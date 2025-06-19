Artış rahatlattı ama sanayici şartlarda gevşeme talep ediyor
YTAK kredilerinde miktarın 500 milyar TL’ye çıkartılması, finansman sıkıntısı yaşayan ya da yeni veya yenileme yatırımlarını erteleyen iş dünyasını da harekete geçirdi.
Ferit PARLAK
İş dünyası, YTAK kredilerinde, firmaların kredi değerliliğine ilişkin ölçütlerde zorunlulukların hafifletilmesini talep etti.
Mevcut durumda YTAK aracılığıyla kredi ve finansman talebinde bulunan firmaların, kredi değerliliğinin yeterli kabul edilebilmesi için kaynağın kullanım süresi boyunca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yapılan düzenlemelere göre; bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince tahsil imkânı sınırlı kredi ve diğer alacak, tahsili şüpheli kredi ve diğer alacak, tasfiye olunacak alacak ve zarar niteliğindeki kredi ve diğer alacak olarak sınırlandırılan borcunun bulunmaması gerekiyor.
Ayrıca yatırım planlayan bir firmanın kredi kullanımı için son üç yıllık dönemde kaldırılmamış protestolarının bulunmaması, faaliyetlerini etkileyecek derecede icra takibinin veya haczinin bulunmaması şartı aranıyor. Firmaların ödemelerini tatil etmemesi, konkordato talep etmişse bu talebin sonuçlanmasından itibaren en az bir yıl geçmiş olması, iflasının istenmemiş olması veya iflas erteleme durumunun bulunmaması, firmanın ve senette imzası bulunan yetkili temsilcilerinin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasaklarının bulunmaması şartları da aranıyor.
6 ay 1 yıla çıkmalı
Mevcut düzenlemeye göre kredi geri ödemeleri azami 6 aylık dönemler halinde olmak üzere geri ödeme planında kararlaştırılan şekilde gerçekleştiriliyor. Azami sürenin 1 yıla çıkması da iş dünyasının talepleri arasında yer alıyor.
TSP puanı uygulaması…
İş dünyası firmaların başvurularının değerlendirilmesi sonucunda Bakanlık tarafından yatırımın teknoloji ve stratejik değerine ilişkin verilen Teknoloji/Strateji Puanı (TSP) uygulamasında da yeni bir düzenleme bekliyor. Mevcut durumda taahhütlü avans kredileri/finansmanları TSP belgesinde kayıtlı proje büyüklüğü tutarı en az 1 milyar lira olan, YTB’si bulunan ve TSP değerlendirmesi asgari 70 puan ve üzerinde olmak kaydıyla belgelendirilmiş olan, toplam yatırım tutarının asgari yüzde 20’si oranında öz kaynak kullanılan yatırımlarda kullandırılıyor.
Vade uzatılmalı
Yatırım taahhütlü avans kredisi/finansmanın vadesinin en fazla 10 yıl olması da iş dünyasından düzenleme bekleyen konular arasında yer alıyor. Bu vadenin gelişmiş ülkelerde veya Çin örneğinde olduğu gibi 20 yıla uzatılması talep ediliyor.
Geri ödemesiz dönem en az 3 yıl olmalı…
İş dünyasının talepte bulunduğu diğer konu ise geri ödemesiz dönemin süresinin uzatılması. Yatırım taahhütlü avans kredisinin anapara geri ödemesiz dönemi kredi kullanım tarihinden itibaren en fazla iki yıl olması, iş dünyasını, yatırımcının gelişme sürecini olumsuz etkilediği görüşünde birleşiyor.
Kâr ödemesi kaldırılmalı
İş dünyası ayrıca geri ödemesiz dönemde yapılan kredilerin tahakkuk eden faiz/kâr payı ödemelerinin de kaldırılması gerekliliğine dikkat çekiyor.