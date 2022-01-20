“Artan hammadde fiyatı zarar riski yaratıyor”

Osman KILIÇ

Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Başkanı Haluk Erceber, kimya sektörünün devam eden sorunları nedeniyle zarar etme riski taşıdığını söyledi. İhracatın yüzde 46’sının Avrupa ülkelerine yapıldığını söyleyen Erceber, “AB ülkeleri pandemi sebebiyle hala büyük sıkıntılar yaşıyor, kısıtlı üretim, konteyner bulunamaması, navlunun en az yüzde 300 artması, hammadde tedarikindeki büyük zorluklar ve özellikle AB’deki bazı fabrikaların uzun süreli kapanmalara başlamasını endişeyle izliyoruz” diye konuştu. Yüzde 75 civarında ithal hammaddeye bağlı olarak üretim yapan Türk kimya sektörünün tedarik zincirinin kırılması sonucu 3-4 kat artan hammadde fiyatları ile mücadele etmeye çalıştıklarını ifade eden Erceber, “Bununla birlikte temin zorlukları ile taşımacılık maliyetleri ve kur farkları sebebiyle sektör maalesef zarar etme riskini de taşıyor” dedi.

“Yatırım öncelikli ürünlerin üretimi ihracata olumlu yansır, ithalatı azaltır”

Sektörün hammadde bakımından yüzde 70 dışa bağımlı olduğunu vurgulayan Erceber, “Navlun fiyatları ve konteyner sıkıntısına bağlı olarak tedarikte yaşadığımız gecikme ve maliyet artışları sıkıntılarımız bulunuyor. Bu konularda Ticaret Bakanlığımız ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da çözüme kavuşturmak üzere çalışmalar yapıyor. Biz de yakından takip ediyoruz” açıklamasında bulundu. “Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu”nun hem ilgili bakanlıklarla hem de sektörleri ve kamuoyu ile paylaşıldığını aktaran Erceber, Rapordaki belirlenen ürünlerin çoğunun da açıklanan listede yer aldığını görüyoruz. Bir an evvel yatırımların başlamasını ve yüksek katma değerli ürünlerin ülkemizde üretilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu. Böylece dış ticaret açığının azalacağını ve hammadde bağımlılığının da minimize olacağını söyleyen Erceber, “Elbette sektörümüzün ihracat artışına da olumlu katkısı olacaktır” dedi.

Çevre bilinci bu yıl daha çok gündemde olacak

Avrupa Yeşil Mutabakatı, sınırda karbon düzenlemesi, sürdürülebilirlik iklim yasası, sürdürülebilirlik için kimyasallar stratejisi ve özellikle REACH 2.0 ile ilgili çalışmaların Avrupa’da başladığını bildiren Erceber, “Kimya sektörünün, birçok üretim alanına hammadde ve yarı mamul sağlayan bir sektör olması bu konuda bir avantaj oluşturuyor” dedi. Bununla birlikte, pandemi sebebiyle daha da güçlenen çevre bilinci ve yaklaşmakta olan Yeşil Mutabakat uygulamalarının, üretim dahil olmak üzere değer zincirindeki tüm bileşenleri sürdürülebilir süreçler konusunda harekete geçirdiğini kaydeden Erceber, “Karbon nötr büyüme çalışmaları, yeşil tedarik zinciri, sorumlu üretim, insana değer, dijitalleşme gibi kavramlar bu yıl hayatımızda daha çok var olacak” değerlendirmesinde bulundu.