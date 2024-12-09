Araç kiralayarak 2 milyar dolar hizmet ihracat geliri yazıyoruz

Recep ERÇİN

Araç kiralama sektö­ründe faaliyet gös­teren HDY Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Baş­kanı Hidayet Yıldırım, araç kiralama hizmeti sektörü­nün hizmet ihracatı kapsa­mında ayrı bir başlık altında yer alması için girişimde bu­lunduklarını söyledi.

İstan­bul Ticaret Odası (İTO) Taşıt Kiralama ve İlgili Hizmetler Komitesi Başkan Yardımcılı­ğı görevini de yürüten Hida­yet Yıldırım, “Sektörümüzün gelişimi için büyük önem ta­şıyan hizmet ihracatı, sektö­rümüze yönelik yönetmeliğin gerekliliği ve getirilmesi hak­kında Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat ile düşüncele­rimizi ve çalışmalarımızı pay­laştığımız bir toplantı gerçek­leştirdik” bilgilerini aktardı.

Geçen hafta içinde bir grup gazeteci ile sohbet toplantısı düzenleyen 43 yaşında Iğdır­lı iş insanı Yıldırım, özellikle yaz sezonunda yüzde 100 do­luluklara ulaşarak, ağırlıkla turistlere hizmet veren sektö­rün bir milyona yakın araçla 2 milyar dolar hizmet ihracat geliri sağladığını bildirdi.

Sektörün Hizmet İhracatçı­ları Birliği (HİB) çatısı altında temsil edilmesini HİB Başka­nı ve İTO Başkanı Şekib Avda­giç’in de desteklediğini belir­ten Yıldırım, “Finansman ma­liyetleri yüksek. O kapsamda olursak Eximbank kaynakla­rına, döviz kredisine ulaşaca­ğız. 2 milyar dolarlık gelir za­manla artacak” dedi.

Kiralık araç hırsızlığının önüne geçiliyor

İTO bünyesinde bundan önce yaptıkları çalışmalar sa­yesinde, kiralık araçların ça­lınmasına engelleyecek bir düzenlemenin hayata geçiril­mesini sağladıklarını belirten Yıldırım, “6 yıldır çözüleme­yen bir sorunu İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan’ın destekleri sayesinde çözüme kavuştu” ifadelerini kullandı ve araçların nasıl çalındığını anlattı: “Belki böyle on bin­lerce araç çalındı ve parçalan­dı.

Aracı kiralıyorlar. Sonra alıp parçalıyolar. Emniyet sa­yesinde tespit edildi: bir kişi böyle 80 aracı çalmış. Genel­de günlük kiralamada oluyor. Bunun cezası da yoktu. Em­niyet Genel Müdürlüğü bün­yesinde Kiralık Araç Bildi­rim Sistemi–KABİS sistemi var. Tıpkı bir otele girdiğiniz­de bilgilerinizin emniyete git­mesi gibi araç kiraladığınızda da buraya gidiyor. Kullanım­daki kiralık araçlar burada gö­rünüyor. KABİS’ten gelen bil­dirim sayesinde kişi üzerinde kiralık araç varsa artık bu bi­zim tarafımızdan da görüle­biliyor.”

Şirketler kamuya kiralama yapmak istemiyor

Araç kiralama şirketlerinin düşük kalan bedeller ve uzun vadeli sözleşmeler yüzünden kazancın enflasyonun altında kalmasından dolayı kamuya araç kiralamak istemediğini ifade eden Yıldırım, sektörle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Ül­kede bir tasarruf söz konusu, biraz fiyatlardan da kaynak­lı. Yüzde 50 ile borçlandığınız zaman; eskiden yüzde 12 ile borçlanıp verdiğimiz C seg­ment aracı artık 40 bin lirala­ra veriyoruz. Finans ve biraz da araç fiyatlarının artmasın­dan kaynaklı olarak fiyatlar yükseldi. Kamuya da araç ve­riyoruz. Kamu eskiden en faz­la 10 bin km’ye kadar araç is­terken artık 100-200 bin, araç olsun da diye bakıyor. Bir ta­sarruf var. Filoya Togg’u da dâhil ettik. Kamu tarafında özellikle isteyenler var.”

50 araçtan 5 bin araca kadar büyüdü

Babasından devraldığı iki el araç alım satım işi artık dijital kanallardan dönmeye başlayınca araç kiralama işine giren Hidayet Yıldırım, 2010’da 50 araçla başladığı işi 5 bin araca kadar büyüttü. 15 şubeye ulaştıklarını belirten Yıldırım, İstanbul Havalimanı’nda da hizmet veren araç kiralama şirketlerinden biri olduklarını söyledi.

“Yurt dışından firma getirip tabelasını asmak varken biz yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olarak faaliyet gösteriyoruz” diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul Havalimanı’nda 25 şirket hizmet veriyor. Biri çıksa da biz girsek diye kapıda bekleyen 50 şirket vardır. Türkiye’de araç kiralamada ilk 6 şirket içinde bizim dışımızda sadece bir yerli şirket var.

Türkiye’de 20 bin araç kiralama şirketi var. Yaptığımız bir çalışmaya göre bir milyona yakın kiralık araç filosu var. Türkiye markası olarak küresel açılma hedefimiz var. Türk markasını Avrupa aşka ve Ortadoğu'ya götüreceğiz. Azerbaycan’a bir ziyaretimiz olacak. Iğdır’a şube açtık. Zengezur açıldığında Iğdır çıkış kapısı olacak. Mutlaka bir serbest bölge kurulmalı.