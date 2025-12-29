Aralıkta girişimcilere yatırım bereketi

Sevilay ÇOBAN

Girişimcilik ekosiste­mi her geçen yıl hacim­sel olarak büyürken, gi­rişimlerin kümelendiği alanlar açısından da gelişim gösteriyor. 2025 yılı enflasyonist ortam, kü­resel ekonomik daralma, döviz kur dengesine yönelik beklenti­lerin arttığı bir görünüme sahip­ken, yılın sonu girişimcilere ol­dukça bereketli geldi.

Hem Tür­kiye merkezli hem de yurt dışı merkezli Türk girişimleri, gir­dikleri turlardan aldıkları yatı­rımları sırayla açıkladı. Listenin başında; daha önce DÜNYA Ga­zetesi’nin Girişim sayfasının ko­nuğu olan Zeynep Uygun - Meh­met Uygun kardeşlerin kurduğu ikinci el ve yenilenmiş elektro­nik cihaz pazarına odaklanan Getmobil yer aldı. ABD merkez­li Türk girişimi Roamless’i fit­le fonlama yöntemine başvuran Lastik Borsası takip etti.

Fonlamada 2 milyon dolara ulaştı

Yapay zekâ tabanlı hava zekâsı çözümleri geliştiren Buluttan Weather Intelligence, Arya VC ve APY Ventures yönetimindeki İvedik GSYF’nin katıldığı 1 milyon dolarlık köprü yatırım turunu tamamladı.

Şirket, ScaleX, Cem Sibay, Kamil Sözen ve Kerim Kotan’ın katılımıyla 2024'te aldığı 1 milyon dolarlık pre-seed yatırımla birlikte toplam fonlama tutarını 2 milyon dolara çıkardı.

2022'de Güven Bölükbaşı, Gökmen Güven ve Mehmet Kıral'ın kurduğu Buluttan, konuma özel, yüksek zamansal ve coğrafi çözünürlükte sayısal hava tahmin ve yapay zekâ modelleri geliştirerek, operasyonel karar alma süreçlerinin en güvenilir verilere dayanmasını sağlıyor. Bu alanda sınırlı sayıda girişim arasında yer alan Buluttan, aldığı yatırımla Türkiye’deki büyümesini hızlandırmayı, aynı zamanda Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına açılarak bölgesel varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

Buluttan Kurucu Ortağı Gökmen Güven, “Bu yatırım, hava zekası teknolojimizi global ölçekte yaygınlaştırma vizyonumuzu güçlendiriyor. İş ortaklarımızla birlikte, iklim teknolojileri alanında öncü bir rol üstlenerek daha sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Türk girişim Roamless’e 12 milyon dolarlık yatırım

Listede ikinci sıraya ise Amerika Birleşik Devletleri merkezli Türk girişim Roamless yerleşti. Seri A yatırım turunda 12 milyon dolar yatırım alan Roamless, Türkiye çıkışlı eSIM tabanlı bağlantı girişimi. 2023 yılında Emre Demirel, Ali Gazioğlu, Asım Alp, Selim Aykut, Çağdaş Yaltı ve Cengiz Öztelcan tarafından kurulan Roamless, 200’den fazla ülke ve bölgede 1 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Rasman Ventures liderliğinde düzenlenen Seri A yatırım turuna Tura Shorooq, Revo Capital, Finberg ve JIMCO katıldı. Roamless’ın toplam yatırım miktarı, bu turla beraber 18 milyon dolara ulaştı. Roamless, yatırımın dünyanın ilk küresel seyahat bağlantı uygulaması ve mobil operatörünü kurma hedeflerini güçlendirdiğini açıklarken, ağ kapsama alanını genişletmeyi ve küresel pazara giriş stratejisini ölçeklendirmeyi düşündüklerini belirtti.

Gardiyan'da hedef globale açılmak

2019 yılında Ankara’da kurulan ve geliştirdiği yapay zekâ destekli sistem güvenliği yazılımlarıyla kısa sürede sektörün önemli oyuncularından biri haline gelen Gardiyan, büyüme yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. Türkiye’nin 2024 yılı En Hızlı Büyüyen Teknoloji Şirketleri sıralamasında 4. sırada yer alan şirket, APY Ventures liderliğinde gerçekleşen turda 2 milyon dolarlık büyüme yatırımı aldı.

