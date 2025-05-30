As Plastik, e-ticaret tarafına çevreci çözümler sunuyor
As Plastik Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Edip Behar, e-ticaret sektörünün ihtiyaç duyduğu sürdürülebilirlik, güvenlik ve sağlamlığı bir arada sunan paket ambalaj çözümleri sayesinde satışları içindeki katma değerli ürün grubunun payının arttığı bilgisini verdi.
E-ticaret, tüketici alışkanlıklarını hızla dönüştürürken, bu dönüşümün en sessiz kahramanlarından biri de hiç kuşkusuz koruyucu ambalajlar. Pandemiyle ivme kazanan online alışveriş trendi, ürünlerin hasarsız ve güvenli bir şekilde müşteriye ulaşmasını zorunlu hale getirdi. Sektörler arası büyüyen bu ihtiyaç, ambalaj teknolojilerinde hem miktar hem de kalite anlamında büyük bir dönüşümü beraberinde getirdi. Türkiye ambalaj sektöründe 40 yılı aşkın tecrübesiyle adından söz ettiren As Plastik Ambalaj, bu değişimin en güçlü oyuncularından biri olarak hem inovasyon hem de sürdürülebilirlik odaklı çözümleriyle dikkat çekiyor.
E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte her sektörün, müşterilerine ürün gönderimi yaparken güvenli ve sağlam bir paketleme çözümüne ihtiyaç duyduğunu belirten As Plastik Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Edip Behar, “Bu artış sadece niceliksel değil; aynı zamanda kalite, hız ve çevre duyarlılığı gibi faktörlerde de kendini gösteriyor.
Ürünlerin hasarsız bir şekilde tüketiciye ulaşması, müşteri memnuniyetinin ve marka itibarının korunması açısından her zamankinden daha kritik hale gelmiş durumda. Bu konuda ambalajlarda dikkat edilen başlıca özellikler ise, darbe emicilik, sızdırmazlık, yırtılma direnci, esneklik, hafiflik, ürünle uyumlu boyutlandırma ve kolay açılabilirlik. Aynı zamanda barkod/etiket gibi lojistik süreçleri kolaylaştıran özellikler de önem kazanıyor” dedi.
Petek dolgu ile yeni nesil koruma
Bazı koruyucu ambalaj çözümlerinin fazla yer kaplayabildiğini, malzeme tüketimini artırabildiğini ve maliyet açısından verimli olmayabildiği yönünde tespitlerini paylaşan Edip Behar, şöyle devam etti: “Bu noktada firmamız daha yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlere yönelerek, son yıllarda ‘petek dolgu’ teknolojisine yatırım yaptı. Kağıt torbaların içine yine kağıttan üretilen özel bir petek katman yerleştiriyoruz. Böylece hem darbeye karşı dayanıklılığı artırıyor hem de kutu kullanımına göre daha az malzeme kullanılan, çevreci bir alternatif sunmuş oluyoruz.
Ayrıca bu yapılar, depolama ve lojistik alanında çok daha az yer kapladığı için operasyonel açıdan da büyük avantaj sağlıyor. Amacımız, çocukken patlattığımız ‘pıt pıt’ balonlu torbalara daha sürdürülebilir bir karşılık üretmek. Hem doğayı koruyan hem de işlevsel bir alternatif geliştirmek bizim için önemli bir motivasyon kaynağı.”
“Ambalaj, müşteri deneyiminin kalbidir”
As Plastik olarak, e-ticaretin gelişimini yalnızca sayılarla değil; değişen ihtiyaçlara verdikleri akılcı ve çevreci çözümlerle okuduklarını ifade eden Edip Behar, “Ambalaj artık sadece ürün koruma değil; markanın sesi, çevreye duyarlılığı ve operasyonel verimliliğinin bir göstergesidir. Tüketici ile kurulan ilk fiziksel temas ambalaj üzerinden gerçekleşiyor. Estetik, özenli ve fonksiyonel tasarımlar markanın imzasıdır. Sosyal medyada paylaşılan ‘unboxing’ videoları bunun en iyi göstergesi” diye konuştu.
