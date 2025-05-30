As Plastik, e-ticaret tarafına çevreci çözümler sunuyor

E-ticaret, tüketici alışkan­lıklarını hızla dönüştürür­ken, bu dönüşümün en ses­siz kahramanlarından biri de hiç kuşkusuz koruyucu ambalajlar. Pandemiyle ivme kazanan online alışveriş trendi, ürünlerin hasar­sız ve güvenli bir şekilde müşteri­ye ulaşmasını zorunlu hale getir­di. Sektörler arası büyüyen bu ihti­yaç, ambalaj teknolojilerinde hem miktar hem de kalite anlamında büyük bir dönüşümü beraberinde getirdi. Türkiye ambalaj sektörün­de 40 yılı aşkın tecrübesiyle adın­dan söz ettiren As Plastik Ambalaj, bu değişimin en güçlü oyuncula­rından biri olarak hem inovasyon hem de sürdürülebilirlik odaklı çö­zümleriyle dikkat çekiyor.

E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte her sektörün, müşterile­rine ürün gönderimi yaparken gü­venli ve sağlam bir paketleme çö­zümüne ihtiyaç duyduğunu belir­ten As Plastik Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Edip Behar, “Bu artış sadece niceliksel değil; aynı zamanda kalite, hız ve çevre du­yarlılığı gibi faktörlerde de kendini gösteriyor.

Ürünlerin hasarsız bir şekilde tüketiciye ulaşması, müş­teri memnuniyetinin ve marka iti­barının korunması açısından her zamankinden daha kritik hale gel­miş durumda. Bu konuda amba­lajlarda dikkat edilen başlıca özel­likler ise, darbe emicilik, sızdır­mazlık, yırtılma direnci, esneklik, hafiflik, ürünle uyumlu boyutlan­dırma ve kolay açılabilirlik. Aynı zamanda barkod/etiket gibi lojis­tik süreçleri kolaylaştıran özellik­ler de önem kazanıyor” dedi.

Petek dolgu ile yeni nesil koruma

Bazı koruyucu ambalaj çözüm­lerinin fazla yer kaplayabildiğini, malzeme tüketimini artırabildiği­ni ve maliyet açısından verimli ol­mayabildiği yönünde tespitlerini paylaşan Edip Behar, şöyle devam etti: “Bu noktada firmamız daha yenilikçi ve sürdürülebilir çözüm­lere yönelerek, son yıllarda ‘petek dolgu’ teknolojisine yatırım yaptı. Kağıt torbaların içine yine kağıt­tan üretilen özel bir petek katman yerleştiriyoruz. Böylece hem dar­beye karşı dayanıklılığı artırıyor hem de kutu kullanımına göre da­ha az malzeme kullanılan, çevre­ci bir alternatif sunmuş oluyoruz.

Ayrıca bu yapılar, depolama ve lo­jistik alanında çok daha az yer kap­ladığı için operasyonel açıdan da büyük avantaj sağlıyor. Amacımız, çocukken patlattığımız ‘pıt pıt’ ba­lonlu torbalara daha sürdürülebi­lir bir karşılık üretmek. Hem do­ğayı koruyan hem de işlevsel bir alternatif geliştirmek bizim için önemli bir motivasyon kaynağı.”

“Ambalaj, müşteri deneyiminin kalbidir”

As Plastik olarak, e-ticaretin ge­lişimini yalnızca sayılarla değil; değişen ihtiyaçlara verdikleri akıl­cı ve çevreci çözümlerle okudukla­rını ifade eden Edip Behar, “Amba­laj artık sadece ürün koruma değil; markanın sesi, çevreye duyarlılığı ve operasyonel verimliliğinin bir göstergesidir. Tüketici ile kurulan ilk fiziksel temas ambalaj üzerin­den gerçekleşiyor. Estetik, özen­li ve fonksiyonel tasarımlar mar­kanın imzasıdır. Sosyal medyada paylaşılan ‘unboxing’ videoları bu­nun en iyi göstergesi” diye konuş­tu.