Gardiyan CEO’su Erol Yılmaz, “‘Tek Platform, Tam Kontrol’ yaklaşımımız müşterilerimiz tarafından benimsendikçe büyümemiz hızlandı. Bu yatırımı; uluslararası ofis açılışları ve kritik iş birlikleri için kullanarak Gardiyan’ı dünya çapında tanınan bir teknoloji markasına dönüştürmeyi amaçlıyoruz” dedi. Yatırım turuna liderlik eden APY Ventures Fon Yöneticisi Mustafa Keçeli ise “Gardiyan’ın vizyonunun sadece Türkiye’de değil, global pazarda da önemli bir ihtiyacı karşıladığına inanıyoruz” diye konuştu. Gardiyan, Avrupa ve Amerika ofisleri ile sistem güvenliği alanında lider bir küresel oyuncu olma yolculuğunu sürdürüyor.

İthal bağımlılığı azaltan yerli çözümler sunuyor

Grizzle Technology, yerli siber güvenlik ekosisteminde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Kritik dijital varlıkların korunmasına odaklanan şirket, 1 milyon 50 bin dolarlık yeni yatırımla büyüme planlarını hızlandırdı. 2023 yılında kurulan ve yüzde 100 Türk sermayesiyle faaliyet gösteren Grizzle Technology, yatırımı savunma sanayinde de faaliyet gösteren DOF Robotics’ten aldı. Şirket, özellikle stratejik sektörlerde ithal ürünlere bağımlılığı azaltan yerli çözümleriyle kısa sürede dikkat çekti. Bu kaynak, ürün kabiliyetlerini derinleştirmek, Ar-Ge ekibini büyütmek ve yurt dışı pazarlara açılım için kullanılacak.

HrPanda HubX’ten 500 bin dolar yatırım aldı

2022'de Hilal Ataç Arıkan ve Murat Ödemiş tarafından kurulan yapay zekâ destekli, iş başvurusu takip ve yetenek yönetim sistemi HrPanda, 500 bin dolarlık ilk yatırımını 3Dots Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan aldı. Girişim, aldığı bu yeni yatırımı ürün yeteneklerini ileri taşımak için kullanacak. Arıkan ve Ödemiş, HrPanda’yı, işe alımı manuel ve zaman alan bir süreç olmaktan çıkarıp, veri ve yapay zekâ ile yönetilen stratejik bir alana dönüştürme hedefiyle kurduklarını dile getirdi. Kurucu ortaklar, bu yatırımı, ürün vizyonunu daha hızlı hayata geçirmek için önemli bir adım olarak yorumladı.

Öte yandan yapay zekâ destekli pazar araştırma platformu Bolt Insight, 212'nin katıldığı turdan 7 milyon sterlin (9.46 milyon dolar) yatırımla çıktı. Zenith FPV de Yapı Kredi Portföy ve Entertech İstanbul Teknokent iş birliğiyle kurulan Entertech GSYF'den 330 bin dolar yatırım aldı. Evimdeki Psikolog’un global marka dönüşümü Healmeup, yeni yatırım turunu 7 milyon dolar değerleme üzerinden tamamladı.

Tokenize menkul kıymet ihraç edecek

Simya VC’nin liderlik ettiği yatırım turunda Rudiq, 1 milyon dolar yatırım aldı. Blokzincir temelli tokenizasyon ve kripto varlık teminatlı kredi yazılımları geliştiren Rudiq, aldığı yatırımla başta Türkiye, Orta Doğu ülkeleri ve Amerika olmak üzere satış ve teknoloji operasyonlarını büyütmeyi hedefliyor. Rudiq Kurucu Ortağı ve CEO’su Mustafa Kemal Akıllıoğlu, “Küresel finansal sistemin yapısal bir dönüşümden geçtiği bu dönemde, gerçek dünya varlıklarının dijitalleşmesi artık bir inovasyon başlığı değil, kaçınılmaz bir altyapı ihtiyacı. Rudiq’i kurarken hedefimiz yalnızca tokenizasyon teknolojileri geliştirmek değil; regüle piyasalarda güven, şeffaflık ve ölçeklenebilirliği esas alan yeni bir yatırım mimarisi inşa etmekti” ifadelerini kullandı.

