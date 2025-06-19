Artış rahatlattı ama sanayici şartlarda gevşeme talep ediyor

Ferit PARLAK

İş dünyası, YTAK kredilerin­de, firmaların kredi değerliliği­ne ilişkin ölçütlerde zorunlu­lukların hafifletilmesini talep etti.

Mevcut durumda YTAK ara­cılığıyla kredi ve finansman ta­lebinde bulunan firmaların, kredi değerliliğinin yeterli ka­bul edilebilmesi için kaynağın kullanım süresi boyunca Banka­cılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yapılan düzenle­melere göre; bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finans­man şirketlerince tahsil imkânı sınırlı kredi ve diğer alacak, tah­sili şüpheli kredi ve diğer alacak, tasfiye olunacak alacak ve zarar niteliğindeki kredi ve diğer ala­cak olarak sınırlandırılan bor­cunun bulunmaması gerekiyor.

Ayrıca yatırım planlayan bir firmanın kredi kullanımı için son üç yıllık dönemde kaldırıl­mamış protestolarının bulun­maması, faaliyetlerini etkileye­cek derecede icra takibinin ve­ya haczinin bulunmaması şartı aranıyor. Firmaların ödemele­rini tatil etmemesi, konkorda­to talep etmişse bu talebin so­nuçlanmasından itibaren en az bir yıl geçmiş olması, iflasının istenmemiş olması veya iflas er­teleme durumunun bulunma­ması, firmanın ve senette imza­sı bulunan yetkili temsilcileri­nin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasaklarının bulunmama­sı şartları da aranıyor.

6 ay 1 yıla çıkmalı

Mevcut düzenlemeye göre kredi geri ödemeleri azami 6 aylık dönemler halinde olmak üzere geri ödeme planında kararlaştırılan şekilde gerçekleştiriliyor. Azami sürenin 1 yıla çıkması da iş dünyasının talepleri arasında yer alıyor.

TSP puanı uygulaması…

İş dünyası firmaların başvurularının değerlendirilmesi sonucunda Bakanlık tarafından yatırımın teknoloji ve stratejik değerine ilişkin verilen Teknoloji/Strateji Puanı (TSP) uygulamasında da yeni bir düzenleme bekliyor. Mevcut durumda taahhütlü avans kredileri/finansmanları TSP belgesinde kayıtlı proje büyüklüğü tutarı en az 1 milyar lira olan, YTB’si bulunan ve TSP değerlendirmesi asgari 70 puan ve üzerinde olmak kaydıyla belgelendirilmiş olan, toplam yatırım tutarının asgari yüzde 20’si oranında öz kaynak kullanılan yatırımlarda kullandırılıyor.

Vade uzatılmalı

Yatırım taahhütlü avans kredisi/finansmanın vadesinin en fazla 10 yıl olması da iş dünyasından düzenleme bekleyen konular arasında yer alıyor. Bu vadenin gelişmiş ülkelerde veya Çin örneğinde olduğu gibi 20 yıla uzatılması talep ediliyor.

Geri ödemesiz dönem en az 3 yıl olmalı…

İş dünyasının talepte bulunduğu diğer konu ise geri ödemesiz dönemin süresinin uzatılması. Yatırım taahhütlü avans kredisinin anapara geri ödemesiz dönemi kredi kullanım tarihinden itibaren en fazla iki yıl olması, iş dünyasını, yatırımcının gelişme sürecini olumsuz etkilediği görüşünde birleşiyor.

Kâr ödemesi kaldırılmalı

İş dünyası ayrıca geri ödemesiz dönemde yapılan kredilerin tahakkuk eden faiz/kâr payı ödemelerinin de kaldırılması gerekliliğine dikkat çekiyor.