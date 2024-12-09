Araç kiralayarak 2 milyar dolar hizmet ihracat geliri yazıyoruz
Bir milyona yakın araç filosu ile yılda 2 milyar dolarlık hizmet ihracat geliri sağladıklarını belirten Hidayet Yıldırım, sektörün resmen hizmet ihracatçısı olarak kabul edilmesi ile ihracat gelirini daha da artıracak teşvik ve kaynaklara ulaşacağını bildirdi.
Recep ERÇİN
Araç kiralama sektöründe faaliyet gösteren HDY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hidayet Yıldırım, araç kiralama hizmeti sektörünün hizmet ihracatı kapsamında ayrı bir başlık altında yer alması için girişimde bulunduklarını söyledi.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler Komitesi Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Hidayet Yıldırım, “Sektörümüzün gelişimi için büyük önem taşıyan hizmet ihracatı, sektörümüze yönelik yönetmeliğin gerekliliği ve getirilmesi hakkında Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ile düşüncelerimizi ve çalışmalarımızı paylaştığımız bir toplantı gerçekleştirdik” bilgilerini aktardı.
Geçen hafta içinde bir grup gazeteci ile sohbet toplantısı düzenleyen 43 yaşında Iğdırlı iş insanı Yıldırım, özellikle yaz sezonunda yüzde 100 doluluklara ulaşarak, ağırlıkla turistlere hizmet veren sektörün bir milyona yakın araçla 2 milyar dolar hizmet ihracat geliri sağladığını bildirdi.
Sektörün Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) çatısı altında temsil edilmesini HİB Başkanı ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in de desteklediğini belirten Yıldırım, “Finansman maliyetleri yüksek. O kapsamda olursak Eximbank kaynaklarına, döviz kredisine ulaşacağız. 2 milyar dolarlık gelir zamanla artacak” dedi.
Kiralık araç hırsızlığının önüne geçiliyor
İTO bünyesinde bundan önce yaptıkları çalışmalar sayesinde, kiralık araçların çalınmasına engelleyecek bir düzenlemenin hayata geçirilmesini sağladıklarını belirten Yıldırım, “6 yıldır çözülemeyen bir sorunu İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan’ın destekleri sayesinde çözüme kavuştu” ifadelerini kullandı ve araçların nasıl çalındığını anlattı: “Belki böyle on binlerce araç çalındı ve parçalandı.
Aracı kiralıyorlar. Sonra alıp parçalıyolar. Emniyet sayesinde tespit edildi: bir kişi böyle 80 aracı çalmış. Genelde günlük kiralamada oluyor. Bunun cezası da yoktu. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde Kiralık Araç Bildirim Sistemi–KABİS sistemi var. Tıpkı bir otele girdiğinizde bilgilerinizin emniyete gitmesi gibi araç kiraladığınızda da buraya gidiyor. Kullanımdaki kiralık araçlar burada görünüyor. KABİS’ten gelen bildirim sayesinde kişi üzerinde kiralık araç varsa artık bu bizim tarafımızdan da görülebiliyor.”
Şirketler kamuya kiralama yapmak istemiyor
Araç kiralama şirketlerinin düşük kalan bedeller ve uzun vadeli sözleşmeler yüzünden kazancın enflasyonun altında kalmasından dolayı kamuya araç kiralamak istemediğini ifade eden Yıldırım, sektörle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ülkede bir tasarruf söz konusu, biraz fiyatlardan da kaynaklı. Yüzde 50 ile borçlandığınız zaman; eskiden yüzde 12 ile borçlanıp verdiğimiz C segment aracı artık 40 bin liralara veriyoruz. Finans ve biraz da araç fiyatlarının artmasından kaynaklı olarak fiyatlar yükseldi. Kamuya da araç veriyoruz. Kamu eskiden en fazla 10 bin km’ye kadar araç isterken artık 100-200 bin, araç olsun da diye bakıyor. Bir tasarruf var. Filoya Togg’u da dâhil ettik. Kamu tarafında özellikle isteyenler var.”
50 araçtan 5 bin araca kadar büyüdü
Babasından devraldığı iki el araç alım satım işi artık dijital kanallardan dönmeye başlayınca araç kiralama işine giren Hidayet Yıldırım, 2010’da 50 araçla başladığı işi 5 bin araca kadar büyüttü. 15 şubeye ulaştıklarını belirten Yıldırım, İstanbul Havalimanı’nda da hizmet veren araç kiralama şirketlerinden biri olduklarını söyledi.
“Yurt dışından firma getirip tabelasını asmak varken biz yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak faaliyet gösteriyoruz” diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul Havalimanı’nda 25 şirket hizmet veriyor. Biri çıksa da biz girsek diye kapıda bekleyen 50 şirket vardır. Türkiye’de araç kiralamada ilk 6 şirket içinde bizim dışımızda sadece bir yerli şirket var.
Türkiye’de 20 bin araç kiralama şirketi var. Yaptığımız bir çalışmaya göre bir milyona yakın kiralık araç filosu var. Türkiye markası olarak küresel açılma hedefimiz var. Türk markasını Avrupa aşka ve Ortadoğu'ya götüreceğiz. Azerbaycan’a bir ziyaretimiz olacak. Iğdır’a şube açtık. Zengezur açıldığında Iğdır çıkış kapısı olacak. Mutlaka bir serbest bölge kurulmalı.