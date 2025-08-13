Artan ihtiyaçları karşılayan sektörde büyüme sürecek

Hüseyin VATANSEVER

Türkiye’de inşaat sektörünü destekleyen başlıca alanlardan biri olan çatı ve cephe sistemleri, son yıllarda yalnızca estetik kaygıları karşılamak ile sınırlı kalmıyor, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik hedefleri ile doğan görece yeni beklentileri de karşılıyor. Bununla birlikte kentsel dönüşüm dinamikleriyle de ön plana çıkan sektör, özellikle yeşil bina sertifikalarının yaygınlaşması ile daha yenilikçi ürünler imal ediyor. Bütün bu dinamikler sektörü yüksek performanslı ve yenilikçi çözümler geliştirmeye zorlarken sektör, havaalanları, AVM’ler, sanayi tesisleri gibi mega projeler ile konut projelerinden besleniyor.

Deprem yönetmeliklerinin yenilenmesi, yüksek yalıtım standartlarının zorunlu hale gelmesi ve enerji kimlik belgelerinin mecburi oluşu, sektörde teknik çözümlere olan talebi artırıyor. Kentsel dönüşümün hızlanması, sanayi bölgelerinin modernizasyonu ve yenilenebilir enerjiye entegre çözümlerin artması, önümüzdeki 5 yılda pazarın potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Sektör temsilcileri, yerli Ar-Ge yatırımlarının artması ve modüler çözümler geliştirilmesi halinde Türkiye’nin küresel rekabette daha güçlü bir konuma geleceğini vurguluyor.

“En yeni çatı sistemleri Türkiye’de görülüyor”

Çatı Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) verilerine göre üretim ve imalat kapasitesinin yanı sıra değer bakımından da büyümeye devam eden sektörde 5 bini aşkın firma faaliyet gösteriyor. Sektör büyüklüğünün günümüzde 4 milyar doları aştığı kaydedilirken, Türkiye’nin bu alanda küresel pazardan yüzde 1.3’ün üzerinde pay aldığı belirtiliyor.

Gelişmiş ülkelerdeki en yeni çatı sistemleri örneklerinin bugün Türkiye’de daha fazla görülmeye başlandığını söyleyen ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çeki, “Ülkemizde çatı kaplama malzemeleri, özellik, kalite ve çeşit açısından gün geçtikçe zenginleşmeyi sürdürmektedir. Artan ihtiyaçları karşılama konusunda sektörümüzün hazırlıklı olduğunu görmekteyiz. Bu sayede çatı sektörümüz, hem yurt içinde hem de ihracat pazarında yakalayacağı yeni fırsatlarla birlikte büyümeye ve ilerlemeye devam edecek” dedi.

Üretim kapasitesi 250 milyon metrekareyi aştı

Levent Çeki, daha önceki yıllarda olduğu gibi çatı kaplama sektörüne ait verilerin analizinin yapılması ve yerli-yabancı yatırımcılara piyasa hakkında sağlıklı bilgi sunulması amacıyla “Çatılarda Kullanılan Nihai Çatı Kaplama Malzemelerinin 2024 Yılı Sektör Büyüklüğü” araştırmasının Temmuz 2025 sonunda ÇATIDER tarafından tamamlandığını ifade etti.

Söz konusu çalışmada elde edilen verilere göre çatılarda son kat olarak kabul edilen çatı kaplama ürünleri esas alınarak eğimli ve teras çatı alanları hesaplanırken, çalışmada elde edilen sonuçlara göre düz ve eğimli çatı kaplamaları sektör büyüklüğü 189 milyon metrekareye ulaştı. Sektördeki toplam çatı kaplamaları üretim kapasitesinin ise 250 milyon metrekarenin üstünde olduğu tahmin edildiği kaydedildi. Araştırmada eğimli çatı kaplamaları tek başına ele alındığında ise 146 milyon metrekare büyüklüğe ulaştığı görüldü.

Genel olarak sanayi yapılarında, ticari binalarda, spor tesislerinde ve kısmen konut yapılarında kullanılan metal çatı kaplamaları; 82 milyon metrekare ve yüzde 43 oran ile sektörde ilk sırayı aldı. Düz ve eğimli çatılarda kullanılan “Bitümlü Malzemeler” 52.6 milyon metrekare ve yüzde 27.74’lük pazar payı ile çatı kaplama sektöründe ikinci sırada yer aldı. Düz (teras) çatı kaplama malzemelerinden arduvazlı son kat ve üstü seramik, çakıl gibi kaplı bitümlü örtülerin toplam miktarının 30 milyon metrekarenin üzerinde olduğu görüldü. Geleneksel çatı kaplama malzemeleri olan “Kil Esaslı Kiremitler” 30.52 milyon metrekare ve yüzde 13.97 pazar payı ile üçüncü sırayı elde etti.

Yeşil çatılarda artış olduğu gözlemlendi

Düz çatılarda kullanılan sentetik esaslı örtü ve kaplama malzemeleri toplamı 3.6 milyon metrekare oldu. Gezilen veya gezilmeyen düz (teras) çatı kaplamalarında kullanılan likit (PU vb.) esaslı kaplamalar (üstü seramik, çakıl vs. kaplı) 9.5 milyon metrekareye ulaştı. Plastik esaslı eğimli çatı kaplamalarının ise 4.6 milyon metrekareyi geçtiği görüldü. Ticari ve endüstriyel binalarda kullanımı artan cam çatılar, özellikle alışveriş merkezlerinde dikkat çekerken, cam çatılara ilave olarak, ülke genelinde örnekleri çoğalan yeşil çatılarda da artış olduğu gözlemlendi. “Diğer Çatı Kaplama Malzemeleri” kategorisi 2024 yılında 2.14 milyon metrekareye ulaştı.