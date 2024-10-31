ASO 2. OSB, 'Yeşil OSB Belgesi' alan ilk bölge oldu
OSB olarak Türkiye’nin ve dünyanın yeşil OSB’leri arasındaki yerini aldı. Katılımcılarımız, bu belge ile dünya pazarlarında rekabet güçlerini artırabilecekler.
ASO 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seyit ARDIÇ
Sanayi tesislerinin bir düzen içinde olmasını sağlayarak kentlerin planlı gelişimine katkıda bulunan organize sanayi bölgelerinde, bir arada ve bir program dahilinde üretim yapan sanayiciler verimliliklerini ve karlarını artırabiliyor. OSB’ler katılımcılarına sağlıklı, düşük maliyetli ve güvenilir altyapı hizmeti sağlıyor. Müşterek arıtma tesisleriyle çevre kirliliğinin önlenmesinde de büyük rol üstleniyor.
Yüksek teknoloji ihracatının lideriyiz
Başkentimiz Ankara, 13 OSB ile ülkemizin üretim, istihdam ve ihracatına büyük katkı sağlıyor. 12 milyar doları aşan ihracatımızın yüzde 90’ından fazlasını sanayi ürünleri oluşturuyor. İhracatında yüksek teknolojili ürün payı en yüksek olan kent de Ankara. Toplam ihracatımızın yüzde 13’ünü yüksek teknolojili ürünler oluşturuyor ve bu alanda ülkemizin lideri konumundayız.
Ankara’nın hızla gelişen batı aksında Temelli Sanayi Havza’sında yer alan ASO 2. OSB, 11 Nisan 2001 tarihinde kuruldu. Bölgemizin 1/1000 ölçekli parselasyon planı Bakanlık tarafından 14 Ekim 2009’da onaylandı. Bölgemiz 618 hektar mevcut alanı ve 456 hektar ilave alanıyla birlikte toplamda 1074 hektar büyüklüğünde...
Yüzde 100 doluluk oranı ile 307 sanayi tesisinin faaliyet gösterdiği ASO 2. OSB’nin ilave alanında da 151 firmanın yer alması planlanıyor. Yerel ve uluslararası pazarlara yönelik üretim yapan firmalarımız, ülkemizin ihracat potansiyeline güç katıyor. Yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlayan Bölgemiz, artan üretim kapasitesi ve yeni yatırımlarla birlikte işgücü arzında önemli bir rol üstleniyor.
Bölgemiz 40 performans göstergesini yerine getirdi
ASO 2. OSB’de bu yıl itibarıyla çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilir sanayi konusunda öncü adımlar attık. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı temelli projelerimizle Bölgemizin çevresel sorumluluklarını yerine getirme konusundaki kararlılığımızı gösterdik.
Bölgemiz, Gümüş Seviye Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Belgesi almaya hak kazanan ilk OSB olarak Türkiye’nin ve dünyanın yeşil OSB’leri arasındaki yerini aldı. Katılımcılarımız, bu belge ile dünya pazarlarında rekabet güçlerini artırabilecekler.
Toplamda 40 performans göstergesinin yerine getirilmesiyle alınan Yeşil OSB Belgesi ile sürdürülebilir ekonominin en önemli kurumları arasında yerini alan Bölgemiz, kaynak yönetimi, atık azaltma, enerji verimliliği, iyi üretim uygulamaları ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi çevresel kriterleri tüm faaliyetlerine entegre ediyor. Katılımcılarımıza su, enerji verimliliği ve yeşil mutabakat konularında eğitimler veriyoruz, ayrıca katılımcılarımızın karbon ayak izi hesaplamalarını da ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz.
Ankara’daki OSB’ler çok şanslı
Ankara Sanayi Odası olarak Başkentimizdeki 13 Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamıyla çok yakın ilişki içindeyiz. Sık sık OSB Başkanlarımızla bir araya geliyoruz, hem sorun ve beklentilerimizi istişare ediyoruz hem de talep ve önerilerimizi üst makamlara iletiyoruz.
Burada şunu da üstüne basarak belirtmek istiyorum ki Ankara’daki OSB’lerimiz gerçekten çok şanslı. Çalışmalarını yakından takip ediyorum ve çok iyi biliyorum ki OSB Başkanlarımızın hepsi Ankara’da sanayinin daha da gelişmesi için çok büyük emek harcıyorlar, canla başla çalışıyorlar.
ASO 2. OSB’de 2024 yılı için planlanan altyapı ve üstyapı yatırımlarımızın ihale süreçleri büyük ölçüde tamamlandı ve yapım işleri başlatıldı. İlave alanımızda tahsisleri yapılan sanayi parsellerinin tüm altyapısının tamamlanarak, planlandığı dönemde katılımcılarımızın tesis yatırımlarına hazır hale getirilmesi için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.
2025 yılında ülkemizdeki yatırım ortam ve koşullarının gelişimine ve iyileşmesine bağlı olarak bölgemizdeki yatırımların, üretimin, istihdamın ve ihracat imkanlarının ivme kazanacağını değerlendiriyoruz. Ankara Sanayi Odası olarak hedefimiz, Ankara’mızı sanayi ve teknolojinin de başkenti yapmak. Ankara’mız, nitelikli üniversiteleri, insan kaynağı ve girişimcilik potansiyeli ile ülkemizin birçok iline göre daha avantajlı bir konumda yer alıyor