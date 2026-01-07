Arsavev Başkanı Öztürk: Arsada yönetmelik ve şirketlerin lisansı olmalı
Tüketici hakları açısından arsada bir yönetmelik olması gerektiğini söyleyen arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, “Arsa satan şirketlerin lisansı olması gerekiyor” dedi. Öztürk, bir metrekarede maliyetin 50 bin TL’ye yaklaştığını belirterek, tüketici açısından teslimat sorununun öne çıktığını kaydetti.
Hamide HANGÜL
Enflasyonist ortam, yüksek faiz oranları ve inşat maliyetlerinin hızlı arttığı ortamda arsadan ev sahipliğine ilgi artarken, sektöre yönelik yönetmelik talebi gündeme geldi. Geçen yıl 11 projede toplam 266 bin 053,49 metrekare karşılığı 3 bin 531 arsa satışı gerçekleştirdiklerini söyleyen arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, sektöre yönelik şu önerilerde bulundu: “Türkiye’de bizim işimizde bir yönetmelik olmalı. Aynı zamanda arsa satan şirketlerin lisansı olması gerekiyor. Şirket olarak biz, kendi yönetmeliğimizi yazdık aslında, tüketiciyi koruyacak birçok madde koyduk.”
“Tapuya şerh koydurmuyoruz”
Bu noktada sözleşmelerine hukuki olarak birçok tedbir koyduklarını söyledi. Öztürk, “Yani biz tapularımıza hiçbir şeklide müteahhide şerh koydurmuyoruz. Normalde kat karşılığı anlaşmalarda müteahhit kat karşılığı şerhi koyar ve o şekilde yapar. Biz diyoruz ki vatandaş bizi bilecek. O nedenle de istediğimiz zaman müteahhidi değiştirme hakkıyla biz kat karşılığı veriyoruz, bu bizim için bir tedbir ve riski biz üstümüze alıyoruz” diye konuştu.
Bugün en düşük 1 milyon 400 bin TL’ye 1 + 1 satışı yaptıkların dile getiren Öztürk, “Aslında insanlar arsa payı alıyorlar. İsterlerse de yüzde 50’sini peşin alarak 24 ay vade yapabiliyoruz. Tüketici de bu parayı ödedi. Biz de müteahhide gittik kat karşılığı verdik, ancak müteahhit bu inşaatı ben yapamıyorum dediğinde, buradaki sigorta şirketi dolar bazında müşteriden almış olduğumuz parayı müşteriye iade ediyor. Aslında bir mesuliyet sigortası şeklinde.
Türkiye arsa projesi noktasında bir ilktir. Bundan sonraki tüm projelerimizde de kendi içimizdeki kural olarak sigortasız hiçbir müşterimizi bu sürecin içine dâhil etmeyeceğiz” diye konuştu. Toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztürk, “Geçen yıl konut satışının 1,5 milyonu aştığını düşünüyorum. Ancak ilk defa birinci el ile ikinci el arasındaki makas açıldı. Çünkü fiyat ikinci ellere göre yüksek kaldı” dedi.
“2025 yılında yüzde 107 büyüdük”
Öztürk, 2025 yılı değerlendirmesi ve 2026 yılı hedeflerine yönelik düzenlediği basın toplantısında, şu değerlendirmelerde bulundu: “2025 yılında çağrı merkezimizin 1 milyon 852 bin 787 telefon iletişiminin haricinde, yüz yüze 19 bin 179 görüşme yapan Türkiye satış ofisleri sayımızı 15’e çıkardık. Toplam 11 projede toplam 266 bin 053,49 metrekare karşılığı 3 bin 531 arsa satışı gerçekleştirdik. Bu performansla yılı bir önceki yıla kıyasla yüzde 107 büyüme ile kapattık. 2026’ya girerken hedefimiz son derece net; daha hızlı değil, daha sağlam büyümek istiyoruz. Yeni yurt dışı ofisleri, uluslararası güvence modellerinin daha geniş ölçekte uygulanması ve arsaVev Club’ın güçlü bir ekosisteme dönüşmesi, önümüzdeki dönemin ana odak alanları olacak.”
Arsadaki potansiyel 15 milyar dolar
Konut satışlarına yönelik sonuçların istatistiki olarak açıklandığını, ancak arsaya yönelik net bir veri olmadığına işaret eden Öztürk, “Bizim yaptığımız araştırmalara göre, buradaki potansiyel 15 milyar dolar. Çünkü kaç adet arsa, arazi, ticari alan satıldı bunlar ayrıştırılmıyor. Ancak ciddi bir çalışmayla bunun 15 milyar dolar olduğunu tespit edebildik” dedi.
“Orta gelir grubunun ev kaygısı sürüyor”
Bir soru üzerine Öztürk, orta gelir grubunun ev alma hayalinin devam ettiğini, 2025 yılında konut satışlarının iyi geçtiğini, ancak profesyonel yatırımcının daha çok sahada olduğu bir yıl olduğunu söyledi. Öztürk, şöyle devam etti: “Çünkü ikinci elde fırsat vardı ve enflasyonun altında kalmış bir fiyatlama söz konusuydu. Net artış (fiyat) olmadığı bir noktada, 2026-2027’de faiz indirimleri geldiğinde bu evlerin fiyatı artar bakış açısıyla profesyonel yatırımcı yedinci, sekizinci evini aldı, ilk ev sahipliğiyle ilgili sorun duruyor.
Ancak orta gelir grubunun ev sahipliğine yönelik kaygı halen duruyor, ev alamayacağım düşüncesi devam ediyor.” Türkiye’de bu yıl konut piyasasında, 2025’e benzer bir yıl beklediğini dile getiren Öztürk, “Adetsel olarak benzer bir yıl geçecek. Çünkü ikinci elde fırsat halen duruyor, insanlar fırsat bulduğunda alıyorlar. Faiz indirimleri ise tüm sektörler için çok önemli bir beklenti. Orada orta gelir grubunu kira öder gibi ödemeler yaptığı bir duruma gelebilirsek, 2026’da ilave bir grup daha gelecektir, yoksa yine profesyonel yatırımcının olacağı, hareketli bir yıl bekliyorum” değerlendirmesi yaptı.
Konutta bir metrekarede maliyet 50 bin liraya yaklaştı
Şehir merkezlerinde arsa bulmanın ise zor olduğunun altını çizen Bülent Öztürk, o nedenle çeperlerde arsa geliştirildiğini, ancak oralarda da alt yapı sorunu yaşandığını belirterek, “O nedenle şehir çeperlerini merkez olarak konumlandırmaya çalışıyoruz” dedi. Konut yapım maliyetlerine de değinen Öztürk, “Biz sahadayız, nereden baksanız 50 bin liralara yaklaştı bir metrekare konutun yapım maliyeti. Yani 1.250 dolarlar… Bu işte hem arsa hem yapım maliyetleri var” diye konuştu.
'Binanın teslim edilememe' kaygısı var
Şirket olarak yaptıkları anketlere de değinen Bülent Öztürk, söz konusu anket sonuçlarında, vatandaşı en çok kaygılandıran unsurlara yönelik şu bilgileri verdi: “Vatandaşa, ‘seni kaygılandıran şey nedir?’ dediğimizde, en önemlisi ‘binaların teslim edilememesi kaygısı’. İkincisi, insanların ‘uzun vadeli borçlanmayla ilgili kaygıları’ var. Faizin ve enflasyonun düşük olduğu dönemlerde bu kaygıyı çok fazla taşımıyordu insanlar. TL’ye sabit taksit talebi çok fazla geliyor, bu da çok zorlayıcı oluyor.”