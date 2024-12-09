Artan ihracat züccaciyeye kâr ettirmedi

Başak Nur GÖKÇAM

Züccaciye sektörünün ça­tı derneği Züccaciyeci­ler Derneği (ZÜCDER), “14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluş­maları Zirvesi”ni düzenledi. Çin ve Almanya’dan sonra sek­törün en büyük 3’üncü fuar ol­ma özelliğine sahip Züchex’te başta Rusya, Suudi Arabistan, Almanya, İtalya olmak üze­re 60 ülkeden yerli ve yaban­cı 150’den fazla satın almacı 5 bin iş görüşmesi yaptı.

En az 1 milyar dolarlık iş hacminin ger­çekleştiğine dikkat çeken ZÜC­DER Başkanı Mesut Öksüz, “Yı­lın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta yüzde 2.5 artış var. Piyasanın sıkıntılı olduğu bir süreçte, dövizin nis­peten olması gereken yerde ol­madığını düşündüğüm bir or­tamda, ihracattaki bu artışın başarılı olduğunu düşünüyo­rum. Ama bu başarıya rağmen sektörün iyi olduğunu söyleye­mem. Çünkü yüzde 2.5’luk bir büyüme, tüm sorunları çözebi­lecek boyutta değil” dedi.

10 bin lirası olan faize yatırıyor

İhracatta zorlandıklarının bilgisini veren Mesut Öksüz, “Eskiden Çin’den başka rakip yokken, şu an Avrupa bizim için önemli bir rakip haline geldi. Artık onlara bile ürün vermek­te zorlanıyoruz. Hatta Çin’den ürün ithalatı yapmak yerine, Avrupa’dan ithalat yapmak da­ha kârlı hale gelmeye başladı. Bunların önlemlerinin bir şe­kilde alınması lazım. Çünkü bu­nun uzun dönemde yürümeye­ceği bir gerçek. Şu anda doğru ekonomik politikalar uygulan­dığını görüyoruz. İnanıyorum ki bu şekilde devam ettiği tak­dirde, faizlerde de ekonomide de taşlar biraz daha yerine otu­racak” değerlendirmesinde bu­lundu.

İç piyasanın kötü bir yıl geçir­diğini belirten Öksüz, “Kimler kalır, kimler gider bilemiyorum. Yaz ayları kimsenin beklemedi­ği kadar kötüydü. Birkaç yıldan beri bu dönem ‘para kazanma dönemi’ olmaktan çıktı. Ama bu yıl ‘en az kayıpla dönemi nasıl atlatırız’ diye düşünmeye baş­ladık.

‘Kaybettiğimiz şeyi tekrar kazanabilir miyiz’ noktasında­yız. Bizim sektörde fabrikaları kapatmak da mümkün olmadığı için sıkıntımızı da bu da büyü­tüyor. Öte yandan alıcı tarafın­da da cebinde 10 bin TL olan bile bankaya yatırıp, faize bağlama­ya çalışıyor. Artık kârdan zarar değil, direkt zarar yaşanıyor. Ar­tan ihracatın da kârlılığa etkisi olmuyor” diye konuştu.

Züccaciye sektöründe fiyat­ların biraz daha makul oldu­ğunu söyleyen Öksüz, “Olma­sı gereken fiyatlar yok. Bunun da sebebi kredi maliyetinin yüksekliğinden dolayı herke­sin malını nakde dökmek için yüzde 30 altına verip bankadan kredi çekeceğine, kendi üreti­mini devam ettirme anlayışın­dan kaynaklanıyor. Kredi ihti­yacını biraz daha ucuza veririm mantığıyla piyasaya sattıkları için de fiyatlar olması gereke­nin altında kalıyor. Enflasyon toparladığında gerçekten ol­ması gereken fiyatların gelece­ğini düşünüyorum. O zaman sa­nayici ayakta durmaya başlaya­bilir ama alıcı raftaki fiyatları görünce şaşıracak” dedi.

Kampanyalar iç piyasanın yüzünü güldürdü

İç piyasanın eylül ayı itiba­rıyla biraz toparlanmaya başla­dığını söyleyen Öksüz, “Biz za­ten 11’inci ayı bekliyorduk. Şu an 12’nci ayda da iyi gidiyor. Bu 3 ay bizim bu yılki iç piyasala­rımızdaki hareketliliğimizi to­parlayabilir. Ocak ayında yeni maaşlardan sonra zamlar gele­cek. O yüzden şu anda herkes alıma yöneldi. Şu an en ucuz çe­yiz alma dönemi diyebiliriz” di­ye ekledi.

Hem dünyada hem de ülke içinde sıkıntıların olduğunu vurgulayan Öksüz, “Kriz orta­mı bitmiyor. İsrail beşinci en büyük pazarımızdı. Şimdi tica­ret yapmıyoruz. Bir dönem Mı­sır, Suudi Arabistan olmuştu. ABD’de seçim oldu, onun belir­sizliklerini yaşadık. Tüm dün­yayı etkileyen sıkıntılar oldu. Alt tarafta savaş, üst savaşta sa­vaş. Kısacası her yerden sıkışı­yoruz” yorumunu yaptı.

Adet bazında küçülme yaşandı

Züccaciye sektöründe genelde rakamların yüzde 50 ihracat, yüzde 50 iç piyasa olduğunu belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Bu yıl 12.5 milyar dolarlık sektör büyüklüğü hacmine, 6.25 milyar dolarlık ihracata ulaştık. Ciro bazında bazı şeyleri yakalıyoruz ama adet bazında küçüldük” dedi. Konkordatolarda artışlar yaşandığını da belirten Öksüz, “Konkordato yapamayan, iflas eden firmalar da var.

Konkordatolardaki rakamlar büyük, o yüzden piyasa onu hemen hissetmiyor. 8-6 ay vadelerle ticaret yapılıyor. Dolayısıyla o süreç yıl sonunda belli oluyor ve piyasa da o zaman etkilenmeye başlıyor. Çünkü iş yapan diğerleri de bu süreçten etkileniyor. Hep karamsar olmak istemiyorum. Biz bunlara alışığız. Hepsinden de hep büyüyerek çıktık” diye konuştu.

Yeni pazarlara ihtiyaç var

Pazarın çeşitlendirilmeye ve geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu belirten ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz, “Bizim sektörde en büyük ithalatçı beşinci sırada Japonya, yedinci sırada Kanada var. Buralarda payımız 10 bin seviyelerinde. Bakıyorsun Japonlar küçük, Amerikalılar büyük tabak seviyor. Bizim ürün grubu da Avrupa’ya hitap ettiği için bize ürün kalıp maliyeti yüksek geliyor. Bir ürün yapayım dediğin zaman bir sürü kalıbı var.

Kalıp maliyetleri var. Ona yatırım yapmak da belirli bir güç gerektiriyor. Kimse de öyle bir yatırıma giremiyor. O yüzden de pazarlarda kolay kolay büyüyemiyoruz. Herkesin gözü Vietnam, Tayland, Mısır, Hindistan Endonezya gibi pazarlarda. Çin’deki birçok firma ABD’nin mal almama kararı üzerine bu ülkelerde yatırıma başladı. Bu ülkeler üzerinden ürün satarak menşei işini kırmaya çalışıyorlar. Biz de ona göre bir şeyler bulmalıyız” dedi.