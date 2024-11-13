ARC, 2050 yılında karbon nötr şirket olacak
Su ve enerji verimliliğini artıran çözümler sağlayan ARC Su ve Enerji, karbon nötr şirket olma vizyonu kapsamında proje başlattı. Carbon Gate firması ile iş birliğine giden şirket 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını nötr hale getireceklerini, 2050 yılında da tüm kategorilerde karbon nötr şirket olmayı hedefliyor.
Tekstilden turizme, demir-çelikten petrokimyaya, cam sanayisinden kömür işletmelerine kadar birçok sektördeki sanayi kuruluşlarının faaliyetlerinde su ve enerji verimliliğini artıran çözümler sağlayan ARC Su ve Enerji, 2050 yılına kadar karbon nötr şirket olma vizyonu kapsamında proje başlattı. ARC Su ve Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Canbay, karbon ayak izini azaltma stratejisi kapsamında Carbon Gate firması ile iş birliğine gittiklerini ve 2030 yılına kadar Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarını nötr hale getireceklerini, 2050 yılında da tüm kategorilerde karbon nötr şirket olmayı hedeflediklerini açıkladı.
Alkan Canbay, Kapsam 1 emisyonlarının, şirketin doğrudan kontrolü altında olan doğal gaz tüketimi, araç yakıtları ve ısıtma-soğutma sistemleri gibi unsurlardan kaynaklandığını, Kapsam 2 emisyonlarının ise şirketin elektrik tüketiminden doğduğunu hatırlatarak bu alandaki emisyonları güneş enerjisi santrali yatırımıyla yüzde 25 oranında azalttıklarını belirtti. Şirketin kontrolü dışında kalan, tedarik zinciri, iş seyahatleri ve satın almalardan kaynaklan emisyonların Kapsam 3’te kümelendiğini ifade eden Alkan Canbay, bu alandaki hedeflere de 25 yıllık zaman diliminde ulaşmayı öngördüklerini söyledi.
“İş ortaklarımıza destek sağlıyoruz”
Carbon Gate firmasının ARC Su ve Enerji’nin kurumsal karbon ayak izini hesapladığını, bu çalışmada şirketin iş ortaklarının da çevresel performansını anlamalarına yardımcı olduğunu kaydeden Alkan Canbay, “Elde ettiğimiz sonuçlar, şirketimizin yenilenebilir enerji yatırımları ve dijital dönüşüm süreçleri sayesinde karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Bu doğrultuda iş ortaklarımızın da karbon ayak izini hesaplamasını ve emisyon azaltım stratejileri geliştirmelerine yönelik destek sağlıyoruz. Bu iş birliği, Türkiye’de ve dünyada sürdürülebilirlik alanında önemli bir örnek teşkil ediyor. Hem şirketlerin çevresel performanslarını iyileştirmelerine hem de küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.
“Verimliliği hesaplayabilen sistemler kuruyoruz”
Suyun verimli kullanılması için üreticiler ve imalatçılarla iş birliği içinde çalıştıklarını, sosyoekonomik katkılar sağlayan ve çevreye değer katan projeleri hayata geçirdiklerini belirten Alkan Canbay, bu çerçevede, müşterilere karbon emisyonu ve su verimliliğini hesaplayabilen, bilimsel kanıtlarla desteklenen ve raporlanabilen sistemler kurduklarını söyledi. Alkan Canbay, “Müşterilerimizde karbon emisyonunu, su verimliliğini hesaplayan bunların totalizlerini alan, bilimsel kanıtlanmış raporlanmış verilerle izlenebilir tesisler kurma hedefindeyiz. Sağladığımız her hizmetin karbon ayak izini hesaplayarak müşterimize gideceğiz. Müşterilerimiz böylelikle kendi karbon ayak izleri için bilimselliği kanıtlanmış, uluslararası
sertifikaya sahip verileri kendi karbon ayak izlerinin hesaplanmasında kullanabilecekler. Her gün ne kadar emisyon saldıklarını izleyebilecek ne kadar su verimliliği sağladıklarını izleyebilecek ve bunun kayıtlarını alabilecekler.” diye konuştu.
