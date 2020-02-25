Asansör sektörü Kütahya’da buluşuyor

25 Şubat 2020

Asansörler günlük hayatımızda çok önemli bir yer tutuyor. Kullanılan asansörlerin kalitesi ve güvenilirliği ise son derece önem arz ediyor. Bugüne kadar Türkiye’de hizmet verdiği yaklaşık 40 ilde 250.000'in üzerinde asansörü denetleyen RoyalCert, hem sektörel bazda hem de vatandaşların bilgilendirilmesi ve eğitilmesi konusunda yaptığı projeler ile adından sıkça söz ettiriyor. Bu öncü misyonu doğrultusunda hareket eden RoyalCert, asansör şirketlerinin sorunlarının ele alınması, iş birliğinin arttırılması, sektörün geleceği hakkında fikir alışverişi yapılması ve sağlam bir gelecek projeksiyonu oluşturulması için Kütahya’da sektörün ileri gelenlerini bir araya getiriyor. Etkinliğin; asansör firmalarını, belediye imar müdürlüklerini ve mühendisleri buluşturacak olması büyük önem arz ediyor. Sektörün farklı alanlarından isimlerin bir araya gelmesinin, fikir alışverişi zemini oluşturması ve sorunlara farklı ve sağlam çözüm önerileri kazandırması bekleniyor. Kütahya Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Kütahya Ticaret İl Müdürü İsmail Hakkı Uygun ve RoyalCert Teknik Koordinatörü Muzaffer Yaşar’ın konuşmacı olarak katılacağı ekinlik ile ortaya çıkacak öneri ve fikirlerin asansör şirketlerinin gelecek planlarına yeni bir perspektif kazandırması amaçlanıyor.

Asansör sektörüne değer katması beklenen etkinliğin Kütahya’da yapılacak olması Anadolu’daki şirketler açısından da farklı bir önem arz ediyor. Kütahya ve çevre illerdeki şirketler bu etkinlik vasıtasıyla yeni bağlantılar ve iş fırsatlarına sahip oluyorlar. Farklı şehirlerden şirketlerin bir araya gelecek olması, sektördeki iş birliğinin artması ve iş hacminin büyümesi açısından önemli bir potansiyel barındırıyor.

Üniversiteliler Staj ve İş Konularında Bilgilendirilecek



Kütahya’daki etkinliğe öncülük eden RoyalCert, üniversitelileri de unutmuyor. Hilton Garden Inn’deki sektör buluşmasından önce RoyalCert Teknik Koordinatörü Muzaffer Yaşar, Dumlupınar Üniversite’sinde ‘Farklı Düşün Fark Yarat’ temalı bir konuşma gerçekleştirecek. Üniversite öğrencileri asansör sektöründeki iş ve staj imkânları hakkında bilgilendirilecek. 28 Şubat Cuma günü saat 10:00-11:00 arasında Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi GSF Kırmızı Salonda gerçekleştirilecek olan konferans ardından “Güvensiz Asansör Gerçekleri” etkinliği ile öğrencilere kırmızı etiketli (Güvensiz) asansöre binmeleri halinde karşılaşabilecekleri kazalar sanal gerçeklik gözlüğü ile gösterilecek.