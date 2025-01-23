ASELSAN'dan 36,7 milyon Euro'luk imza!
Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, STM ile deniz platformlarına yönelik; Radar, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Haberleşme, Seyrüsefer ve Silah Sistemlerinin tedariki anlaşması yaptı. Anlaşmanın tutarının ise 36,7 milyon euro olduğu kaydedildi.
Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla birlikte yeni sözleşmeyi duyurdu.
Şirket, STM ile deniz platformlarına yönelik; Radar, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Haberleşme, Seyrüsefer ve Silah Sistemlerinin tedarikine ilişkin toplam tutarı 36,7 milyon euro olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.
Teslimatlar 2025-2028 yılları arasında
Açıklamada, "ASELSAN ile STM arasında deniz platformlarına yönelik; Radar, Elektronik Harp, Elektro-Optik, Haberleşme, Seyrüsefer ve Silah Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam tutarı 36.700.000,- Euro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2025 ile 2028 yılları arasında gerçekleştirilecektir" denildi.