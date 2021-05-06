ASD Başkanı Sarıbekir: Atık ithalatını sıfıra indirmeliyiz

Türkiye’nin atık ithalatında Avrupa’nın ilk sırasında yer alması gündemdeki yerini korurken, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, atık ithalatının 3-4 yıl içerisinde sıfıra indirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Geri dönüşüm sektörünün geliştirilmesi için bu konuda herkesin bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen Sarıbekir, atıkların kaynağında ayrı biriktirilerek kaliteli geri dönüşüm sağlanabileceğini vurguladı.

Öte yandan atıkların yerel yönetimler denetiminde ayrı ayrı toplanmasının önemine de dikkat çeken Sarıbekir, şunları söyledi: “Sürdürülebilir kalkınma hedefleri, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat konuları ana gündemimiz olmalı. Türkiye’nin itibarı için bu konular büyük önem taşıyor. Sürdürebilir kalkınma hedefleri kapsamında bizim için en önemli olan nokta ‘Sorumlu tüketim ve üretim’ konusu. Ülke olarak üretim ve tüketim döngüsünde bu çerçevede yol almalıyız. Türkiye, AB ülkelerin atıklarını en fazla ithal eden ülke olamaz, olmamalı. Karbon ayak izi, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat yeni dünya düzeninde belirleyici unsurlar olacak. İhracat, üretim ve istihdam odaklı çalışan ambalaj sektörü olarak bu duruma şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu durum, Türkiye’nin toplam ihracatını da olumsuz etkileyebilir.”

Avrupa’ya ihracatta kilit nokta: Yeşil Mutabakat

Ambalaj üretiminde 'sürdürülebilirlik' ve 'çevre' faktörlerinin belirleyici olduğunu belirten Sarıbekir, ülke ekonomisine ve çevreye katkıda bulunmak için ambalajın geri dönüşümünün oldukça önemli olduğunu kaydeti.

Ambalajın çöp olmasığını, aksine ekonomi yaratan bir malzeme olduğunu söyleyen Sarıbekir, "Üretimimizde girdi olan geri dönüştürülmüş plastiği de ithal ediyoruz. Ülkemizin geri dönüşüm altyapısını kuvvetlendirerek söz konusu ithalatı zaman içerisinde sıfıra indirmeliyiz. Kendi atıklarımızın dönüştürülmesi ekonomimize büyük katkı sağlar. Diğer yandan sürdürülebilir bir çevre için Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal), Döngüsel Ekonomi ve Geri Dönüşüm vizyonunu gündemimizde tutuyoruz. Avrupa Birliği de 2050’de iklim nötr hedefi çerçevesinde Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı kademeli olarak hayata geçirmeyi hedefliyor. ASD olarak bizler de karbonsuz ekonomiye geçiş sürecini yakından takip edecek, üzerimize düşenleri yerine getirerek elimizden gelen desteği önümüzdeki dönemde de sektörümüze sunmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.