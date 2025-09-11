Arsa fiyatları yavaşladı, ticaride çarşılar revaçta

Hamide HANGÜL

Gayrimenkul sektö­rü bir süredir enflas­yonun gölgesinde. Bu durum, gayrimenkul piyasa­sında hem talep hem de fiyat­ları etkiliyor. Bu yılın başın­dan itibaren konut ve ticaride önemli artışlar kaydedilir­ken, arsa, arazilerde ise daha sınırlı fiyat hareketleri dikkat çekti.

Sektördeki ge­lişmeleri GABORAS CEO’su Ruhi Konak’la konuştuk. Gay­rimenkul piyasasında hare­ketliliğin belirli dönemlerde değişiklik gösterdiğini söyle­yen Ruhi Konak, “Son 1,5 yıl­da tarla ve bazı arsa yatırım­larında belirgin bir yavaşlama gördük. Ancak imarlı arsalar, uzun vadede yatırımcı için değer yaratmaya devam edi­yor” dedi.

“Ankara, iki yıldır İstanbul’un üzerinde artıyor”

Konutta alt yapı yatırımı, metro, kentsel dönüşüm ya da imar değişikliğinin o bölgede­ki yatırım ve fiyatları hareket­lendirdiğine işaret eden Ko­nak, “Bu gelişmeler bölgeleri etkiliyor. Üç büyük kente ba­kıldığında Ankara, son iki yıl­dır İstanbul’un üzerinde artış gösteriyor. Özellikle konut ve arsa fiyatlarında. Çünkü Kah­ramanmaraş depreminden son­ra Ankara çok göç aldı. Bir di­ğer nedeni de kooperatifleş­me. Çünkü 500’den, 1.000’den fazla çalışanların olması, koo­peratifleşmeyi hızlı bir şekilde kurdurabiliyor Ankara’da. Bu da konut ve arsada fiyat artış­larını beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Şile, Büyükçekmece’de villa Pendik’te arsa hareketli

İstanbul’da arsa stokunun azaldığına işaret eden Konak, “Yani artık, geliştirebilecek ar­sa yok denilecek kadar az. İs­tanbul'un biraz uzak ilçelerin­de Şile gibi villa arsaları hare­ketli. Büyükçekmece tarafında villa hareketli. Yeni İstanbul Havalimanımızın olduğu Ar­navutköy gibi yerler de hare­ketli. Yine Pendik, Kurtöy ta­rafı, oralar da arsa açısından hareketli. Çünkü buralar, İs­tanbul’un aslında hem gelişen, hem de yeni yerleri."

“Dükkanları yeni kiracılar 2-3 kat fazlaya tutabiliyor”

Ticari gayrimenkuldeki hare­ketliliğin kira fiyatlarını da yu­karı taşıdığına işaret eden Ruhi Konak, “Dükkanda 10 yılını dol­duran ve çıkan kiracıların yeri­ne, yeni gelen kiracılar belki 2-3 katına tutabiliyorlar, bunu göz­lemliyoruz. Veya dükkanda 10 yılı geçtiğinde daha farklı oran­larda kira artışları görüyoruz, bu ticaride fiyatlara da yansı­yor” ifadelerini kullandı.

“Pendik, Arnavutköy’ün değeri artıyor”

İstanbul’da değeri artış gös­teren bölgeler konusunda Ko­nak, Beşiktaş, Üsküdar, Beyoğ­lu gibi eski yerleşim yerlerinin her zaman değerli olduğunu, bununla birlikte Pendik, Kurt­köy bölgesinin hareketli oldu­ğuna vurgu yaptı. Konak, “Bu değer artışında havalimanı, Teknopark'ın etkisi var. Bun­lar oradaki konut fiyatlarını da artırmış durumda. Pendik açı­sından. Arnavutköy tarafı ha­reketli. İyi bir zemini var. İleri­ye dönük buraların gelişeceğini düşünüyorum. Eski bölgelerin üzerinde değil, ancak merkezi yerlerdeki ilçeler içinde yüksek değer artışları görülebilir.”

Ticari piyasası daha hareketli

Ticari gayrimenkul konusuna da değinen Konak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kovit döneminde ticariler çok yavaşlamıştı. Maslak gibi bölgelerde.. Hala tam değil ancak bir hareket var ticari tarafta ve ofislerde. İki yıla kadar konuta yaklaşacağını düşünüyorum. Bir de dükkan dediğimiz ticariler var, özellikle hareketli lokasyonlarda artışlar görülüyor. Özellikle çarşı kesimindeki ve yaya trafiğinin olduğu Taksim, Beşiktaş çarşı, Kadıköy çarşı, Caddebostan, Bağdat Caddesi gibi bölgeler, caddeler daha hareketli. Bu lokasyonlarda dükkanlar boş kalmıyor; kiralama ve satış işlemleri hızla gerçekleşiyor.”

Stüdyo daireler ‘Ev’e erişimi hızlandırır

Metrekare maliyetlerinin geliştiriciler için çok yükseldiğini, o nedenle 1 + 0 olarak bilinen stüdyo dairelere tekrar bir dönüş olduğunu dile getiren Ruhi Konak, bu durumun satışları da artırabileceğini söyledi. Konak, sözlerini şöyle sürdürdü: “1+1 daireler 45, stüdyolar da 37 metrekare civarında. Metrekare büyüdükçe evin fiyatı da artıyor. Baktığımızda bugün 3+1, 4+1, hatta konuta ulaşmak çok kolay değil.

Faizlerin de yüksek olduğu bu dönemde. Mesela İstanbul çevresinde orta ve üstü bir yer için metrekare fiyatı 100 bin TL olarak düşünüldüğünde, 10 metrekare düştüğünüzde aslında 1 milyon gibi bir rakam geri gelmiş olacak. Ayrıca 1 + 1'den 30 tane geliştirmek yerine, 1 + 0'dan 40 tane daire üretmek daha hızlı satış getirebilecek. Bu da konuta ulaşımı aslında hızlandırmış olacak. Geliştiricilerin beklentileri bu yöndeydi.”