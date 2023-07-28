ASELSAN, KSS'ye ‘Millileştirmenin Altın Çağı Ödülü’nü verdi

Belma A.ÖZGEN

Kocaeli Savunma Sanayi (KSS), ürettiği ve ASELSAN’ın geliştirdiği sistemlerde kullanılan Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi dolayısı ile IDEF 2023 Fuarı’nda, ‘Millileştirme Teşekkür Takdim Töreni’nde ödüllendirildi. Ödülü Kocaeli Savunma Sanayi (KSS) adına alan Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, son yıllarda savunma sanayinde öncü adımlar atıldığını ve Türkiye sanayisinde önemli bir yeri olan Kocaeli’nin de savunma sanayinde önemli fırsatlar barındırdığını kaydetti.

Öncelik özgün tasarımda

Türk savunma sanayiinin, sanayi ile geliştirilebileceğini bildiklerini, bu noktadan hareketle Kocaeli Sanayi Odası olarak savunma, havacılık ve uzay araçlarının üretim ve ihracatlarını geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Zeytinoğlu, savunma sanayi için parça üretiminden ziyade özgün tasarımlarla cihaz ve sistemler üretmeye yönelik çalışmalara öncelik verdiklerini belirtti. Cihaz ve sistem üretiminde talaşlı imalattan elektroniğe, yazılımdan test ve tasarıma kadar üretim altyapıları gerektiğine vurgu yapan Ayhan Zeytinoğlu, “Dolayısı ile bu kadar geniş bir altyapı, insan kaynağı, uzmanlık ve sermayeye sanayicilerimizin tek başına sahip olabilmeleri çok güç.

Bunları göz önüne alarak, Kocaeli Sanayi Odası önderliğinde, ASELSAN’ın millileştirme çalışmalarına katkı sağlayacak ürünler geliştirmek amacı ile 64 sanayi kuruluşu ortaklı bir çatı şirket olan Kocaeli Savunma Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi kurduk” diye konuştu.

ASELSAN’ın desteği ile başladıkları çalışmaların neticesinde ‘Meteorolojik Gözlem ve Küresel Konumlandırma Sistemi’ni geliştirdiklerini söyleyen Zeytinoğlu, söz konusu sistemin üretim, askeri test ve sertifikasyon süreçlerinin bir yıldan kısa bir sürede tamamlanarak ASELSAN’a teslim edildiğini kaydetti.

ASELSAN tarafından tüm testleri tamamlanan sistemin, çok yüksek performans değerlerinde görevini yerine getirdiğinin görüldüğünü anlatan Zeytinoğlu, bu kadar kısa sürede, tüm bu süreçlerin tamamlanabilmesinin ve sanayicilerin bir araya gelebilmesinin örnek bir başarı olduğunu söyledi. Milli imkanlarla üretilen sözkonusu sistemi dünyada üretebilecek firma sayısının çok az olduğunu söyleyen Zeytinoğlu sözlerine; “Sanayiciler olarak, bir araya geldiğimizde oluşturduğumuz güçle savunma dahil tüm sanayi sektörleri tarafından talep edilecek cihaz ve sistemleri üretme kabiliyetine sahibiz ve göreve hazırız” dedi.