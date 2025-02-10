APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli: Girişimlerimiz erken aşamada çok fazla kaldı
Türkiye'nin yatırım potansiyelinin yüksek olduğunu belirten APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, “Fonlama imkânlarının azlığı nedeniyle girişimlerimiz erken aşamada çok fazla kaldı” dedi. Keçeli, 2025’te 15 milyon dolarlık yatırım hedefleri olduğunu söyledi.
Sevilay ÇOBAN
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurulan ve aktif olarak girişimcilere yatırım yapan Girişim Sermayesi Yatırım Fonları çatı markası olan APY Ventures, ekosistemin aktif bir üyesi olarak doğru girişimci ve doğru yatırımcıyı bir araya getirip, temas edilen tüm paydaşlara değer katıyor. APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli, 2025 hedeflerini anlatırken, girişim ekosistemini potansiyelini DÜNYA Gazetesi’ne değerlendirdi.
34 girişimi 275 milyon TL fonladı
APY Ventures çatısı altındaki Start-up GSYF, Fintech GSYF, Bilişim Vadisi GSYF ve OSTİM GSYF başta olmak üzere toplam 7 fon ile 2025 yılında yatırımlarına devam edeceklerini belirten Keçeli, “2020’de kurduğumuz Startup GSYF’i bu sene itibariyle yatırımcıya kapattık. 2024 sonunda kurduğumuz Yeni Nesil Teknoloji GYSF’de yaklaşık 2 ayda 10 milyon dolara yakın bir fon toplandı. Bu yıl en heyecanlı olduğumuz yatırım alanı orası olacak.
Sekizinci fonumuz da yolda, önümüzdeki ay da bu yeni fonumuzun lansmanını yapacağız. 2019’dan bu yana girişimcilik ekosistemine toplamda 63 girişime 25 milyon doları aşkın bir yatırım gerçekleştirdik. Albaraka Portföy çatısı altında yönettiğimiz toplam Girişim Sermayesi fon büyüklüğü 1 milyar doları aşmış durumda” dedi.
2024 içerisinde 5 farklı GSYF aracılığıyla 15’i yeni yatırım, 19’u devam yatırımı olmak üzere toplamda 34 şirkete yaklaşık 275 milyon TL’yi aşkın yatırım gerçekleştirildiklerini kaydeden Keçeli, portföylerindeki girişim sayısı 63’e çıkardıklarını söyledi. “Edtech, biyoteknoloji, SaaS, oyun ve lojistik dahil olmak üzere toplamda 15 farklı sektörde yatırım yaparak, geniş yelpazede girişimlere dokunduk” diyen Keçeli, şöyle devam etti: “Girişim ekosisteminin tamamlayıcı halkası olarak gördüğümüz ve 2024 Haziran ayı içerisinde faaliyete aldığımız KOSGEB destekli APY Tekmer ofisimiz, 6 ay gibi kısa bir sürede yüzde 80'lik bir doluluk oranına ulaştı.”
Hedef 15 milyon dolarlık yatırım
Bu yıl yatırımlara devam edeceklerini söyleyen Keçeli, “Minimum 15 milyon dolarlık bir yatırım hedefimiz var. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu an Türkiye'de ekosisteme baktığımız da en büyük fon dediğimizde 100 milyon dolarlık fon yapılarından bahsediyoruz. APY Ventures olarak sadece 2025’te minimum 15 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bu rakam 20 milyon doların üzerine de çıkabilir. 2025 için yönettiğimiz 7 fon ile 37 yatırım hedefi koyduk. Bir şirkete birden fazla fonla yatırım yapma imkânımız bulunuyor. Bu da bizi masada güçlü kılıyor. Tekil olarak da minimum 20 yatırım diye hedefliyoruz” dedi.
Büyüme evresindeki girişimler desteklenecek
“2025 hedeflerimiz doğrultusunda, Yeni Nesil Teknoloji GSYF’nin üç yıl içinde toplam 1 milyar TL fon toplaması bekleniyor” ifadesini kullanan Keçeli, “Bu fona toplanacak sermaye, büyüme aşamasındaki (Pre-seed, Seed ve Series A) teknoloji odaklı girişimlere, özellikle 250 bin ile 2 milyon dolar arasında değişen yatırım tutarları ile aktarılacak. Bu sayede, Türkiye’nin teknoloji ekosistemine katkıda bulunurken, küresel ölçekte de yenilikçi girişimlerle bağlantılarımızı güçlendireceğiz.
Portföyündeki girişimlerin yüzde 50’si yıllık gelirleri 1 milyon doların altında olan erken aşama girişimlerden, diğer yüzde 50’si ise bu gelirin üzerinde olan büyüme aşamasındaki girişimlerden oluşacak. Ayrıca, bu yıl APY Tekmer olarak başlatacağımız start-uplar için globalleşme yolculuğunda onları hızlandıracak bir program tasarladık. Bu program sayesinde yurt dışına açılmak isteyen şirketlere bu ölçüde eğitimler, danışmanlıklar verilecek. Süreçte 1,5 milyon dolar yatırım alma fırsatı da şirketlere verilecek” diye konuştu.
Fonlama imkânları yetersiz
Türkiye yatırım ekosistemini değerlendiren Keçeli, şöyle konuştu: “Türkiye'nin kendi kapasitesi itibariyle yatırım imkânı yüksek olduğunu düşünüyorum. Bazı temel problemlerimiz var, onlardan biri girişimlerimiz çok fazla erken aşamada kaldı. Bunun sebebi olarak fonlama imkânların azlığına değinebiliriz. Girişimcinin bakış açısında geliştirmesi gereken yönler de var. Özellikle erken aşamada dünyada birincisiyiz neredeyse ama girişimi büyütme noktasına odaklanmamız gerekiyor.
Bununla beraber Türkiye'de birkaç milyon doların üstünde tur yapan girişim sayısı çok az. Biz ise sürekli devam yatırımı yaparak girişimcilerimizi desteklemeye çalışıyoruz.” Keçeli, Türkiye’de özellikle yeşil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım gibi alanlarda yeni fırsatlar bulunduğunu ifade ederek, yapay zekâ, nesnelerin interneti (IoT) ve büyük veri analitiği gibi alanlarda girişimcilik potansiyelinin yüksek olduğunu aktardı.