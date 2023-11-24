ASO'dan 3 üniversiteyle sanayi alanında işbirliği

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, üç üniversiteyi sanayide eğitim işbirliği için bir araya getirdi. ASO'da düzenlenen imza törenine ASO Başkanı Seyit Ardıç, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş ve Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Abdulkadir Varoğlu ve davetliler katıldı.

ASO Başkanı Ardıç, törende yaptığı konuşmada, mini MBA programının amacının sanayide kurumsal perspektifle yönetsel anlayış geliştirmek, katılımcılara temel yönetim bilgisi, beceri ve yeteneği kazandırmak olduğunu belirtti.

Programın hedef katılımcı kitlesinin sanayide çalışan yöneticiler ve yönetici adayları olduğunu aktaran Ardıç, "Sanayi sektöründe şirketler nitelikli kadrolarda çok belirgin bir çalışan eksikliği yaşıyor. Özellikle bu tür programlar sayesinde beyaz yakalı sanayi çalışanlarının beşeri sermayesinin kalitesini artırarak verimlilik üzerinde önemli katkılar sağlanacağına inanıyorum. Bu tür programlar hem teorik hem de pratik becerileri geliştirerek çalışanların liderlik vasıflarını güçlendirecek ve iş dünyasının karmaşık dinamikleriyle başa çıkabilme yeteneğini artıracaktır. Üniversite-sanayi işbirliğinin öncü ve ilerici kurumları olmanın kıvancıyla, protokolümüzün sanayicilerimize, çalışanlarımıza ve ülkemize faydalı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programın yetişmiş insan gücüne katkı sağlaması bekleniyor

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Sarınay da programın teorik bilgileri pratiğe dönüştürme imkanı sunacağını vurgulayarak mini MBA programının başarılı geçeceğine inandığını belirtti.

Maraş, sanayi-üniversite işbirliğini geliştirmek istediklerini dile getirerek protokolün, akademisyenlerin pratiği, sanayidekilerin de teorik çerçeveyi öğrenmeleri açısından önemli olduğunu kaydetti.

Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Varoğlu da üç üniversitenin ASO sayesinde bir araya gelip ortak bir program sürdürmesinin önemine işaret ederek programın sanayi alanında yetişmiş insan gücüne katkı sağlayacağını ifade etti.

Söz konusu 72 saatlik mini MBA Sertifika Programı'nın içeriği ve dersleri 3 üniversitenin ortak görüşüyle belirlendi. Her ders için öğretim üyeleri, üniversiteler tarafından dönüşümlü görevlendirilecek. 22 ayrı dersin verileceği programı tamamlayanlar, 3 üniversitenin de adının bulunacağı sertifikayı almaya hak kazanacak.