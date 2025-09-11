Arsa fiyatları yavaşladı, ticaride çarşılar revaçta
Enflasyon etkisiyle yıl başından bu yana konut ve ticaride önemli artışlar kaydedilirken, arsa ve arazide fiyat hareketi yavaşladı. GABORAS CEO’su Ruhi Konak, “İmarlı arsalar hariç, arsa ve tarla 1,5 yıl öncesine göre biraz daha yavaşladı, ticari piyasasında özellikle çarşı kesimindeki, yaya trafiğinin olduğu Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, Caddebostan, Bağdat Caddesinde dükkanlar hareketli. Hiç boş kalmıyor” dedi.
Hamide HANGÜL
Gayrimenkul sektörü bir süredir enflasyonun gölgesinde. Bu durum, gayrimenkul piyasasında hem talep hem de fiyatları etkiliyor. Bu yılın başından itibaren konut ve ticaride önemli artışlar kaydedilirken, arsa, arazilerde ise daha sınırlı fiyat hareketleri dikkat çekti.
Sektördeki gelişmeleri GABORAS CEO’su Ruhi Konak’la konuştuk. Gayrimenkul piyasasında hareketliliğin belirli dönemlerde değişiklik gösterdiğini söyleyen Ruhi Konak, “Son 1,5 yılda tarla ve bazı arsa yatırımlarında belirgin bir yavaşlama gördük. Ancak imarlı arsalar, uzun vadede yatırımcı için değer yaratmaya devam ediyor” dedi.
“Ankara, iki yıldır İstanbul’un üzerinde artıyor”
Konutta alt yapı yatırımı, metro, kentsel dönüşüm ya da imar değişikliğinin o bölgedeki yatırım ve fiyatları hareketlendirdiğine işaret eden Konak, “Bu gelişmeler bölgeleri etkiliyor. Üç büyük kente bakıldığında Ankara, son iki yıldır İstanbul’un üzerinde artış gösteriyor. Özellikle konut ve arsa fiyatlarında. Çünkü Kahramanmaraş depreminden sonra Ankara çok göç aldı. Bir diğer nedeni de kooperatifleşme. Çünkü 500’den, 1.000’den fazla çalışanların olması, kooperatifleşmeyi hızlı bir şekilde kurdurabiliyor Ankara’da. Bu da konut ve arsada fiyat artışlarını beraberinde getiriyor” diye konuştu.
Şile, Büyükçekmece’de villa Pendik’te arsa hareketli
İstanbul’da arsa stokunun azaldığına işaret eden Konak, “Yani artık, geliştirebilecek arsa yok denilecek kadar az. İstanbul'un biraz uzak ilçelerinde Şile gibi villa arsaları hareketli. Büyükçekmece tarafında villa hareketli. Yeni İstanbul Havalimanımızın olduğu Arnavutköy gibi yerler de hareketli. Yine Pendik, Kurtöy tarafı, oralar da arsa açısından hareketli. Çünkü buralar, İstanbul’un aslında hem gelişen, hem de yeni yerleri."
“Dükkanları yeni kiracılar 2-3 kat fazlaya tutabiliyor”
Ticari gayrimenkuldeki hareketliliğin kira fiyatlarını da yukarı taşıdığına işaret eden Ruhi Konak, “Dükkanda 10 yılını dolduran ve çıkan kiracıların yerine, yeni gelen kiracılar belki 2-3 katına tutabiliyorlar, bunu gözlemliyoruz. Veya dükkanda 10 yılı geçtiğinde daha farklı oranlarda kira artışları görüyoruz, bu ticaride fiyatlara da yansıyor” ifadelerini kullandı.
“Pendik, Arnavutköy’ün değeri artıyor”
İstanbul’da değeri artış gösteren bölgeler konusunda Konak, Beşiktaş, Üsküdar, Beyoğlu gibi eski yerleşim yerlerinin her zaman değerli olduğunu, bununla birlikte Pendik, Kurtköy bölgesinin hareketli olduğuna vurgu yaptı. Konak, “Bu değer artışında havalimanı, Teknopark'ın etkisi var. Bunlar oradaki konut fiyatlarını da artırmış durumda. Pendik açısından. Arnavutköy tarafı hareketli. İyi bir zemini var. İleriye dönük buraların gelişeceğini düşünüyorum. Eski bölgelerin üzerinde değil, ancak merkezi yerlerdeki ilçeler içinde yüksek değer artışları görülebilir.”
Ticari piyasası daha hareketli
Ticari gayrimenkul konusuna da değinen Konak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Kovit döneminde ticariler çok yavaşlamıştı. Maslak gibi bölgelerde.. Hala tam değil ancak bir hareket var ticari tarafta ve ofislerde. İki yıla kadar konuta yaklaşacağını düşünüyorum. Bir de dükkan dediğimiz ticariler var, özellikle hareketli lokasyonlarda artışlar görülüyor. Özellikle çarşı kesimindeki ve yaya trafiğinin olduğu Taksim, Beşiktaş çarşı, Kadıköy çarşı, Caddebostan, Bağdat Caddesi gibi bölgeler, caddeler daha hareketli. Bu lokasyonlarda dükkanlar boş kalmıyor; kiralama ve satış işlemleri hızla gerçekleşiyor.”
Stüdyo daireler ‘Ev’e erişimi hızlandırır
Metrekare maliyetlerinin geliştiriciler için çok yükseldiğini, o nedenle 1 + 0 olarak bilinen stüdyo dairelere tekrar bir dönüş olduğunu dile getiren Ruhi Konak, bu durumun satışları da artırabileceğini söyledi. Konak, sözlerini şöyle sürdürdü: “1+1 daireler 45, stüdyolar da 37 metrekare civarında. Metrekare büyüdükçe evin fiyatı da artıyor. Baktığımızda bugün 3+1, 4+1, hatta konuta ulaşmak çok kolay değil.
Faizlerin de yüksek olduğu bu dönemde. Mesela İstanbul çevresinde orta ve üstü bir yer için metrekare fiyatı 100 bin TL olarak düşünüldüğünde, 10 metrekare düştüğünüzde aslında 1 milyon gibi bir rakam geri gelmiş olacak. Ayrıca 1 + 1'den 30 tane geliştirmek yerine, 1 + 0'dan 40 tane daire üretmek daha hızlı satış getirebilecek. Bu da konuta ulaşımı aslında hızlandırmış olacak. Geliştiricilerin beklentileri bu yöndeydi.”