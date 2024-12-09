Artan ihracat züccaciyeye kâr ettirmedi
ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Eskiden Çin’den başka rakip yokken, şu an Avrupa bizim için önemli bir rakip haline geldi. Artık onlara bile ürün vermekte zorlanıyoruz” dedi.
Başak Nur GÖKÇAM
Züccaciye sektörünün çatı derneği Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), “14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları Zirvesi”ni düzenledi. Çin ve Almanya’dan sonra sektörün en büyük 3’üncü fuar olma özelliğine sahip Züchex’te başta Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya olmak üzere 60 ülkeden yerli ve yabancı 150’den fazla satın almacı 5 bin iş görüşmesi yaptı.
En az 1 milyar dolarlık iş hacminin gerçekleştiğine dikkat çeken ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 2.5 artış var. Piyasanın sıkıntılı olduğu bir süreçte, dövizin nispeten olması gereken yerde olmadığını düşündüğüm bir ortamda, ihracattaki bu artışın başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama bu başarıya rağmen sektörün iyi olduğunu söyleyemem. Çünkü yüzde 2.5’luk bir büyüme, tüm sorunları çözebilecek boyutta değil” dedi.
10 bin lirası olan faize yatırıyor
İhracatta zorlandıklarının bilgisini veren Mesut Öksüz, “Eskiden Çin’den başka rakip yokken, şu an Avrupa bizim için önemli bir rakip haline geldi. Artık onlara bile ürün vermekte zorlanıyoruz. Hatta Çin’den ürün ithalatı yapmak yerine, Avrupa’dan ithalat yapmak daha kârlı hale gelmeye başladı. Bunların önlemlerinin bir şekilde alınması lazım. Çünkü bunun uzun dönemde yürümeyeceği bir gerçek. Şu anda doğru ekonomik politikalar uygulandığını görüyoruz. İnanıyorum ki bu şekilde devam ettiği takdirde, faizlerde de ekonomide de taşlar biraz daha yerine oturacak” değerlendirmesinde bulundu.
İç piyasanın kötü bir yıl geçirdiğini belirten Öksüz, “Kimler kalır, kimler gider bilemiyorum. Yaz ayları kimsenin beklemediği kadar kötüydü. Birkaç yıldan beri bu dönem ‘para kazanma dönemi’ olmaktan çıktı. Ama bu yıl ‘en az kayıpla dönemi nasıl atlatırız’ diye düşünmeye başladık.
‘Kaybettiğimiz şeyi tekrar kazanabilir miyiz’ noktasındayız. Bizim sektörde fabrikaları kapatmak da mümkün olmadığı için sıkıntımızı da bu da büyütüyor. Öte yandan alıcı tarafında da cebinde 10 bin TL olan bile bankaya yatırıp, faize bağlamaya çalışıyor. Artık kârdan zarar değil, direkt zarar yaşanıyor. Artan ihracatın da kârlılığa etkisi olmuyor” diye konuştu.
Züccaciye sektöründe fiyatların biraz daha makul olduğunu söyleyen Öksüz, “Olması gereken fiyatlar yok. Bunun da sebebi kredi maliyetinin yüksekliğinden dolayı herkesin malını nakde dökmek için yüzde 30 altına verip bankadan kredi çekeceğine, kendi üretimini devam ettirme anlayışından kaynaklanıyor. Kredi ihtiyacını biraz daha ucuza veririm mantığıyla piyasaya sattıkları için de fiyatlar olması gerekenin altında kalıyor. Enflasyon toparladığında gerçekten olması gereken fiyatların geleceğini düşünüyorum. O zaman sanayici ayakta durmaya başlayabilir ama alıcı raftaki fiyatları görünce şaşıracak” dedi.
Kampanyalar iç piyasanın yüzünü güldürdü
İç piyasanın eylül ayı itibarıyla biraz toparlanmaya başladığını söyleyen Öksüz, “Biz zaten 11’inci ayı bekliyorduk. Şu an 12’nci ayda da iyi gidiyor. Bu 3 ay bizim bu yılki iç piyasalarımızdaki hareketliliğimizi toparlayabilir. Ocak ayında yeni maaşlardan sonra zamlar gelecek. O yüzden şu anda herkes alıma yöneldi. Şu an en ucuz çeyiz alma dönemi diyebiliriz” diye ekledi.
Hem dünyada hem de ülke içinde sıkıntıların olduğunu vurgulayan Öksüz, “Kriz ortamı bitmiyor. İsrail beşinci en büyük pazarımızdı. Şimdi ticaret yapmıyoruz. Bir dönem Mısır, Suudi Arabistan olmuştu. ABD’de seçim oldu, onun belirsizliklerini yaşadık. Tüm dünyayı etkileyen sıkıntılar oldu. Alt tarafta savaş, üst savaşta savaş. Kısacası her yerden sıkışıyoruz” yorumunu yaptı.
Adet bazında küçülme yaşandı
Züccaciye sektöründe genelde rakamların yüzde 50 ihracat, yüzde 50 iç piyasa olduğunu belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Bu yıl 12.5 milyar dolarlık sektör büyüklüğü hacmine, 6.25 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Ciro bazında bazı şeyleri yakalıyoruz ama adet bazında küçüldük” dedi. Konkordatolarda artışlar yaşandığını da belirten Öksüz, “Konkordato yapamayan, iflas eden firmalar da var.
Konkordatolardaki rakamlar büyük, o yüzden piyasa onu hemen hissetmiyor. 8-6 ay vadelerle ticaret yapılıyor. Dolayısıyla o süreç yıl sonunda belli oluyor ve piyasa da o zaman etkilenmeye başlıyor. Çünkü iş yapan diğerleri de bu süreçten etkileniyor. Hep karamsar olmak istemiyorum. Biz bunlara alışığız. Hepsinden de hep büyüyerek çıktık” diye konuştu.
Yeni pazarlara ihtiyaç var
Pazarın çeşitlendirilmeye ve geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Bizim sektörde en büyük ithalatçı beşinci sırada Japonya, yedinci sırada Kanada var. Buralarda payımız 10 bin seviyelerinde. Bakıyorsun Japonlar küçük, Amerikalılar büyük tabak seviyor. Bizim ürün grubu da Avrupa’ya hitap ettiği için bize ürün kalıp maliyeti yüksek geliyor. Bir ürün yapayım dediğin zaman bir sürü kalıbı var.
Kalıp maliyetleri var. Ona yatırım yapmak da belirli bir güç gerektiriyor. Kimse de öyle bir yatırıma giremiyor. O yüzden de pazarlarda kolay kolay büyüyemiyoruz. Herkesin gözü Vietnam, Tayland, Mısır, Hindistan Endonezya gibi pazarlarda. Çin’deki birçok firma ABD’nin mal almama kararı üzerine bu ülkelerde yatırıma başladı. Bu ülkeler üzerinden ürün satarak menşei işini kırmaya çalışıyorlar. Biz de ona göre bir şeyler bulmalıyız” dedi.