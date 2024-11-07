Ar-Ge harcaması 2 kat artarak 377,5 milyar liraya yükseldi
Türkiye’de araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarının tutarı, geçen yıl bir önceki yıla göre iki kattan fazla arttı.
Buna göre, gayrisafi yurt içi AR-GE harcaması 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 110.6 artarak, 178 milyar 873 milyon lira artarak 377 milyar 542 milyon liraya çıktı. Gayrisafi yurt içi AR-GE harcamasının GSYH içindeki oranı 2022’de yüzde 1,32 iken, 2023’te 26 trilyon 545 milyar 722 milyon liralık GSYH içindeki oranı yüzde 1,42 oldu. AR-GE harcamalarında mali ve mali olmayan şirketler yüzde 65,1 ile en büyük paya sahip oldu.
Bunu yüzde 30 ile yükseköğretim takip etti. Kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapılan AR-GE harcamalarının da dahil olduğu genel devlet AR-GE harcamalarının toplam AR-GE harcamaları içindeki payı ise yüzde 4,9 oldu. AR-GE harcamaları içerisinde personel harcamaları yüzde 52,5 ile en büyük harcama kalemini oluşturdu. AR-GE harcamalarının 2023’te yüzde 52,6’sı mali ve mali olmayan şirketler tarafından finanse edilirken genel devlet AR-GE harcamalarının yüzde 33,1’ini, yükseköğretim yüzde 12,7’sini, yurt dışı kaynaklar yüzde 1,6’sını ve diğer yurt içi kaynaklar yaklaşık olarak yüzde 0,03’ünü finanse etti.
Personeli sayısı 291 bine yaklaştı
Tam zaman eşdeğeri (TZE) cinsinden 2023’te toplam 290 bin 850 kişi AR-GE personeli olarak çalıştı. Sektörler itibarıyla dağılımına bakıldığında ise TZE cinsinden toplam AR-GE personelinin geçen yıl yüzde 65,4’ü mali ve mali olmayan şirketlerde, yüzde 31,4’ü yükseköğretimde ve yüzde 3,1’i kar amacı olmayan kuruluşların da dahil edildiği genel devlet sektöründe yer aldı.
En fazla yüksek teknoloji girişimcileri harcadı
Mali ve mali olmayan şirketler tarafından 2023’teki 245 milyar 966 milyon lira AR-GE harcamasının yüzde 53,2’si AR-GE merkezlerinde gerçekleştirildi. AR-GE merkezlerindeki AR-GE harcamasının yüzde 88,3’ü, 250 ve üzeri çalışan sayısına sahip olan girişimler tarafından yapıldı. İmalat sanayisinde AR-GE faaliyeti yürüten girişimler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, 2023’te imalat sanayinde yapılan 139 milyar 469 milyon lira AR-GE harcamasının yüzde 47,5’inin yüksek teknoloji faaliyetinde yer alan girişimler tarafından gerçekleştirildiği görüldü.
İmalat sanayisindeki toplam AR-GE harcamasının yüzde 40’ı orta yüksek teknoloji faaliyetindeki girişimler, yüzde 8,5’i orta düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler ve yüzde 4’ü düşük teknoloji faaliyetindeki girişimler tarafından yapıldı.