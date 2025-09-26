Asırlık gastronomi hafızasıyla yöresel ürünlere bereket katıyor
Nezaket ÇETİN
Bursa, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olarak kültürel ve tarihsel birikimin merkezinde yer aldı. Bu uzun ve anlamlı geçmiş, yalnızca mimari yapılar veya toplumsal dokuda değil, aynı zamanda mutfak kültüründe de güçlü bir şekilde hissediliyor.
Bursa mutfağı, Osmanlı saray mutfağından taşan incelikleri, halk mutfağının özgün tatlarıyla harmanlayarak günümüze ulaştı. Bu köklü lezzet mirası, şehrin günümüzdeki gastronomi kimliğini oluşturmanın yanı sıra ekonomik değer taşıyan bir sektöre dönüşmüş durumda.
Sadece İskender’le sınırlı olmayan çeşidi bol mutfak
Bursa denildiğinde akla ilk gelen lezzetlerden biri kuşkusuz İskender Kebabı. İnce dilimlenmiş döner eti, domates sosu, yoğurt ve kızgın tereyağının mükemmel uyumuyla servis edilen bu eşsiz yemek, sadece yerel değil, uluslararası gastronomi dünyasında da tanınıyor. Ancak Bursa mutfağı İskender’le sınırlı değil. Pideli köfte, cantık, tahinli pide, cevizli lokum ve süt helvası gibi özgün lezzetler, bu zengin mutfağın temel yapı taşlarını meydana getiriyor. Bu yemekler ve tatlılar, yüzyıllar öncesinden gelen tariflerle günümüzde hâlâ sofraların baş köşesindeki yerlerini alıyor. Her biri, kentin tarihsel ve kültürel geçmişinin mutfaktaki yansımalarını temsil ediyor.
Bursa Ovası’nın tarımsal katkısı unutulmamalı
Ancak Bursa gastronomisinin gücü sadece sofradaki yemeklerle sınırlı değil. Şehrin lezzet kimliği, aynı zamanda güçlü tarımsal üretim kapasitesiyle de besleniyor. Uludağ’ın eteklerinden uzanan verimli Bursa Ovası, iklim ve toprak özellikleri sayesinde Türkiye’nin en önemli tarımsal üretim merkezlerinden biri haline geldi. Bu özellikler, gastronomi ile tarım arasında güçlü bir bağ kurulmasını sağladığı gibi şehrin mutfak kültürü, tarladan sofraya uzanan bir hikayeye dönüştü.
Bu ürünlerin en dikkat çekenlerinden biri, hiç kuşkusuz Bursa şeftalisi. Türkiye’de meyve üretiminde öncü şehirlerden biri olan Bursa, aroması ve yapısıyla öne çıkan şeftalisiyle hem iç pazarda hem de uluslararası alanda yüksek talep görüyor. Bursa şeftalisi, Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi ve bu yönüyle küresel pazarda da marka değerine kavuştu. Almanya, Rusya, Orta ve Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen bu ürün, şehrin tarımsal gücünün ve ekonomik katkısının somut göstergeleri arasında başı çekiyor.
Benzer şekilde Bursa Siyahı, yani yörede bilinen adıyla “yemiş”, Bursa’nın gastronomi ihracatındaki bir diğer kıymetli ürünü olarak öne çıkıyor. Öyle ki Bursa Siyahını yani siyah inciri İngiltere’nin Almanya’nın ve daha birçok Avrupa ülkelerinin market zincirlerinde ‘Bursa Siyah’ı’ adı ile bulabilirsiniz. Uluslararası pazarda da “Black Fig” olarak bilinen Bursa Kara İnciri, özellikle Avrupa pazarlarında parlak mor kabuğu, yoğun aroması ve dayanıklılığıyla büyük ilgi görüyor. Almanya, Fransa ve İngiltere gibi ülkelere yapılan yüksek hacimli ihracat, bu ürünün yalnızca tarımsal bir ürün değil, aynı zamanda gastronomik bir değer olduğunu da kanıtlıyor.
Bursa’nın bir diğer simge ürünü ise herkesin bildiği üzere kestane. Özellikle kış aylarında taze tüketilen Bursa kestanesi, aynı zamanda işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülüyor. Bunların başında ise kestane şekeri geliyor. Kestane şekeri, Bursa’nın gastronomi kültürünün önemli temsilcilerinden biri olarak hem yerli tüketiciye hem de turistlerle kentin tanıtımı noktasında etkin bir misyon üstlenmiş durumda. Aynı zamanda hediyelik ürün kültürünün vazgeçilmez parçalarından biri olan bu tatlı, gastronomi turizmi kapsamında da önemli bir yer edindi.
Tanıtım noktasında etkinlik var
Bursa gastronomisi tanıtım faaliyetleri ve Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali gibi festivallerle de destekleniyor. Şehirde düzenlenen organizasyonlar sayesinde Bursa mutfağı dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli kurumların iş birliğiyle yürütülen coğrafi işaret çalışmaları ise yerel lezzetlerin korunması ve ticarileştirilmesi açısından önemli bir adım oldu. 33 ürün için coğrafi işaret tescilinin alındığı Bursa'daki mutfak kültürü; ulusal ve uluslararası arenada daha gönür oluyor.