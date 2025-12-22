Araç sistemleri ve şehrin altyapısıyla konuşan girişim

Sevilay ÇOBAN

Türkiye’de genç yaşta teknoloji ve girişimcilik alanında küresel hedef­ler koyan isimler arasında öne çıkan Çağan Koyun’un hikâ­yesi, klasik bir “startup başarı öyküsü”nden çok daha fazlası­nı anlatıyor. Ortaokul yılların­da çevresindeki problemlere çözüm arayan bir öğrencinin merakıyla başlayan bu yolcu­luk, bugün Avrupa ve ABD pa­zarlarını hedefleyen bir mo­bilite teknoloji platformuna dönüştü.

Henüz 21 yaşındaki Spark’ın kurucusu Çağan Ko­yun’un teknolojiyle kurduğu ilişki erken yaşlarda şekillendi. Robotik, yazılım ve otonom sis­temler; onun için yalnızca birer ilgi alanı değil, günlük hayatta­ki verimsizlikleri ortadan kal­dırmanın araçlarıydı. Henüz ortaokuldayken sorun tespit etmeyi, çözüm tasarlamayı ve bunu somut bir ürüne dönüş­türmeyi bir alışkanlık haline getirdi. Girişimcilik hikâyesini DÜNYA Gazetesi ile paylaşan Koyun, “Şükrü Şankaya Ana­dolu Lisesi’ne geçtikten sonra benimle benzer vizyona sahip öğrencilerle bir araya gelerek okul bünyesinde teknoloji ta­kımları kurduk.

Kurduğumuz takımlar arasında okulun ilk yapay zekâ odaklı oluşumu olan Yapay Zekâ Teknolojileri Takı­mı (AITT), elektrikli ve otonom sistemler üzerine çalışan Oto­nom Araç Takımı ve Web3 ile dağıtık sistemlere odaklanan Blockchain Teknolojileri Ta­kımı yer aldı. Çalışmalarımız; TEKNOFEST ve TÜBİTAK 4006 gibi prestijli platformlar­da elde edilen derecelerle so­mut başarılara dönüştü. Ayrıca araç güvenliği ve uzay teknolo­jileri alanlarında patent başvu­ruları yaptım” dedi.

Üniversitede bilinçli bir yön değişimi

Lise yıllarındaki akademik ve teknolojik başarıları Ko­yun’a University of Waterlo­o’dan Sussex’e uzanan geniş bir yelpazede yurtdışı üniver­site kabulü sağladı. Ancak Ko­yun, kariyerini Türkiye’de inşa etme ve girişimcilik odağını er­ken aşamada güçlendirme ka­rarı aldı. “Bu doğrultuda Bahçe­şehir Üniversitesi’nde İşletme, İstanbul Üniversitesi’nde ise Ekonomi eğitimine başladım” diyen Koyun, “Amacım tekno­loji bilgimi sağlam bir finans ve iş modeli altyapısıyla destekle­mekti. Lisede fark ettiğim mo­bilite sektöründeki kaos soru­nunun daha da belirginleştiğini gördüm. İşte bu noktada; şehir içi ve uluslararası mobilite hiz­metlerini tek bir dijital altyapı altında birleştiren güvenli ve kesintisiz bir teknoloji platfor­mu olan Spark SuperApp fikri doğdu” diye konuştu.

Reddedilmekten stratejik avantaja

Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenciyken projeyle BAU HU­B’a başvurduğunu ancak kabul edilmediğini, bu noktada verdi­ği kararın da girişimcilik hikâ­yesinin en belirleyici kırılma­larından biri olduğunu ifade eden Koyun, “Pro­jeden vazgeçmek yerine, BAU HUB’a stajyer olarak girdim ve ekosistemin tüm ola­naklarından faydalanmayı seç­tim” ifadesini kullandı.

Avrupa’dan ABD’ye uzanan büyüme

Bu sayede sağlam teknolojik altyapı üzerinde Spark’ın hız­la büyümeye başladığının al­tını çizen Koyun, bu süreçte­ki önemli kilometre taşlarını şöyle sıraladı: “Türkiye’nin en önemli teknoloji kümelenme­lerinden biri olan Bilişim Va­disi’nin Mobilite Hızlandırma Programı’ndan mezun oldum. Aynı zamanda KPMG tarafın­dan düzenlenen Global Tech Innovator Türkiye finalinde ül­kenin en iyi 10 girişiminden bi­ri seçildim.

