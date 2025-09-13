Arkas Rail’in lokomotifleri raylarda

Standler Rail Valen­cia S.A.U tarafından yapımı ger­çekleştirilen lokomotifler hem elektrik hem de dizel ile çalışı­yor. Arkas Rail’in çevreci loko­motifleri Türkiye’nin sanayi şe­hirlerinden limanlara ithalat ve ihracat konteynerlerini tarifeli seferlerle taşıyacak.

“Demiryolu taşımacılığında büyük potansiyel var”

Arkas Holding Yönetim Kuru­lu Başkan Yardımcısı Diane Ar­cas Göçmez “Türkiye, dünya ti­caretinde önemli bir köprü ko­numunda. Avrupa’yı Kafkasya ile Orta Asya’ya ve Çin’e bağla­yan Orta Koridorun en önemli parçası. Yatırımlar tamamlandı­ğında Çin’den çıkan bir yük Tür­kiye üzerinden Avrupa’ya de­miryolu ile kesintisiz bir şekilde ulaşabilecek.

Hem ciddi bir za­man kazanılacak hem de çevreye duyarlı bir lojistik çözüm imkanı sunacak. Arkas Rail olarak Ba­kü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ile Türkiye’den Azerbaycan, Ka­zakistan, Özbekistan ve Kırgı­zistan’a kadar kesintisiz hizmet veriyoruz. Çin’den Türkiye’ye blok tren seferlerimiz de mev­cut. Demiryolu taşımacılığında büyük potansiyel görüyoruz” di­ye konuştu.

Arkas Rail’e teslim edilen 3 lo­komotif ile tüm sektörlere hiz­met vereceklerine işaret eden Arcas Göçmez şöyle devam etti: “Hibrit lokomotiflerimizle de­miryolu taşımacılığında müş­terilerimize entegre lojistik çö­zümler sunacağız. Limanlar ile Organize Sanayi Bölgeleri’nin demir yoluyla birbirine bağlan­ması yatırımı, üretimi ve ihraca­tı da artıracaktır. Lokomotifleri­mizin en önemli özelliği de çev­reci olmaları. Elektrik ile giden lokomotiflerimiz elektrik hattı­nın olmadığı yerlerde dizel mo­tora geçerek kesintisiz hizmet verebiliyor.”

Diane Arcas Göçmez; “Avru­pa’nın en büyük intermodal ka­ra limanı işletmecisi Duisport ile Kartepe’de kurduğumuz kara terminali Railport’un faaliyete geçmesi Arkas Rail için de büyük bir güç kaynağı olacak. Güney’de de Mersin Yenice’deki demiryo­lu bağlantılı açık ve kapalı depo­larımız kara limanı olarak yapıyı destekleyecek” diye konuştu.

Yıl sonuna kadar 2 lokomotif daha gelecek

Arkas Rail 2025 yılı so­nunda gelecek 2 loko­motif ile birlikte toplam 5 lokomotif ve 700’ün üzerinde vagonu ile ih­racatçıların yüklerini Kayseri, Konya, Ankara, Gaziantep Eskişehir gibi Türkiye’nin önde gelen sa­nayi merkezlerinden liman­lara taşıyacak. Aynı zamanda limanlara gelen ithalat kon­teynerleri sanayi bölgeleri­ne güvenli ve çevreye duyarlı bir şekilde ulaştırılacak. Loko­motifler Avrupa standartlarında yük taşımacılı­ğında en güçlü ve kompakt özelliklere sahip.