“Akıllı çözümler ve inovasyon sektörün geleceğini belirler”

Ambalaj sektörünün geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan As Plastik Ambalaj Yöne­tim Kurulu Başkanı Edip Behar, sektörün gelişiminin akıllı çözüm­ler ve inovasyonlarla şekillendiği­ne vurgu yaptı. RFID etiketleme­ler, akıllı sensörler, ısı veya nem değişimlerine tepki veren amba­lajlar gibi teknolojilerin lojistik ve kalite kontrol süreçlerine entegre edilmesinin de sektöre boyut at­lattığı yönünde görüş paylaşan Be­har, “Aynı zamanda ambalajların daha hafif, daha az atık üreten ama daha dayanıklı yapılması da araş­tırmaların merkezinde yer alıyor.

Bunlara ek olarak, otomatik paket­leme sistemlerine uyumlu, pratik şekilde katlanabilen ve insan gücü ihtiyacını azaltan ambalaj çözüm­leri giderek daha fazla önem kaza­nıyor. Özellikle büyük hacimli e-ti­caret operasyonlarında, hızlı ve hatasız sevkiyat için bu tür amba­lajların tercih edilmesi kritik hale geliyor.” ifadesini kullandı.

Son olarak farklı tip ve malze­melerden üretilen ambalajların da otomatik paketleme sistemle­rine uyum sağlayacak şekilde ta­sarlanmasının sektördeki yeni beklentiler arasında yer aldığı­nı sözlerine ekleyen Edip Behar, şunları kaydetti: “As Plastik ola­rak biz de bu dönüşüm sürecinde bilgi paylaşımının ve şeffaf ileti­şimin gücüne inanıyoruz. Güçlü iletişim stratejimiz, iş ortakları­mızın güvenle yeni fikirleri pay­laşmalarında etkili olurken, yeni­likçi ve yaratıcı çözümlerle sek­tördeki zorlukların üstesinden gelebilmemizde en önemli ro­lü üstleniyor. Bu sayede, amba­laj sektöründeki dönüşümün ön­cüsü olarak, çevreci ve yenilikçi çözümlerimizle e-ticarete katma değer sunmaya devam ediyoruz.”

40 yıllık tecrübe

40 yılı aşkın tecrübesiyle Türki­ye ambalaj sanayiinin öncü mar­kaları arasında yer alan As Plastik Ambalaj; bitki, tarım, gıda ve teks­til sektörlerine yönelik özelleşti­rilmiş esnek plastik ve kağıt am­balaj çözümleri üretiyor. 2015’ten bu yana İstanbul’da, 10 bin metre­karelik alan üzerine kurulu, verim­lilik ve etkin üretim için tasarla­nan tesisinde hizmet veren firma, yüksek teknolojiye sahip makine­leri ve güçlü ekibi ile pazara inova­tif ürünleriyle yön veriyor.

Şirket, BRCGS Standartları gereğine göre kontrol ediliyor ve ürün kontami­nasyonu riskinden korunuyor. İs­tanbul’daki stratejik konumunu da kullanarak küresel pazarlara ve­rimli ve hızlı çözümler sunan fir­ma, Avrupa başta olmak üzere bir­çok küresel pazarda güçlü bir teda­rikçi olarak adından söz ettiriyor.

Sürdürülebilir orman yönetiminde FSC etkisi

Tüketicilerin çevre duyarlılığı arttıkça, markaların da ambalaj tercihlerinde sürdürülebilir seçeneklere yöneldiğini vurgulayan As Plastik Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Edip Behar, “Bu alanda özellikle plastik sektöründe geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ambalajlara olan ilgi hızla artıyor. Geri dönüştürülmüş plastik kullanımı hem kaynak tüketimini azaltmak hem de döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sağlamak açısından önemli. Aynı zamanda kağıt bazlı ambalajlar da e-ticaret sektöründe oldukça yaygın ve tercih edilen çözümler haline geldi. Ancak sürdürülebilir kağıt ambalaj kullanımı için yalnızca kağıt seçmek yeterli değil; kağıdın kaynağı, kullanılan miktar ve üretim süreci de büyük önem taşıyor.

Örneğin, kağıt tüketimini azaltmak adına optimum gramajlarda ve ihtiyaca göre tasarlanmış ambalajlar tercih edilmeli. Ayrıca tağşişin önüne geçmek, yani belirsiz kaynaklardan üretilen malzemelerin karıştırılmasını engellemek de bu sürecin bir parçası. Bu noktada, FSC’nin (Forest Stewardship Council/Orman Yönetim Konseyi), sürdürülebilir orman yönetimi adına dünyaya önemli bir vizyon kazandırdı” değerlendirmesini yaptı.