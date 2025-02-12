ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN'dan Endonez'ya önemli imzalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Endonezya ilişkilerinin 75'inci yılında bu ülkeyi ziyaret etti. Erdoğan'ın ziyaretinde imzalanna anlaşmalar arasında savunma sanayisi sözleşleri de vardı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Endonezya'nın savunma sanayi ekosistemine katkı sağlamak üzere şirket ile Endonezyalı Republikorp firmasıyla anlaşma imzalandı.

Bu şirket, askeri haberleşme sistemlerinin üretimi, kapasite ve yetenek geliştirilmesi için ortak bir girişim şirketi kurulmasına, Endonezya İnsansız Deniz Aracı Projesi'nde ASELSAN savaş ve elektronik sistemlerinin satışı konusunda işbirliği yapılmasına yönelik çerçeve anlaşmasına imza attı.

Diğer imzalar

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi: "Savunma sanayisi firmalarımız ASELSAN, ROKETSAN, TAIS ve HAVELSAN, Endonezya’daki stratejik işbirliklerini güçlendirecek önemli anlaşmalara imza attı. Ticaret Bakanı'mız Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'mız Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı'mız İbrahim Yumaklı, Savunma Sanayii Başkanı'mız Prof. Dr. Haluk Görgün, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen Türkiye-Endonezya İş Forumu, iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayisi işbirliğinin derinleştirilmesine önemli katkı sağladı. Türkiye, ileri teknolojiye dayalı çözümleriyle dost ve müttefik ülkelerle ortak projeler geliştirmeye devam ediyor."