ASELSAN'dan 36,7 milyon Euro'luk imza!

Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla birlikte yeni sözleşmeyi duyurdu.

Şirket, STM ile deniz platformlarına yönelik; Radar, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Haberleşme, Seyrüsefer ve Silah Sistemlerinin tedarikine ilişkin toplam tutarı 36,7 milyon euro olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

Teslimatlar 2025-2028 yılları arasında

Açıklamada, "ASELSAN ile STM arasında deniz platformlarına yönelik; Radar, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Haberleşme, Seyrüsefer ve Silah Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 36.700.000,- Euro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir" denildi.