“Akıllı çözümler ve inovasyon sektörün geleceğini belirler”
Ambalaj sektörünün geleceği hakkında da değerlendirmelerde bulunan As Plastik Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Edip Behar, sektörün gelişiminin akıllı çözümler ve inovasyonlarla şekillendiğine vurgu yaptı. RFID etiketlemeler, akıllı sensörler, ısı veya nem değişimlerine tepki veren ambalajlar gibi teknolojilerin lojistik ve kalite kontrol süreçlerine entegre edilmesinin de sektöre boyut atlattığı yönünde görüş paylaşan Behar, “Aynı zamanda ambalajların daha hafif, daha az atık üreten ama daha dayanıklı yapılması da araştırmaların merkezinde yer alıyor.
Bunlara ek olarak, otomatik paketleme sistemlerine uyumlu, pratik şekilde katlanabilen ve insan gücü ihtiyacını azaltan ambalaj çözümleri giderek daha fazla önem kazanıyor. Özellikle büyük hacimli e-ticaret operasyonlarında, hızlı ve hatasız sevkiyat için bu tür ambalajların tercih edilmesi kritik hale geliyor.” ifadesini kullandı.
Son olarak farklı tip ve malzemelerden üretilen ambalajların da otomatik paketleme sistemlerine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmasının sektördeki yeni beklentiler arasında yer aldığını sözlerine ekleyen Edip Behar, şunları kaydetti: “As Plastik olarak biz de bu dönüşüm sürecinde bilgi paylaşımının ve şeffaf iletişimin gücüne inanıyoruz. Güçlü iletişim stratejimiz, iş ortaklarımızın güvenle yeni fikirleri paylaşmalarında etkili olurken, yenilikçi ve yaratıcı çözümlerle sektördeki zorlukların üstesinden gelebilmemizde en önemli rolü üstleniyor. Bu sayede, ambalaj sektöründeki dönüşümün öncüsü olarak, çevreci ve yenilikçi çözümlerimizle e-ticarete katma değer sunmaya devam ediyoruz.”
40 yıllık tecrübe
40 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye ambalaj sanayiinin öncü markaları arasında yer alan As Plastik Ambalaj; bitki, tarım, gıda ve tekstil sektörlerine yönelik özelleştirilmiş esnek plastik ve kağıt ambalaj çözümleri üretiyor. 2015’ten bu yana İstanbul’da, 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, verimlilik ve etkin üretim için tasarlanan tesisinde hizmet veren firma, yüksek teknolojiye sahip makineleri ve güçlü ekibi ile pazara inovatif ürünleriyle yön veriyor.
Şirket, BRCGS Standartları gereğine göre kontrol ediliyor ve ürün kontaminasyonu riskinden korunuyor. İstanbul’daki stratejik konumunu da kullanarak küresel pazarlara verimli ve hızlı çözümler sunan firma, Avrupa başta olmak üzere birçok küresel pazarda güçlü bir tedarikçi olarak adından söz ettiriyor.
Sürdürülebilir orman yönetiminde FSC etkisi
Tüketicilerin çevre duyarlılığı arttıkça, markaların da ambalaj tercihlerinde sürdürülebilir seçeneklere yöneldiğini vurgulayan As Plastik Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Edip Behar, “Bu alanda özellikle plastik sektöründe geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ambalajlara olan ilgi hızla artıyor. Geri dönüştürülmüş plastik kullanımı hem kaynak tüketimini azaltmak hem de döngüsel ekonomi hedeflerine katkı sağlamak açısından önemli. Aynı zamanda kağıt bazlı ambalajlar da e-ticaret sektöründe oldukça yaygın ve tercih edilen çözümler haline geldi. Ancak sürdürülebilir kağıt ambalaj kullanımı için yalnızca kağıt seçmek yeterli değil; kağıdın kaynağı, kullanılan miktar ve üretim süreci de büyük önem taşıyor.
Örneğin, kağıt tüketimini azaltmak adına optimum gramajlarda ve ihtiyaca göre tasarlanmış ambalajlar tercih edilmeli. Ayrıca tağşişin önüne geçmek, yani belirsiz kaynaklardan üretilen malzemelerin karıştırılmasını engellemek de bu sürecin bir parçası. Bu noktada, FSC’nin (Forest Stewardship Council/Orman Yönetim Konseyi), sürdürülebilir orman yönetimi adına dünyaya önemli bir vizyon kazandırdı” değerlendirmesini yaptı.