Arsavev Başkanı Öztürk: Arsada yönetmelik ve şirketlerin lisansı olmalı

Hamide HANGÜL

Enflasyonist ortam, yük­sek faiz oranları ve inşat maliyetlerinin hızlı arttı­ğı ortamda arsadan ev sahipliği­ne ilgi artarken, sektöre yönelik yönetmelik talebi gündeme gel­di. Geçen yıl 11 projede toplam 266 bin 053,49 metrekare karşı­lığı 3 bin 531 arsa satışı gerçek­leştirdiklerini söyleyen arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, sektöre yönelik şu öne­rilerde bulundu: “Türkiye’de bi­zim işimizde bir yönetmelik ol­malı. Aynı zamanda arsa satan şirketlerin lisansı olması gere­kiyor. Şirket olarak biz, kendi yö­netmeliğimizi yazdık aslında, tü­keticiyi koruyacak birçok madde koyduk.”

“Tapuya şerh koydurmuyoruz”

Bu noktada sözleşmelerine hukuki olarak birçok tedbir koy­duklarını söyledi. Öztürk, “Yani biz tapularımıza hiçbir şeklide müteahhide şerh koydurmuyo­ruz. Normalde kat karşılığı an­laşmalarda müteahhit kat karşı­lığı şerhi koyar ve o şekilde yapar. Biz diyoruz ki vatandaş bizi bile­cek. O nedenle de istediğimiz za­man müteahhidi değiştirme hak­kıyla biz kat karşılığı veriyoruz, bu bizim için bir tedbir ve riski biz üstümüze alıyoruz” diye ko­nuştu.

Bugün en düşük 1 milyon 400 bin TL’ye 1 + 1 satışı yaptık­ların dile getiren Öztürk, “Aslın­da insanlar arsa payı alıyorlar. İsterlerse de yüzde 50’sini peşin alarak 24 ay vade yapabiliyoruz. Tüketici de bu parayı ödedi. Biz de müteahhide gittik kat karşı­lığı verdik, ancak müteahhit bu inşaatı ben yapamıyorum dedi­ğinde, buradaki sigorta şirketi dolar bazında müşteriden almış olduğumuz parayı müşteriye ia­de ediyor. Aslında bir mesuliyet sigortası şeklinde.

Türkiye ar­sa projesi noktasında bir ilktir. Bundan sonraki tüm projeleri­mizde de kendi içimizdeki kural olarak sigortasız hiçbir müşteri­mizi bu sürecin içine dâhil etme­yeceğiz” diye konuştu. Toplantı­da gazetecilerin sorularını yanıt­layan Öztürk, “Geçen yıl konut satışının 1,5 milyonu aştığını dü­şünüyorum. Ancak ilk defa birin­ci el ile ikinci el arasındaki ma­kas açıldı. Çünkü fiyat ikinci elle­re göre yüksek kaldı” dedi.

“2025 yılında yüzde 107 büyüdük”

Öztürk, 2025 yılı değerlendir­mesi ve 2026 yılı hedeflerine yö­nelik düzenlediği basın toplan­tısında, şu değerlendirmeler­de bulundu: “2025 yılında çağrı merkezimizin 1 milyon 852 bin 787 telefon iletişiminin haricin­de, yüz yüze 19 bin 179 görüşme yapan Türkiye satış ofisleri sa­yımızı 15’e çıkardık. Toplam 11 projede toplam 266 bin 053,49 metrekare karşılığı 3 bin 531 arsa satışı gerçekleştirdik. Bu perfor­mansla yılı bir önceki yıla kıyasla yüzde 107 büyüme ile kapattık. 2026’ya girerken hedefimiz son derece net; daha hızlı değil, daha sağlam büyümek istiyoruz. Yeni yurt dışı ofisleri, uluslararası gü­vence modellerinin daha geniş ölçekte uygulanması ve arsaVev Club’ın güçlü bir ekosisteme dö­nüşmesi, önümüzdeki dönemin ana odak alanları olacak.”

Arsadaki potansiyel 15 milyar dolar

Konut satışlarına yönelik so­nuçların istatistiki olarak açık­landığını, ancak arsaya yöne­lik net bir veri olmadığına işaret eden Öztürk, “Bizim yaptığımız araştırmalara göre, buradaki po­tansiyel 15 milyar dolar. Çünkü kaç adet arsa, arazi, ticari alan sa­tıldı bunlar ayrıştırılmıyor. An­cak ciddi bir çalışmayla bunun 15 milyar dolar olduğunu tespit edebildik” dedi.

“Orta gelir grubunun ev kaygısı sürüyor”

Bir soru üzerine Öztürk, orta gelir grubunun ev alma hayali­nin devam ettiğini, 2025 yılında konut satışlarının iyi geçtiğini, ancak profesyonel yatırımcının daha çok sahada olduğu bir yıl ol­duğunu söyledi. Öztürk, şöyle de­vam etti: “Çünkü ikinci elde fır­sat vardı ve enflasyonun altında kalmış bir fiyatlama söz konu­suydu. Net artış (fiyat) olmadı­ğı bir noktada, 2026-2027’de fa­iz indirimleri geldiğinde bu ev­lerin fiyatı artar bakış açısıyla profesyonel yatırımcı yedinci, sekizinci evini aldı, ilk ev sahip­liğiyle ilgili sorun duruyor.

An­cak orta gelir grubunun ev sahip­liğine yönelik kaygı halen duru­yor, ev alamayacağım düşüncesi devam ediyor.” Türkiye’de bu yıl konut piyasasında, 2025’e ben­zer bir yıl beklediğini dile getiren Öztürk, “Adetsel olarak benzer bir yıl geçecek. Çünkü ikinci el­de fırsat halen duruyor, insanlar fırsat bulduğunda alıyorlar. Fa­iz indirimleri ise tüm sektörler için çok önemli bir beklenti. Ora­da orta gelir grubunu kira öder gibi ödemeler yaptığı bir duru­ma gelebilirsek, 2026’da ilave bir grup daha gelecektir, yoksa yine profesyonel yatırımcının olaca­ğı, hareketli bir yıl bekliyorum” değerlendirmesi yaptı.

Konutta bir metrekarede maliyet 50 bin liraya yaklaştı

Şehir merkezlerinde arsa bulmanın ise zor olduğunun altını çizen Bülent Öztürk, o nedenle çeperlerde arsa geliştirildiğini, ancak oralarda da alt yapı sorunu yaşandığını belirterek, “O nedenle şehir çeperlerini merkez olarak konumlandırmaya çalışıyoruz” dedi. Konut yapım maliyetlerine de değinen Öztürk, “Biz sahadayız, nereden baksanız 50 bin liralara yaklaştı bir metrekare konutun yapım maliyeti. Yani 1.250 dolarlar… Bu işte hem arsa hem yapım maliyetleri var” diye konuştu.

'Binanın teslim edilememe' kaygısı var

Şirket olarak yaptıkları anketlere de değinen Bülent Öztürk, söz konusu anket sonuçlarında, vatandaşı en çok kaygılandıran unsurlara yönelik şu bilgileri verdi: “Vatandaşa, ‘seni kaygılandıran şey nedir?’ dediğimizde, en önemlisi ‘binaların teslim edilememesi kaygısı’. İkincisi, insanların ‘uzun vadeli borçlanmayla ilgili kaygıları’ var. Faizin ve enflasyonun düşük olduğu dönemlerde bu kaygıyı çok fazla taşımıyordu insanlar. TL’ye sabit taksit talebi çok fazla geliyor, bu da çok zorlayıcı oluyor.”