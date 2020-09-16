Armatür sektörü ihracatını ‘akıllı ürünlerle’ güçlendirecek

16 Eylül 2020

4 milyar dolar büyüklüğündeki armatür, valf, musluk vana ve tesisat ekipmanları sektörü pandemi nedeniyle küresel ölçekte oluşan akıllı ürünleri odağına alarak ihracatta vites artırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl 1,5 milyar dolar ihracat yapan sektör, ileri teknoloji yerli ürünlerle alternatif dış pazarlara açılarak Türkiye’nin toplam ihracatına daha fazla katkı vermeyi odak noktasına aldı. Armatür, Valf, Musluk, Tesisat Ekipmanları ve Vana Sanayicileri Derneği (Armatür Derneği) Başkanı Gökhan Turhan, sektörün son çeyrek ve 2021 vizyonuna dair açıklamalarda bulundu.

Akıllı ürünlere talep arttı

Pandemi nedeniyle hijyenik ürünlere ciddi bir talep artışı gözlemlediklerini söyleyen Gökhan Turhan şu değerlendirmelerde bulundu: “10 binin üzerinde çalışanımızla katma değerli ürünler üretiyoruz. İhracatta ortalama kilogram satış fiyatımız 10 dolar seviyelerinde. Dünyadaki değişimlerin 2020-2021’de sektörümüze büyüme olarak yansıyacağını ve Türk sanayisinde teknolojiye yapılan yatırımlarla dünyadan alacağımız payın artacağını düşünüyoruz. Büyüme, yeni pazarlar kadar yeni ürün/üretim sistemi/tedarik zinciri kurmakla da gerçekleşiyor. Bu sebeple odağa yeni pazarları almak son derece önemli. Bu kapsamda bizler de Güney Amerika, Asya Pasifik, Sahra Altı Coğrafya, Avrupa ve Amerika Kıtası pazarlarının gittikçe artan bir öneme sahip olacağını bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dönem bizler için dijitalleşme dönemi olacak. Armatür sanayinde dijital dönüşüm, yüksek kalite ve nitelikli işgücü istihdamı da öncelikli hedeflerden biri. Covid-19'dan dolayı bu yıl fotoselli ürünlerde yüzde 150-200 arası bir satış artışı yaşandı. Yani bu da önceki yıllara göre 2-3 kat kadar bir artış demek oluyor. Ürünlere özellikle resmi dairelerden, belediyelerden ve okullardan talep söz konusu. Covid-19 salgınının yarattığı koşullar armatür sanayinin müşterileri olan sektörleri önemli ölçüde olumlu etkileyecektir. Özellikle artan sağlık ve hijyen ihtiyacı nedeni ile içme suyu, kullanma suyu, atık su ve kanalizasyon alanlarındaki yatırımlar olumlu etki yaratacaktır. Sağlık ve hijyen konusu, armatür sektörünü yakından ilgilendiriyor, buradaki fırsatı hızlandırılmış süreçte karlılığa çevirebiliriz.”

Fırsatı iyi değerlendirmeliyiz

Covid-19 salgını ile tüm dünyanın Çin’e olan yüksek bağımlılığının yarattığı sıkıntıları yaşadığının altını çizen Turhan, “Bu nedenle yeni normalleşme döneminde Çin’e olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor. Bu çerçevede tüm sanayi ürünlerinde tedarik zincirleri yeniden yapılanacak. Çin’e alternatif tedarikçilerin payları artacak. Armatür sanayinde de benzer eğilimlerin yaşanması bekleniyor. Ülke olarak üretim potansiyelimiz oldukça yüksek. Katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlerle küresel ölçekte çıkan bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz.” şeklinde konuştu.