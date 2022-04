“Artan maliyetler ve KKM ihracatı olumsuz etkileyecek”

İhracatçı birliklerinin seçimli genel kurul heyecanı sürüyor. Geçen hafta da Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB), Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yenin yönetimi ve başkanlarını seçtiler. UMSMİB’te Özkan Kamiloğlu, UYMSİB’te Prof. Dr. Senih Yazgan, DKİB’te Saff et Kalyoncu, EMİB’te İbrahim Alimoğlu ve Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde de Eren Günhan Ulusoy başkan seçildiler. UMSMİB’te, tek liste ile gidilen seçimde yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen Özkan Kamiloğlu her geçen gün artan girdi maliyetleri ve Kur Korumalı Mevduat’ın ihracatı olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Madencilik için 8 ayrı bakanlığın kapısını çaldıklarını vurgulayan EMİB İbrahim Alimoğlu da “21 kurumdan izin alıyoruz. Bu bürokrasi, herkesi yoruyor. Bu yüzden Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmasını talep edeceğiz” dedi.

UMSMİB’de Özkan Kamiloğlu güven tazeledi

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (UMSMİB), Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda tek liste ile gidilen seçimde Özkan Kamiloğlu yeniden başkan seçildi. Kamiloğlu, tarımdan sanayiye geçişte sektörlerinin adeta köprü vazifesi üstlendiğine işaret ederek, sektörün ayrıca ihracata dönük üretim ve net döviz girdisi yüksekliği ile ülke ekonomisi açısından da önemli bir rol oynadığını söyledi. Türkiye’nin tarım ürünlerindeki üretim çeşitliliğinin sektörlerine önemli bir avantaj sağladığını belirten Kamiloğlu, ancak ağustos ayı itibarıyla ihracatın gerilemeye başlayacağına işaret ederek, “Enerji, işçilik, gübre, ilaç gibi maliyetlerimiz sürekli artıyor. Ama kur korumalı mevduat (KKM) nedeniyle döviz aynı yerde kalıyor. Bu şekilde devam ederse kendi sektörümüz için söylüyorum, ihracatçımız zarar etmeye başlayacak. Bu nedenle buna tedbir alınması lazım. Tarımsal ürünlere özel bir kur uygulanabilir” şeklinde konuştu. En önemli ihracat pazarlarının Almanya başta olmak üzere Birleşik Devletler, Hollanda, Irak, Birleşik Krallık, Yunanistan, Bulgaristan, İsrail, Rusya Federasyonu ve Belçika olduğunu ifade eden Kamiloğlu, UMSMİB’in yaptığı ihracatta ön plana çıkan ürünleri ise şöyle sıraladı:

Meyve bitki parçaları konserveleri Ssirkeli, dondurulmuş sebzeler, gazlı sular-maden suları ve gazozlar, dondurulmuş meyveler, bira, turunçgil konserveleri alkollü alkolsüz tatlandırılmış, karışık haldeki meyve ve sebze suları, patates konserveleri dondurulmuş, sular buz ve kar ve domates salçası.

UYMSİB’İN yeni başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) bünyesinde faaliyet gösteren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin (UYMSİB) Tek liste ile gidilen seçimli olağan genel kurulda Prof. Dr. Senih Yazgan başkan seçildi. Divan Başkanlığı’nı Özkan Kamiloğlu’nun yaptığı Genel Kurul’da konuşan UYMSİB eski Başkanı Cafer Aşkar, kendi dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yönetimine teşekkür ederken Prof. Dr. Yazgan da pandeminin gıdaya olan talebi arttırdığını ve bu artan talepten Türkiye’nin de payını alarak ihracatın 2021 yılında da arttığını vurguladı. 2022 yılı ihracat hedeflerinin 175 milyon dolar olduğunu kaydeden Yazgan, gıdaya olan talebin devam edeceğini ve ihracatın daha da artacağını söyledi.

Karadeniz'de Eren Günhan Ulusoy seçildi

Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) Genel Sekreterliği bünyesindeki Karadeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin genel kurulunda yapılan seçimde, başkanlığa Eren Günhan Ulusoy seçildi. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, genel kurulda birliğin yeni başkanı oldu. Endonezya’nın fahri konsolosu da olan Ulusoy, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığının yanı sıra Samsun Serbest Bölgesi İşletici AŞ Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürüyor. Ulusoy, Ekonomist dergisi tarafından “40 Yaş Altı En Güçlü 40 Genç CEO” araştırmasında iş dünyasının en genç 3. CEO’su olarak listede yer aldı.

DKİB Saffet Kalyoncu ile yola devam dedi

Osman ŞİŞKO

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), seçimli olağan Genel Kurul’da mevcut başkan Saff et Kalyoncu, tek liste ile girdiği seçimde yeniden başkan seçildi. Divan Başkanlığını Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu’nun üstlendiği Genel Kurul’da DKİB üyeleri, 4 yıl süreyle görev yapacak yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin genel kurulunda oy kullanacak delegeleri seçti. Yoğun katılımın sağlandığı seçimde Saff et Kalyoncu ve listesi 65 oyun tamamını aldı. Saff et Kalyoncu’nun başkanlığında Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’nin (DKİB), Yönetim Kurulu’nda Ahmet Hamdi Gürdoğan, Şaban Turgut, Atila Kesim, Ali Can, Semih Hekimoğlu, Mustafa Çolak, İsmail Kobya, Mustafa Bulut, Erdal Özer, Şaban Ali Biberoğlu yer alırken Denetim Kurulu’nda da; Kemal Kılıç, Mustafa Okutan, İlker Yıldırım bulunuyor.

"Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmalı"

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Başkanlığı’na İbrahim Alimoğlu seçildi. İki liste yarıştı. İbrahim Alimoğlu’nun başkan adayı olduğu mor liste 375 oyla seçimi kazanırken, Serkan Sarıçiçek’in başkan adayı olduğu sarı liste 292 oy aldı. Hedefl erinin 2025 yılı sonunda işlenmiş maden ihracatını 12 milyar dolara çıkarmak olduğunu kaydeden Alimoğlu, “Maden Kanunu, 25 kez değişikliğe uğradı. Zaman içinde kafa karışıklığına neden oldu. Bizim, sınırları belirli, yönetmeligin tüm maddeleriyle açık olduğu bir maden kanununa ihtiyacımız var. Bu kanunun çıkması için çalışacağız. Bir değer derdimiz bürokrasi. Madencilik için 8 ayrı bakanlığın kapısını çalıyor, 21 kurumdan izin alıyoruz. Bu bürokrasi, herkesi yoruyor. Bu yüzden Tabii Kaynaklar Bakanlığı kurulmasını talep edeceğiz” diye konuştu. İbrahim Alimoğlu başkanlığında EMİB Yönetim Kurulu:, Olcay Arslan, Mehmet Hikmet Çelikkol, İrfan Çelikten, İbrahim Altınpınar, Faik Tokatlıoğlu, Halilullah Kaya, Efe Nalbantoğlu, Selahattin Çınar, Reyhan Sezgin, Mehmet Şen’den oluşurken Denetim Kurulu’nda ise Remzi Boncuk, Ekrem Demirel, Ahmet Taşpınar yer aldı.