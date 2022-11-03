ASO’da iki komitenin seçimleri iptal edildi

Hüseyin GÖKÇE

Daha önce gerçekleştirilen oda borsa seçimlerinin aksine, ekim ayında başlayan yeni seçim sürecinde bazı odalarda seçimlerin iptal edilmesi dikkat çekiyor. Bu konuda bir ilginç gelişme de Ankara Sanayi Odası’nın 26 Ekim’de gerçekleştirdiği seçimde yaşandı. ASO Başkanı Nurettin Özdebir’in 71’e karşı 72 oyla seçildiği Elektrik Komitesi’nde seçimlere itiraz etildi. Oy kullanma yeterliliğini yitiren bir şirket adına oy kullanıldığı gerekçesiyle yapılan başvuruyu değerlendiren Çankaya İlçe Seçim Kurulu, ilgili sandıktaki seçimi iptal etti. Ardından İlçe Seçim Kurulu’nun kararının iptali için İl Seçim Kurulu’na başvuru yapıldı. İl Seçim Kurulu da Çankaya İlçe Seçim Kurulu kararını onayladı. Aynı süreç 28 Numaralı Mobilya Komitesi’nde de işledi. Böylece 26 Ekim’de yapılan ASO seçiminde bir tanesi de mobilya sektöründe olmak üzere iki komitede yapılan seçim iptal edilmiş oldu.

İl Seçim Kurulu’nun da iptal kararının ardından Çankaya İlçe Seçim Kurulu yeni bir seçim takvimi belirleyerek ASO’ya bildirdi. Buna göre 21 Numaralı Elektrik Sanayi Komitesi ile 28 Numaralı Mobilya (Ev/Konut) komitelerinde seçimler 7 Aralık Çarşamba günü yenilenecek ve 98 kişilik ASO Meclisi fiili olarak tamamlanmış olacak. Bu tarihten 7 veya 8 gün sonra, yani 14-15 Ağustos’ta ise ASO Meclisi toplanarak 4 yıl süreyle görev yapacak başkanı seçecek.

Ardıç 30’a karşı 60 oyla seçilmişti

Hâlen ASO Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Seyit Ardıç, ASO seçim sürecinde Başkan Nurettin Özdebir’in karşısında adaylığını açıklamıştı. Ardıç, 26 Ekim’de yapılan komite seçiminde, kendi komitesi olan 12 Numaralı Cam ve Cam Ürünleri Sanayi komitesinde, 30’a karşı 60 oyla ASO Meclisi’ne seçilmişti.