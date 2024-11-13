ARC, 2050 yılında karbon nötr şirket olacak

Tekstilden turizme, de­mir-çelikten petrokim­yaya, cam sanayisin­den kömür işletmelerine ka­dar birçok sektördeki sanayi kuruluşlarının faaliyetlerinde su ve enerji verimliliğini artı­ran çözümler sağlayan ARC Su ve Enerji, 2050 yılına kadar karbon nötr şirket olma vizyo­nu kapsamında proje başlat­tı. ARC Su ve Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Canbay, karbon ayak izini azaltma stra­tejisi kapsamında Carbon Gate firması ile iş birliğine gittikle­rini ve 2030 yılına kadar Kap­sam 1 ve Kapsam 2 emisyonla­rını nötr hale getireceklerini, 2050 yılında da tüm kategori­lerde karbon nötr şirket olmayı hedeflediklerini açıkladı.

Alkan Canbay, Kapsam 1 emisyonlarının, şirketin doğ­rudan kontrolü altında olan doğal gaz tüketimi, araç ya­kıtları ve ısıtma-soğutma sis­temleri gibi unsurlardan kay­naklandığını, Kapsam 2 emis­yonlarının ise şirketin elektrik tüketiminden doğduğunu ha­tırlatarak bu alandaki emis­yonları güneş enerjisi santrali yatırımıyla yüzde 25 oranında azalttıklarını belirtti. Şirketin kontrolü dışında kalan, tedarik zinciri, iş seyahatleri ve satın almalardan kaynaklan emis­yonların Kapsam 3’te kümelen­diğini ifade eden Alkan Canbay, bu alandaki hedeflere de 25 yıl­lık zaman diliminde ulaşmayı öngördüklerini söyledi.

“İş ortaklarımıza destek sağlıyoruz”

Carbon Gate firmasının ARC Su ve Enerji’nin kurum­sal karbon ayak izini hesapla­dığını, bu çalışmada şirketin iş ortaklarının da çevresel per­formansını anlamalarına yar­dımcı olduğunu kaydeden Al­kan Canbay, “Elde ettiğimiz sonuçlar, şirketimizin yeni­lenebilir enerji yatırımları ve dijital dönüşüm süreçleri sa­yesinde karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltabileceği­ni gösteriyor. Bu doğrultuda iş ortaklarımızın da karbon ayak izini hesaplamasını ve emis­yon azaltım stratejileri geliş­tirmelerine yönelik destek sağlıyoruz. Bu iş birliği, Tür­kiye’de ve dünyada sürdürü­lebilirlik alanında önemli bir örnek teşkil ediyor. Hem şir­ketlerin çevresel performans­larını iyileştirmelerine hem de küresel iklim değişikliğiy­le mücadeleye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

“Verimliliği hesaplayabilen sistemler kuruyoruz”

Suyun verimli kullanılma­sı için üreticiler ve imalatçı­larla iş birliği içinde çalıştık­larını, sosyoekonomik katkı­lar sağlayan ve çevreye değer katan projeleri hayata geçir­diklerini belirten Alkan Can­bay, bu çerçevede, müşterile­re karbon emisyonu ve su ve­rimliliğini hesaplayabilen, bilimsel kanıtlarla destek­lenen ve raporlanabilen sis­temler kurduklarını söyledi. Alkan Canbay, “Müşterileri­mizde karbon emisyonunu, su verimliliğini hesaplayan bun­ların totalizlerini alan, bilim­sel kanıtlanmış raporlanmış verilerle izlenebilir tesisler kurma hedefindeyiz. Sağla­dığımız her hizmetin karbon ayak izini hesaplayarak müş­terimize gideceğiz. Müşteri­lerimiz böylelikle kendi kar­bon ayak izleri için bilimsel­liği kanıtlanmış, uluslararası

sertifikaya sahip verileri kendi karbon ayak izlerinin hesap­lanmasında kullanabilecek­ler. Her gün ne kadar emisyon saldıklarını izleyebilecek ne kadar su verimliliği sağladık­larını izleyebilecek ve bunun kayıtlarını alabilecekler.” diye konuştu.

