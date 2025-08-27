ASO Başkanı Ardıç: Küresel ekonomideki dönüşüm planlarımızı yeniden şekillendiriyor

ASO’nun ağustos ayı meclis toplantısında konuşan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından küresel ekonomik gelişmelere kadar birçok başlığa değindi.

Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası başarılarının gurur verici olduğunu belirten Ardıç, 2025’te ENR listesinde 45 Türk firmasının yer aldığını, bunlardan 22’sinin Ankara merkezli olduğunu söyledi.

Ardıç, “2024’te 43 olan Türk müteahhitlik firması sayısı 45’e yükseldi. Bu firmalardan Kolin İnşaat 151’inci sıradan 129’unculuğa, Onur Taahhüt ise 178’inci sıradan 166’ncılığa yükseldi” bilgisini paylaştı.

"Küresel dönüşüm planlarımızı yeniden şekillendiriyor"

Küresel ekonomide yaşanan dönüşümlerin yalnızca üretimi değil, yatırım kararlarını da doğrudan etkilediğini vurgulayan Ardıç, jeopolitik gerginlikler, iklim krizi, artan gümrük tarifeleri ve yapay zekâ gibi teknolojik gelişmelerin iş dünyasını yeniden şekillendirdiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 Ağustos’ta yürürlüğe giren yeni tarifelerinin küresel ticaret dengelerini değiştireceğini dile getiren Ardıç, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış anlaşmasının ardından gündeme gelen Zengezur Koridoru’nun da Türkiye’ye büyük fırsatlar sunabileceğini belirtti.

Ardıç, “Dünya ticaretinde yeni bir sayfa açılırken rekabet sertleşiyor. Türkiye’nin bu süreçte güçlü kalabilmesi için özel sektör ve kamu kesiminin hızlı, kararlı ve proaktif adımlar atması gerekiyor” ifadelerini kullandı.