Aronya, cadı fındığı ve mavi çaya 5 milyon TL’lik yatırım
Yalova’da ailesinin et kombine firmasında yöneticiyken, aromaterapy eğitimi alan Serap Dağ, mavi çaydan krem, aronya meyvesinden peeling, cadı fındığından tonik üretti. Aromaterapist Dağ, uçucu yağ ve otlara 5 milyon TL’lik yatırım yaparak Serapy Aromatherapy markasıyla kadın girişimcilikte örnek oldu.
Hayati ARIGAN
Çocukluğunda çiçeklerden annesine kremler yapan Serap Dağ, 10 yıl önce aroma terapi konusunda araştırmalara başladı. Merkezi ABD’de bulunan NAHA (The National Association for Holistic Aromatherapy) okulundan eğitim aldı.
Aromaterapiyi bilinçli kullanmak isteyen Dağ, öğrendikleriyle yetinmeyip bu bilgileri doğal kozmetikle birleştirmeye karar verdi. Başlangıçta kendi ve sevdikleri için kremler geliştiren aromaterapist, kremlerinin kullananların olumlu yanıt vermesi üzerine 2022’de adını hiç düşünmeden, hayalini kurduğu niş Seraphy Aromatherapy markasını kurdu. GMP (İyi üretim uygulamaları) ve ISO9001 belgeli üretim tesisinde Seraphy Aromatherapy ürünlerini yenilikçi ve çevre dostu bir anlayışla üretime başladı.
Ürünlerinin tümü kendi formülü
Hayalini kurduğu işi yapmaya başlayan Dağ yüzde 100 doğal ürünler ile hem tedavi edici hem kozmetik ürünler üretmeye başladı. Ürünlerinin aromaterapi bakımdan tedavi edici olduğu kadar “Ruh, zihin, beden dengesi için de faydalı. Ürünlerinin tümü kendi formüllerim” diyen Dağ’ın, cilt bakımı üzerine 20 çeşit ürünü bulunuyor.
Uçucu ve sabit bazlı yağlardan üretilen ürünlerin, saç, cilt ve vücut bakımında, kullanılabildiğini ifade eden Dağ, “Ürünlerim hem bakım, hem onarım, hem tedavi edici, hem duyusal, hem görsel oluyor” dedi. Bir ürün için iki yüzden fazla deneme yaptığını belirten Dağ, firması için 5 milyon TL yatırım yaptığını söyledi. Ürünleri online olarak ve Trendyol, Hepsiburada’dan satışta olduğunu ifade eden Dağ, “Niş bir marka yarattığımıza inanıyorum” diye konuştu.
Mavi kelebek çayından krem
Aronya meyvesinin Yalova'nın coğrafi işaretli ürünü olduğu ve kendisinin de Yalovalı olduğunu sözlerini ekleyen Serap Dağ, “Aronya’dan peeling ürettim. Doğada yetişen alkollü nadir bitkilerden cadı fındığından tonik ürettik. İçinde büzücü etkisi olan maddeler gözenekleri sıkılaştırıyor. Yani kadınlar cadı fındığı kullanarak güzelleşebilir. Böyle bir ürün üretmek çok güzel” dedi.
Blue butterfly pea (Mavi Çay) denen bir bitkiden kırışıklık giderici krem üreten Dağ, “Formülü bana ait içtiğimiz mavi kelebek çayından elde ettiğim su bazlı, rengi de mavi olan bir nemlendirici kremimiz var. İnanılmaz antioksidan. Ciltte de dolgunluk yaratıyor. Ben onu çıkardım. Siz ondan krem yaptınız. Evet, ben ondan krem yaptım. Renkli bir şey çıkarmak istiyordum. Yüzü ne dolgunlaştırır diye araştırırken, anti-age, kırışıklık giderici karşıtı bu kremi ürettik” ifadelerini kullandı.
Kadın ve erkekler kullanabiliyor
Kazancını markasına yatırdığını belirten Dağ, “Piyasadaki ürünler kimyasal. Kimyasal demek çok ucuz bir şey demek. Biz ürünlerimizde çok pahalı olan uçucu yağları kullanıyoruz. O yüzden sağlıklı ürünler üretiyoruz. 2025 hedefim Serapy markasını yüzde 100 büyütmek” diye konuştu. Ürünlerini kadın ve erkeklerin kullanabileceğini ifade eden Dağ, “Doğa çok büyük bir eczane. Seraphy Aromaterapi ürünleri paraben, sülfat, sles, SLS, sentetik koku, sentetik boya ve koruyucu içermez. Vegan ve doğa dostudur. Ve hayvanlar üzerinde test yapılmamıştır” diye konuştu.