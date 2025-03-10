Aronya, cadı fındığı ve mavi çaya 5 milyon TL’lik yatırım

Hayati ARIGAN

Çocukluğunda çiçekler­den annesine kremler yapan Serap Dağ, 10 yıl önce aroma terapi konusunda araştırmalara başladı. Merkezi ABD’de bulunan NAHA (The National Association for Ho­listic Aromatherapy) okulun­dan eğitim aldı.

Aromaterapiyi bilinçli kullanmak isteyen Dağ, öğrendikleriyle yetinmeyip bu bilgileri doğal kozmetikle bir­leştirmeye karar verdi. Başlan­gıçta kendi ve sevdikleri için kremler geliştiren aromatera­pist, kremlerinin kullananla­rın olumlu yanıt vermesi üze­rine 2022’de adını hiç düşün­meden, hayalini kurduğu niş Seraphy Aromatherapy mar­kasını kurdu. GMP (İyi üretim uygulamaları) ve ISO9001 bel­geli üretim tesisinde Seraphy Aromatherapy ürünlerini ye­nilikçi ve çevre dostu bir anla­yışla üretime başladı.

Ürünlerinin tümü kendi formülü

Hayalini kurduğu işi yapmaya başlayan Dağ yüzde 100 doğal ürünler ile hem tedavi edici hem kozmetik ürünler üretme­ye başladı. Ürünlerinin aro­materapi bakımdan tedavi edici olduğu kadar “Ruh, zi­hin, beden dengesi için de faydalı. Ürünlerinin tümü kendi formüllerim” diyen Dağ’ın, cilt bakımı üzerine 20 çeşit ürünü bulunuyor.

Uçucu ve sabit bazlı yağlardan üreti­len ürünlerin, saç, cilt ve vücut bakımında, kullanılabildiği­ni ifade eden Dağ, “Ürünlerim hem bakım, hem onarım, hem tedavi edici, hem duyusal, hem görsel oluyor” dedi. Bir ürün için iki yüzden fazla deneme yaptığını belirten Dağ, firması için 5 milyon TL yatırım yap­tığını söyledi. Ürünleri online olarak ve Trendyol, Hepsibu­rada’dan satışta olduğunu ifa­de eden Dağ, “Niş bir marka yarattığımıza inanıyorum” di­ye konuştu.

Mavi kelebek çayından krem

Aronya meyvesinin Yalo­va'nın coğrafi işaretli ürünü ol­duğu ve kendisinin de Yalova­lı olduğunu sözlerini ekleyen Serap Dağ, “Aronya’dan pee­ling ürettim. Doğada yetişen alkollü nadir bitkilerden cadı fındığından tonik ürettik. İçin­de büzücü etkisi olan maddeler gözenekleri sıkılaştırıyor. Ya­ni kadınlar cadı fındığı kulla­narak güzelleşebilir. Böyle bir ürün üretmek çok güzel” dedi.

Blue butterfly pea (Ma­vi Çay) denen bir bitkiden kı­rışıklık giderici krem üreten Dağ, “Formülü bana ait içti­ğimiz mavi kelebek çayından elde ettiğim su bazlı, rengi de mavi olan bir nemlendirici kremimiz var. İnanılmaz an­tioksidan. Ciltte de dolgunluk yaratıyor. Ben onu çıkardım. Siz ondan krem yaptınız. Evet, ben ondan krem yaptım. Renk­li bir şey çıkarmak istiyordum. Yüzü ne dolgunlaştırır diye araştırırken, anti-age, kırışık­lık giderici karşıtı bu kremi ürettik” ifadelerini kullandı.

Kadın ve erkekler kullanabiliyor

Kazancını markasına yatırdığını belirten Dağ, “Piyasadaki ürünler kimyasal. Kimyasal demek çok ucuz bir şey demek. Biz ürünlerimizde çok pahalı olan uçucu yağları kullanıyoruz. O yüzden sağlıklı ürünler üretiyoruz. 2025 hedefim Serapy markasını yüzde 100 büyütmek” diye konuştu. Ürünlerini kadın ve erkeklerin kullanabileceğini ifade eden Dağ, “Doğa çok büyük bir eczane. Seraphy Aromaterapi ürünleri paraben, sülfat, sles, SLS, sentetik koku, sentetik boya ve koruyucu içermez. Vegan ve doğa dostudur. Ve hayvanlar üzerinde test yapılmamıştır” diye konuştu.