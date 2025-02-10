ASELSAN ve TÜRASAŞ’tan 75 milyon Euro’luk sözleşme!

Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN ve Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri projesi için 75,05 milyon euro tutarında bir sözleşme imzalandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında yapılacak. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aselsan ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) arasında Demiryolu Sinyalizasyon Sistemleri kapsamında toplam tutarı 75.050.000 Avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir."