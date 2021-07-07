Armas Hotels, ‘Patili’ uygulamasıyla öne çıktı

Hotels’in Türkiye’de hayvan dostu otel uygulamasının ilklerinden olduğunu kaydeden Armas Hotels Doğu Bölgesi Koordinatörü Gürsel Özcan, 2021 sezonunda 16 otelin hizmete başladığını söyledi. Rezervasyon sürecinin her geçen gün daha da arttığını belirten Özcan, pandemi sürecinde markalaşma ve farkındalık yaratma projelerine odaklandıklarını kaydetti. Salgın öncesi normal sezonda 5 bin çalışana istihdam sağladıklarını aktaran Özcan, “Krizlerde de büyümeyi hedefledik. Satış ve hizmet ağırlıklı fark yaratan projeler geliştiriyoruz” dedi.

Uygulama 7 otelde başladı

‘Hayvan Dostu’ otel uygulaması, Armas Hotels'in farkındalık yaratan projelerinin başında yer alıyor. Uygulama ile toplumda sosyal farkındalık yarattıklarını ifade eden Gürsel Özcan, ‘Patili’ projesi ile Armas Hotels markasının değerini de artırmayı hedeflediklerini kaydetti. ‘Patili’ uygulaması ile farkındalık yaratmak için küçük fakat değer sunan bir adım attıklarını ifade ederek, “Uygulamayı şimdilik 7 otelimizde başlattık. Amara Luxury Resort, FUN&SUN Family Comfort Beach, Armas Labada, Armas Gül Beach, Armas Green Fuğla, Euphoria Palm Beach, Armas Sunrise Lara otellerimizi hayvan dostu olarak belirledik. Böylece hayvan sever ve hayvan sahibi dostlarımıza tatillerinde alternatif sunmak istedik. Otellerimizde ‘Patili’ dostlarımız için ikişer oda ayırdık. Bu otellerimizde 8 kilograma kadar olan kedi ve köpekleri ağırlayabileceğiz” diye konuştu.

Uygulamaya bir ay önce başladıklarını dile getiren Özcan, ‘Mutlu patiler, Mutlu tatiller’ sloganı ile çok olumlu taleplerle karşılaştıklarını vurguladı. Patili dostların yiyecek-içecek alanları hariç tüm imkânlardan faydalanabileceğine işaret eden Özcan, şunları kaydetti: “Sahilde de sorumluluklar sahiplerinde olacak. Şu ana kadar hem hayvan sahibi dostu misafirlerimizden hem de diğer misafirlerimizden bir sıkıntı yaşamadık. Patili dostlarımız için sahiplerinden ekstra bir ücret talep etmiyoruz. Yalnız otelden ayrılırken, oda hijyeni için küçük bir rakam talep ediyoruz.”