tarafından güçlendirilmiş olarak tanımlanacağını söyledi.

iOS 19, iPadOS 19 ve macOS 16 yazılımlarıyla hangi değişiklikler yapılacak?

Bloomberg’in haberine göre yakında çıkacak olan iOS 19, iPadOS 19 ve macOS 16 yazılımları kullanıcı arayüzlerinde büyük değişiklikler yapacak.

Yükseltmeler arasında Solarium olarak adlandırılan yeni bir tasarımın yanı sıra iPad ve Mac'in birbirlerine daha çok benzemesini sağlayacak değişiklikler de yer alıyor.

Yeni işletim sistemleri, kullanıcıların spor salonlarına, otellere veya ofis binalarına girerken ortak bir görev olan web tarayıcısı aracılığıyla oturum açmaları gereken kablosuz ağlar için ayrıntıları cihazlar arasında senkronize edebilecek.

Şirket ayrıca Mulberry kod adlı bir yapay zeka doktoru ile yenilenmiş bir sağlık uygulaması hazırlıyor ancak lansmanın gelecek yıla kadar yapılması beklenmiyor.

Geçmişteki güncellemeler hatalar ve bazen düzgün çalışmayan özellikler nedeniyle eleştirilen Apple, yapay zeka eklemeleri ve arayüz değişikliklerinin yanı sıra bu yılki sürümlerin daha işlevsel ve daha az hatalı olmasını sağlamak için mühendisleri zorluyor.

Apple, yeni işletim sistemlerinin ilk beta sürümünün geliştirilmesini mayıs ayı sonuna kadar bitirmeyi, ardından 9 Haziran'daki uluslararası yazılımcılar konferansında geliştiricilere sunmayı hedefliyor.

Şirket yeni yazılımlarını genellikle iPhone ve Apple Watch sürümlerini piyasaya sürdüğü eylül ayında halka sunuyor.