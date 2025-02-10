APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli: Girişimlerimiz erken aşamada çok fazla kaldı

Sevilay ÇOBAN

Albaraka Portföy Yöne­timi A.Ş. tarafından kurulan ve aktif ola­rak girişimcilere yatırım ya­pan Girişim Sermayesi Yatı­rım Fonları çatı markası olan APY Ventures, ekosistemin aktif bir üyesi olarak doğru gi­rişimci ve doğru yatırımcıyı bir araya getirip, temas edilen tüm paydaşlara değer katıyor. APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, 2025 hedefle­rini anlatırken, girişim ekosis­temini potansiyelini DÜNYA Gazetesi’ne değerlendirdi.

34 girişimi 275 milyon TL fonladı

APY Ventures çatısı altın­daki Start-up GSYF, Fintech GSYF, Bilişim Vadisi GSYF ve OSTİM GSYF başta olmak üzere toplam 7 fon ile 2025 yılında yatırımlarına devam edeceklerini belirten Keçeli, “2020’de kurduğumuz Star­tup GSYF’i bu sene itibariyle yatırımcıya kapattık. 2024 so­nunda kurduğumuz Yeni Ne­sil Teknoloji GYSF’de yaklaşık 2 ayda 10 milyon dolara yakın bir fon toplandı. Bu yıl en heye­canlı olduğumuz yatırım ala­nı orası olacak.

Sekizinci fo­numuz da yolda, önümüzdeki ay da bu yeni fonumuzun lans­manını yapacağız. 2019’dan bu yana girişimcilik ekosiste­mine toplamda 63 girişime 25 milyon doları aşkın bir yatı­rım gerçekleştirdik. Albaraka Portföy çatısı altında yönetti­ğimiz toplam Girişim Serma­yesi fon büyüklüğü 1 milyar doları aşmış durumda” dedi.

2024 içerisinde 5 farklı GS­YF aracılığıyla 15’i yeni yatı­rım, 19’u devam yatırımı ol­mak üzere toplamda 34 şirke­te yaklaşık 275 milyon TL’yi aşkın yatırım gerçekleştiril­diklerini kaydeden Keçeli, portföylerindeki girişim sa­yısı 63’e çıkardıklarını söyle­di. “Edtech, biyoteknoloji, Sa­aS, oyun ve lojistik dahil ol­mak üzere toplamda 15 farklı sektörde yatırım yaparak, ge­niş yelpazede girişimlere do­kunduk” diyen Keçeli, şöyle devam etti: “Girişim ekosis­teminin tamamlayıcı halkası olarak gördüğümüz ve 2024 Haziran ayı içerisinde faaliye­te aldığımız KOSGEB destekli APY Tekmer ofisimiz, 6 ay gi­bi kısa bir sürede yüzde 80'lik bir doluluk oranına ulaştı.”

Hedef 15 milyon dolarlık yatırım

Bu yıl yatırımlara devam edeceklerini söyleyen Keçeli, “Minimum 15 milyon dolar­lık bir yatırım hedefimiz var. Bunun önemli olduğunu dü­şünüyorum. Çünkü şu an Tür­kiye'de ekosisteme baktığı­mız da en büyük fon dediği­mizde 100 milyon dolarlık fon yapılarından bahsediyoruz. APY Ventures olarak sadece 2025’te minimum 15 milyon dolarlık yatırım gerçekleştir­meyi hedefliyoruz. Bu rakam 20 milyon doların üzerine de çıkabilir. 2025 için yönettiği­miz 7 fon ile 37 yatırım hede­fi koyduk. Bir şirkete birden fazla fonla yatırım yapma im­kânımız bulunuyor. Bu da bi­zi masada güçlü kılıyor. Tekil olarak da minimum 20 yatı­rım diye hedefliyoruz” dedi.

Büyüme evresindeki girişimler desteklenecek

“2025 hedeflerimiz doğ­rultusunda, Yeni Nesil Tek­noloji GSYF’nin üç yıl içinde toplam 1 milyar TL fon top­laması bekleniyor” ifadesi­ni kullanan Keçeli, “Bu fona toplanacak sermaye, büyüme aşamasındaki (Pre-seed, Se­ed ve Series A) teknoloji odak­lı girişimlere, özellikle 250 bin ile 2 milyon dolar arasında de­ğişen yatırım tutarları ile ak­tarılacak. Bu sayede, Türki­ye’nin teknoloji ekosistemine katkıda bulunurken, küresel ölçekte de yenilikçi girişim­lerle bağlantılarımızı güçlen­direceğiz.

Portföyündeki giri­şimlerin yüzde 50’si yıllık ge­lirleri 1 milyon doların altında olan erken aşama girişimler­den, diğer yüzde 50’si ise bu gelirin üzerinde olan büyüme aşamasındaki girişimlerden oluşacak. Ayrıca, bu yıl APY Tekmer olarak başlatacağı­mız start-uplar için globalleş­me yolculuğunda onları hız­landıracak bir program tasar­ladık. Bu program sayesinde yurt dışına açılmak isteyen şirketlere bu ölçüde eğitimler, danışmanlıklar verilecek. Sü­reçte 1,5 milyon dolar yatırım alma fırsatı da şirketlere veri­lecek” diye konuştu.

Fonlama imkânları yetersiz

Türkiye yatırım ekosistemini değerlendiren Keçeli, şöyle konuştu: “Türkiye'nin kendi kapasitesi itibariyle yatırım imkânı yüksek olduğunu düşünüyorum. Bazı temel problemlerimiz var, onlardan biri girişimlerimiz çok fazla erken aşamada kaldı. Bunun sebebi olarak fonlama imkânların azlığına değinebiliriz. Girişimcinin bakış açısında geliştirmesi gereken yönler de var. Özellikle erken aşamada dünyada birincisiyiz neredeyse ama girişimi büyütme noktasına odaklanmamız gerekiyor.

Bununla beraber Türkiye'de birkaç milyon doların üstünde tur yapan girişim sayısı çok az. Biz ise sürekli devam yatırımı yaparak girişimcilerimizi desteklemeye çalışıyoruz.” Keçeli, Türkiye’de özellikle yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım gibi alanlarda yeni fırsatlar bulunduğunu ifade ederek, yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT) ve büyük veri analitiği gibi alanlarda girişimcilik potansiyelinin yüksek olduğunu aktardı.