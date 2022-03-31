“Artan maliyetler tüketiciyi kooperatifçiliğe yönlendirdi”

Türkiye’de konuta olan talep her geçen gün artıyor. Artan kira fiyatları insanları konut alımına yönlendiriyor. Tüketicilerin uygun fiyatlara kooperatiften ev sahibi olmaya yöneldiğini belirten Hava Kent Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çavuş, “Artan maliyetler tüketicileri kooperatifçiliğe yönlendirdi. Türkiye’de konut tapusu sahiplerinin yarısından fazlasının kooperatifler aracılığı ile ev sahibi olduğunu göz önüne alırsak yapı kooperatifçiliğine talebin artması kaçınılmaz. Bizler de uygun fiyatlarla markalı konutları vatandaşlarımıza sunuyoruz.” diye konuştu.

144 konutluk proje teslim edildi

Hava Kent Yapı Kooperatifçiliği olarak 2017’de Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınma süreci ile başlayan konut açığını kapatmak amacı ile kurulduklarını belirten Çavuş, ilk olarak 144 konutluk projeyi tamamlayarak tapuları teslim ettiklerini söyledi.

Türkiye’de oluşan kooperatif ve sosyal konut algısının dışında yeni konseptlerde konutlar geliştirdiklerini vurgulayan Çavuş, “Çağdaş mimari, kapalı otopark, sosyal donatıların yanı sıra doğal tuğla kaplama, gri su dönüşüm sistemleri, yerden ısıtma gibi ürünleri kooperatifimizin standartları haline getirdik. Aile tipi siteler yaparak, sosyal yaşam alanları bol olan Türk aile yaşam kültürüne uygun konutlar geliştirdik.” dedi.

“Arnavutköy Taşoluk’ta ikinci projemize başlıyoruz”

Gelecek dönem projelerine ilişkin bilgi veren Çavuş, şunları söyledi: “Yoğun talep alan kooperatif projelerimizin sonucunda yine Arnavutköy Taşoluk’ta 125 konuttan oluşan ikinci projemize başlıyoruz. Bu projenin yanı sıra yine Arnavutköy Haraçı Mahallesi’nde 150 konut, Anadolu Yakası’nda Sancaktepe / Samandıra Mevkii’nde 150 konut ve Tuzla / Aydınlı Mevkii’nde 120 konutluk projelerimize bu yıl içinde başlamayı planlıyoruz. Düşük peşinat ve taksit şartları ile üyelerimize 2+1, 3+1 ve 4+1 daire tipleri ile konut üretiyoruz. Projemizde metrekare maliyetleri bugünün şartlarında 12 bin TL civarında. Kooperatiften 1 kişi en fazla 2 daire sahibi olabiliyor, bu hem kooperatifi finansal olarak tabana yayarak sağlamlaştırırken aynı zamanda rantın önüne geçilmesini sağlıyor. Bu sayede gerçekten ev sahibi olmak isteyen insanlara fırsat sunuyoruz.”

“İzmir, Muğla ve Ankara’da da arsa geliştirmeye başladık”

Ödeme koşullarıyla da ilgili açıklamalarda bulunan Çavuş, “Hava Kent olarak özel ve kamu bankalarıyla anlaşma imzaladık. Bu sayede hem kooperatif üyesini garanti altına alınıyor hem de taksitli alımda kredi imkanı sunuluyor. Kooperatif ortağı devlet veya özel bankalardan piyasa oranları altında konut kredisi kullanıp 120 aya varan vade seçenekleri ile ödemelerini yapabiliyorlar. Proje finansmanıyla, kooperatif ortaklarına proje başlangıcından itibaren bankalar vasıtası ile piyasa faizlerinin çok altında ödeme koşullarıyla konut kredisi de kullandırabiliyoruz. Gelen yoğun talep üzerine İzmir, Muğla ve Ankara gibi şehirlerde de arsa geliştirmeye başladık. Yakın zamanda bu bölgelerimizde de konut projelerimizi başlatacağız.” dedi.