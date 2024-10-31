ASO 2. OSB, 'Yeşil OSB Belgesi' alan ilk bölge oldu

ASO 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Seyit ARDIÇ

Sanayi tesislerinin bir dü­zen içinde olmasını sağla­yarak kentlerin planlı geli­şimine katkıda bulunan organi­ze sanayi bölgelerinde, bir arada ve bir program dahilinde üretim yapan sanayiciler verimlilikleri­ni ve karlarını artırabiliyor. OS­B’ler katılımcılarına sağlıklı, dü­şük maliyetli ve güvenilir altyapı hizmeti sağlıyor. Müşterek arıt­ma tesisleriyle çevre kirliliğinin önlenmesinde de büyük rol üst­leniyor.

Yüksek teknoloji ihracatının lideriyiz

Başkentimiz Ankara, 13 OSB ile ülkemizin üretim, istihdam ve ihracatına büyük katkı sağlı­yor. 12 milyar doları aşan ihra­catımızın yüzde 90’ından fazla­sını sanayi ürünleri oluşturuyor. İhracatında yüksek teknolojili ürün payı en yüksek olan kent de Ankara. Toplam ihracatımızın yüzde 13’ünü yüksek teknolojili ürünler oluşturuyor ve bu alanda ülkemizin lideri konumundayız.

Ankara’nın hızla gelişen ba­tı aksında Temelli Sanayi Hav­za’sında yer alan ASO 2. OSB, 11 Nisan 2001 tarihinde kuruldu. Bölgemizin 1/1000 ölçekli par­selasyon planı Bakanlık tarafın­dan 14 Ekim 2009’da onaylan­dı. Bölgemiz 618 hektar mevcut alanı ve 456 hektar ilave alanıy­la birlikte toplamda 1074 hektar büyüklüğünde...

Yüzde 100 do­luluk oranı ile 307 sanayi tesisi­nin faaliyet gösterdiği ASO 2. OS­B’nin ilave alanında da 151 firma­nın yer alması planlanıyor. Yerel ve uluslararası pazarlara yönelik üretim yapan firmalarımız, ülke­mizin ihracat potansiyeline güç katıyor. Yaklaşık 15 bin kişiye is­tihdam sağlayan Bölgemiz, ar­tan üretim kapasitesi ve yeni ya­tırımlarla birlikte işgücü arzında önemli bir rol üstleniyor.

Bölgemiz 40 performans göstergesini yerine getirdi

ASO 2. OSB’de bu yıl itibarıyla çevre dostu uygulamalar ve sür­dürülebilir sanayi konusunda öncü adımlar attık. Avrupa Birli­ği Yeşil Mutabakatı temelli pro­jelerimizle Bölgemizin çevresel sorumluluklarını yerine getir­me konusundaki kararlılığımızı gösterdik.

Bölgemiz, Gümüş Seviye Yeşil Organize Sanayi Bölgesi Belge­si almaya hak kazanan ilk OSB olarak Türkiye’nin ve dünyanın yeşil OSB’leri arasındaki yerini aldı. Katılımcılarımız, bu belge ile dünya pazarlarında rekabet güçlerini artırabilecekler.

Top­lamda 40 performans gösterge­sinin yerine getirilmesiyle alı­nan Yeşil OSB Belgesi ile sürdü­rülebilir ekonominin en önemli kurumları arasında yerini alan Bölgemiz, kaynak yönetimi, atık azaltma, enerji verimliliği, iyi üretim uygulamaları ve yenile­nebilir enerji kullanımı gibi çev­resel kriterleri tüm faaliyetleri­ne entegre ediyor. Katılımcıla­rımıza su, enerji verimliliği ve yeşil mutabakat konularında eğitimler veriyoruz, ayrıca ka­tılımcılarımızın karbon ayak izi hesaplamalarını da ücretsiz ola­rak gerçekleştiriyoruz.

Ankara’daki OSB’ler çok şanslı

Ankara Sanayi Odası olarak Başkentimizdeki 13 Organize Sanayi Bölgesi’nin tamamıyla çok yakın ilişki içindeyiz. Sık sık OSB Başkanlarımızla bir araya geliyoruz, hem sorun ve beklen­tilerimizi istişare ediyoruz hem de talep ve önerilerimizi üst ma­kamlara iletiyoruz.

Burada şunu da üstüne basarak belirtmek isti­yorum ki Ankara’daki OSB’leri­miz gerçekten çok şanslı. Çalış­malarını yakından takip ediyo­rum ve çok iyi biliyorum ki OSB Başkanlarımızın hepsi Anka­ra’da sanayinin daha da gelişme­si için çok büyük emek harcıyor­lar, canla başla çalışıyorlar.

ASO 2. OSB’de 2024 yılı için planlanan altyapı ve üstyapı ya­tırımlarımızın ihale süreçleri büyük ölçüde tamamlandı ve ya­pım işleri başlatıldı. İlave alanı­mızda tahsisleri yapılan sanayi parsellerinin tüm altyapısının tamamlanarak, planlandığı dö­nemde katılımcılarımızın tesis yatırımlarına hazır hale getiril­mesi için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor.

2025 yılında ülkemizdeki yatırım or­tam ve koşullarının gelişimine ve iyileşmesine bağlı olarak bölge­mizdeki yatırımların, üretimin, istihdamın ve ihracat imkanları­nın ivme kazanacağını değerlen­diriyoruz. Ankara Sanayi Odası olarak hedefimiz, Ankara’mızı sanayi ve teknolojinin de başken­ti yapmak. Ankara’mız, nitelik­li üniversiteleri, insan kaynağı ve girişimcilik potansiyeli ile ül­kemizin birçok iline göre daha avantajlı bir konumda yer alıyor