İstanbul Büyükşe­hir Belediyesi ile birlikte Tech Istanbul DemoDay’e katılarak mobilite sunumları gerçekleş­tirerek Spark ekosistemini ta­nıttım. Avrupa’nın en büyük roaming hub’larından (dola­şım merkezi) biri olan GI­REVE ile entegrasyon sü­recini başlatarak, Avru­pa’nın %80’ini kapsayan yaklaşık 575 bin soke­te hizmet verebilir du­ruma geldik.” Bugün Spark, ABD’de Mic­higan Üniversitesi ve Mcity altyapısı­na bağlı Electrifica­tion Cohort Ar-Ge Programı kapsa­mında çalışmalar yürütüyor. Oto­nom ve elektrik­li araç teknoloji­lerinin merkezle­rinden biri olarak kabul edilen bu program, Spark’ın ABD pazarına açı­lımındaki strate­jik ilk adımı görü­lüyor.

2025 yılı Koyun için uluslararası görünürlüğün arttı­ğı bir dönüm nokta­sı oldu. Forbes Tür­kiye, Çağan Koyun’u mobilite sektöründe­ki yenilikçi yaklaşımı ve küresel ölçeklenme potansiyeli nedeniyle “30 Under 30” listesine dâhil etti.

Spark: Yeni nesil bir e-mobilite SuperApp’i

Spark, parçalı ve karmaşık mobilite deneyimlerini tek çatı altında birleş­tirmek için tasarlanmış uçtan uca bir e-mobilite platformu. Kullanıcıla­rın farklı ihtiyaçları için onlar­ca uygulama arasında geçiş yapmak yerine Spark, tüm bu hizmetleri MiniApp mimarisiyle güven­li kimlik ve ödeme sistemiyle tek ekosistem al­tında top­luyor.

Spark’ın birleştirdiği hizmetlerden bazıları:

Elektrikli Araç Şarjı

Tek uygulama üzerinden birçok ağa erişim

Sigorta

Mobilite odaklı dijital sigorta çözümleri

Otopark

Konum, rezervasyon ve ödeme

Araç Kiralama & Filo Çözümleri

Kısa dönem, uzun dönem, kurumsal

Yol Yardım

Dijital olarak tetiklenen acil yardım hizmetleri

Mikromobilite

Scooter, bisiklet ve çok modlu ulaşım

Hedef, 20 milyon dolar değerlemeyi aşmak

Spark’ın mimarisinin otonom araç ekosistemleri ve akıllı şehir altyapılarıyla konuşabilecek şekilde tasarlandığını anlatan Koyun, “Hedefimiz büyük: 2026’nın başlarında Türkiye’nin önde gelen otomotiv gruplarından birinin öncülüğünde gerçekleşecek bir yatırım turuyla 20 milyon dolar değerlemeyi aşmak istiyoruz. Bu kaynakla da otonom filo yönetimi, V2G (Vehicle-to-Grid) teknolojileri gibi geleceğin alanlarına yatırım yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Tek bir mesajla gelen küresel ortaklık

Koyun, Spark için asıl dönüm noktasının ise geleneksel girişimcilik yollarının dışına çıkılan bir hamleyle geldiğini belirtti. LinkedIn üzerinden KOBIL Group’un kurucusu İsmet Koyun’a attığı mesajın Avrupa merkezli stratejik bir ortaklığın kapısını araladığını kaydeden Koyun, şöyle konuştu: “Avrupa’nın önde gelen güvenlik teknolojileri şirketlerinden KOBIL ile kurduğumuz iş birliği, Spark’ı yerel bir girişim olmaktan çıkararak küresel hedefleri olan bir teknoloji şirketine dönüştürdü. Spark’ın çevik mobilite vizyonu, KOBIL’in bankacılık seviyesindeki güvenlik altyapısı ve uluslararası tecrübesiyle birleşti. Bu ortaklıkla Spark, KOBIL’in mPower SuperApp teknolojisi üzerine inşa edildi. MiniApp mimarisi, yüksek güvenlik standartları ve OCPI, OCPP, TOMP-API, GBFS gibi açık standartlara dayalı OneAPI yaklaşımı sayesinde yüzlerce hizmet sağlayıcının sisteme entegrasyonu mümkün hale geldi.”