“Sadece tasarruf yetmez”

İşletmelerin en büyük ih­tiyaçlarından birinin su ve enerji olduğunu söyleyen Al­kan Canbay, su üretilirken bir enerji açığa çıktığını bu ener­jinin de bir emisyona sebep oluğuna dikkat çekti. Tesisle­rin günlük emisyon ve su ve­rimliliği ölçümlerini yapabi­len, verileri kaydeden ve izle­nebilir bir sistem sunduklarını dile getiren Canbay, “Müşteri­lerimiz yüzde 25 oranda su ta­sarrufu sağladım diye bakıyor.

Evet su tasarrufu sağlamak iyi bir şey ama bunun için ne ka­dar karbon salımı yapıldı, bu pek bilinmiyor. Yani hem çev­reyi kirletip hem su geri ka­zanımı olmamalı. Suyu kazanıyorken dünya­yı kirletebiliyoruz. Su­yun kazanımı sırasın­da enerji ortaya çıkıyor. O enerjiyi kontrol ede­bilmemiz, yöne­tebilmemiz lazım. ARC olarak bizim farkımız da burada or­taya çıkı­yor. Kur­duğumuz sistemler sayesinde yapılan her işlemin hem sağ­ladığı faydaları ölçüyor hem de ne kadarlık karbon salımı­na engel olduğumuzu ortaya koyuyoruz.

Örneğin hizmet verdiğimiz bir şirkette suyun sirkülasyonu için kullanılan pompa istasyonunda 9500 ki­lowatt bir enerji merkezi var­dı. Biz bu pompa istasyonunu rehabilite ettik. Daha verim­li, hidroliği daha kuvvetli olan motor verimliliği daha yük­sek olan sürücülerle dönüşüm sağladık. Tüm süreçlerin oto­masyonunu sağladık. Kendini 1,8 yılda amorti edecek bu ya­tırım sayesinde yıllık 4,5 ton karbon salımına engel olduk. Bu süreçlerin tüm fabrikalara yaygınlaştırıldığını düşünür­seniz yapılan işlemin ne kadar önemli olduğu daha net bir şe­kilde anlaşılabilir” dedi.

Canbay, projelerin hem çev­reye hem de müşterilere sağ­ladığı ekonomik ve ekolojik faydaların yanı sıra haksız re­kabeti de ortadan kaldı­racağını dile getirdi. İyileştirmelerin, çev­resel sürdürülebilirlik ve uzun vadeli tasar­ruf açısından büyük önem taşıdığını be­lirten Canbay, ulusal ve ulus­lararası ser­tifikasyon süreçlerini de başlat­tıklarını kaydetti.

“Hedefimiz, 2030'a kadar kapsamlı bir karbon nötrlüğü sağlamak”

Carbon Gate CEO’su Okan Dursun: “ARC Su ve Enerji ile ortaklığımızda, 2024 yılında şirketin kurumsal karbon ayak izini hesapladık. Bu çalışma, sadece ARC Su ve Enerji’nin değil, aynı zamanda iş ortaklarının da çevresel performansını anlamalarına yardımcı oldu. Elde ettiğimiz sonuçlar, şirketin yenilenebilir enerji yatırımları ve dijital dönüşüm süreçleri sayesinde karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Hedefimiz, 2030'a kadar kapsamlı bir karbon nötürlüğü sağlamak” dedi.

“COP29’da sürdürülebilir gelecek platformunun su ana tema sponsoruyuz”

ARC Su ve Enerji olarak geleceğe yönelik yatırımları bugünden hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getiren ARC Su ve Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Canbay, bu alanda dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ve uluslararası alandaki organizasyonlarda çözüm ortağı olmaya gayret ettiklerini dile getirdi.

Alkan Canbay, “Başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) bu yıl 11 Kasım Pazartesi günü Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de başlıyor. 22 Kasım Cuma günü sona erecek konferansta ARC Su ve Enerji olarak,Su Ana Tema sponsoruyuz. 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılması beklenen zirvede hem dünyadaki gelişmeleri yerinde göreceğiz hem de su ve enerji alanında gerçekleştirdiğimiz inovatif ürün ve hizmetleri anlatma imkânı bulacağız.” diye konuştu.