“Sadece tasarruf yetmez”
İşletmelerin en büyük ihtiyaçlarından birinin su ve enerji olduğunu söyleyen Alkan Canbay, su üretilirken bir enerji açığa çıktığını bu enerjinin de bir emisyona sebep oluğuna dikkat çekti. Tesislerin günlük emisyon ve su verimliliği ölçümlerini yapabilen, verileri kaydeden ve izlenebilir bir sistem sunduklarını dile getiren Canbay, “Müşterilerimiz yüzde 25 oranda su tasarrufu sağladım diye bakıyor.
Evet su tasarrufu sağlamak iyi bir şey ama bunun için ne kadar karbon salımı yapıldı, bu pek bilinmiyor. Yani hem çevreyi kirletip hem su geri kazanımı olmamalı. Suyu kazanıyorken dünyayı kirletebiliyoruz. Suyun kazanımı sırasında enerji ortaya çıkıyor. O enerjiyi kontrol edebilmemiz, yönetebilmemiz lazım. ARC olarak bizim farkımız da burada ortaya çıkıyor. Kurduğumuz sistemler sayesinde yapılan her işlemin hem sağladığı faydaları ölçüyor hem de ne kadarlık karbon salımına engel olduğumuzu ortaya koyuyoruz.
Örneğin hizmet verdiğimiz bir şirkette suyun sirkülasyonu için kullanılan pompa istasyonunda 9500 kilowatt bir enerji merkezi vardı. Biz bu pompa istasyonunu rehabilite ettik. Daha verimli, hidroliği daha kuvvetli olan motor verimliliği daha yüksek olan sürücülerle dönüşüm sağladık. Tüm süreçlerin otomasyonunu sağladık. Kendini 1,8 yılda amorti edecek bu yatırım sayesinde yıllık 4,5 ton karbon salımına engel olduk. Bu süreçlerin tüm fabrikalara yaygınlaştırıldığını düşünürseniz yapılan işlemin ne kadar önemli olduğu daha net bir şekilde anlaşılabilir” dedi.
Canbay, projelerin hem çevreye hem de müşterilere sağladığı ekonomik ve ekolojik faydaların yanı sıra haksız rekabeti de ortadan kaldıracağını dile getirdi. İyileştirmelerin, çevresel sürdürülebilirlik ve uzun vadeli tasarruf açısından büyük önem taşıdığını belirten Canbay, ulusal ve uluslararası sertifikasyon süreçlerini de başlattıklarını kaydetti.
“Hedefimiz, 2030'a kadar kapsamlı bir karbon nötrlüğü sağlamak”
Carbon Gate CEO’su Okan Dursun: “ARC Su ve Enerji ile ortaklığımızda, 2024 yılında şirketin kurumsal karbon ayak izini hesapladık. Bu çalışma, sadece ARC Su ve Enerji’nin değil, aynı zamanda iş ortaklarının da çevresel performansını anlamalarına yardımcı oldu. Elde ettiğimiz sonuçlar, şirketin yenilenebilir enerji yatırımları ve dijital dönüşüm süreçleri sayesinde karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltabileceğini gösteriyor. Hedefimiz, 2030'a kadar kapsamlı bir karbon nötürlüğü sağlamak” dedi.
“COP29’da sürdürülebilir gelecek platformunun su ana tema sponsoruyuz”
ARC Su ve Enerji olarak geleceğe yönelik yatırımları bugünden hayata geçirmek için çalıştıklarını dile getiren ARC Su ve Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alkan Canbay, bu alanda dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ettiklerini ve uluslararası alandaki organizasyonlarda çözüm ortağı olmaya gayret ettiklerini dile getirdi.
Alkan Canbay, “Başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) bu yıl 11 Kasım Pazartesi günü Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de başlıyor. 22 Kasım Cuma günü sona erecek konferansta ARC Su ve Enerji olarak,Su Ana Tema sponsoruyuz. 100 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılması beklenen zirvede hem dünyadaki gelişmeleri yerinde göreceğiz hem de su ve enerji alanında gerçekleştirdiğimiz inovatif ürün ve hizmetleri anlatma imkânı bulacağız.” diye konuştu.