Lastik Borsası kitle fonlamasında hedefini aştı

Türkiye’de otomotiv sektöründe dijitalleşme, lastik ticareti ve tedarik zincirlerinde etkisini artırırken, yerli girişimler çevrim içi satış ve dağıtım modelleriyle sektörde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

Dijitalleşme yatırımlarının artmasıyla Türkiye’nin otomotiv yan sanayisi küresel pazarlarda daha görünür hale gelirken, yerli teknoloji girişimleri de bu süreçte önemli rol üstleniyor. Bu alanda faaliyet gösteren Lastik Borsası, büyüme hedefleri doğrultusunda kitle fonlama yöntemine başvurdu. Fonangels üzerinden yürüttüğü kampanyayı tamamlayarak 100,9 milyon lira yatırım toplayan şirket, kampanya kapsamında hedeflenen fonlamanın üzerinde bir miktara ulaştı.

Otomotivde dijitalleşme kaçınılmaz

Lastik Borsası Bilişim Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Değer, otomotiv sektöründe dijitalleşmenin kaçınılmaz bir süreç olduğunu belirerek, “Dijital altyapılar, sektörde iş yapış biçimlerini değiştiriyor. Bu dönüşüm, hem iç pazarda hem de uluslararası alanda yeni fırsatlar oluşturuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Fonangels Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Kuş da yeni nesil kitle fonlama modelinin yatırımcılarla girişimcileri daha geniş bir zeminde buluşturan bir yapıya dönüştüğünü kaydetti.

22 milyon dolarlık yatırımla liste başı oldu

“Sadece cihaz alıp satan şirket değiliz, Türkiye’de uzun yıllardır dağınık ve kayıt dışı kalan ikinci el elektronik pazarını dijitalleştiren altyapı kurduk” diyen Getmobil CEO’su ve Kurucu Ortağı Mehmet Uygun, bugüne kadar 600 binin üzerinde haneyle buluştuklarını söyledi. Bu emeğin ve vizyonun bir karşılığı olduğunu da girdikleri yatırım turunda aldıkları sonuca bakarak görmek mümkün.

Getmobil, Seri A yatırım turunda 22 milyon dolarlık yatırım alırken, yatırım turunun 15 milyon dolarlık kısmı, iklim odaklı yatırımlarıyla tanınan ve Chris Sacca tarafından kurulan Lowercarbon Capital ile Dünya Bankası Grubu’nun özel sektör kolu Uluslararası Finans Kurumu IFC liderliğinde gerçekleşti. Kalan 7 milyon dolarlık bölümse mevcut yatırımcıların katılımıyla elde edildi. Mevcut yatırımcılar Dutch Founders Fund (DFF), TechOne/Metis, Maxis, Arya VC ve 212’nin de katıldığı turda ayrıca büyük ve gelişmekte olan pazarlarda kategori tanımlayan dijital altyapılara yatırım yapan küresel ölçekteki yatırımcılardan 2150 VC ve Endeavor Catalyst de yer aldı.

Uygun, Getmobil’in yeni yatırımlarla sistemini, satın alma, satış, fiyatlandırma, envanter takibi ve yasal uyum süreçlerini tek dijital çatıda toplayacak şekilde geliştirerek, sektörde ortak standart oluşturmayı hedeflediğini anlatarak, “Getmobil kullanan bayilerde ‘gelirlerde yaklaşık yüzde 60 artış’ ve ‘stok devir hızında yaklaşık yüzde 50 iyileşme’ gözlemleniyor. Ortaklıklar sayesinde tüketiciler cihazlarını güvenle nakde çevirirken, iş ortakları da uçtan uca sertifikalı ve garanti destekli bir sisteme erişiyor. Yeni dönemde kapıda alım (buyback) modelini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bu yatırımla Türkiye’de kurduğumuz bu sistemi ölçeklemeyi ve aynı modeli uluslararası pazarlara taşımayı planlıyoruz” açıklamasını yaptı.