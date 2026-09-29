Assan Alüminyum, ihracat gücünü küresel yatırımla büyütüyor
Yassı alüminyum üreticisi Assan Alüminyum, ABD’de satın aldığı folyo tesisiyle yeni kıtada yerel üretici konumuna geçti. Büyüme stratejisini sürdürülebilirlik yatırımlarıyla destekleyen şirketin Genel Müdürü Göksal Güngör, “Ürün gamımızı sürekli genişletirken, Ar-Ge yatırımlarımızla da müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına hızla yanıt veriyoruz” dedi.
Kibar Holding çatısı altında yaklaşık 37 yıl boyunca yassı alüminyum üretimi yapan Assan Alüminyum yurt içinde Dilovası ve Tuzla tesisleri ile birlikte ABD’de kurulu Fairmont, Kibar Americas Batı Virginia tesisiyle toplam yıllık 410 bin ton üretim kapasitesine sahip. Kapasitesinin 180 bin tonunu oluşturan folyo üretimiyle Avrupa’nın en büyük iki üreticisinden biri olduklarını söyleyen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, ABD’nin en büyük üç üreticisinden biri konumunda bulunduklarını ilave etti.
Assan Alüminyum’un levha, rulo, folyo ve boyalı alüminyum gibi farklı ürün gruplarıyla otomotiv, ambalaj, inşaat, dayanıklı tüketim ve iklimlendirme sektörlerinin önde gelen tedarikçileri arasında yer aldığını belirten Göksal Güngör, “Türkiye’nin en büyük yassı alüminyum üreticisi olarak, birçok sektörün ihtiyaç duyduğu katma değerli alüminyum ürünlerini üretiyoruz" diye konuştu.
Toplam satışlarının yüzde 75’ini ihracata yönelik gerçekleştiren Assan Alüminyum, ürünlerini 70’ten fazla ülkeye gönderiyor. Şirketin ihracatı başta Avrupa ülkeleri üzerinde yoğunlaşıyor. Assan Alüminyum’un ihracatının büyük bölümünü otomotiv, ambalaj, iklimlendirme ve inşaat sektörlerine yönelik ürünler oluşturduğunu ifade eden Göksal Güngör, “Üretimimizin büyük bölümünü ihraç ediyoruz ve bu oran bizi Avrupa’nın ve ABD’nin önde gelen folyo üreticilerinden biri haline getiriyor” şeklinde konuştu. Özellikle otomotiv, iklimlendirme ve ambalaj sektörlerindeki büyüme alanlarına yönelik yatırımlarıyla pazar konumlarını sürekli güçlendirdiklerini vurgulayan Göksal Güngör, “Küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir dönemde, güçlü müşteri ağımız ve esnek üretim yapımızla rekabet gücümüzü koruyoruz” dedi.
Yeni yatırım hamlesiyle Amerika'da daha etkili olacak
Şirketin gündemindeki en kritik yatırımın, ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Fairmont kentinde yer alan alüminyum folyo üretim tesisinin satın alınması olduğuna dikkat çeken Göksal Güngör, bu tesisin Assan Alüminyum iştiraki Kibar Americas tarafından sene başında satın alındığını anımsattı. Söz konusu tesisin özellikle otomotiv, iklimlendirme ve ambalaj folyosu ürünlerine yönelik alanlarda üretim yapacağına değinen Güngör, “Tesisin kullanımına yönelik detaylı analizler ve değerlendirmeler yapıldı. İlk üretimler başarıyla hayata geçirilerek tesis devreye alındı. Bu adım, hâlihazırda hizmet verdiğimiz sektörlerde ‘yerinde üretim’ anlayışıyla büyümemizi destekleyecek” değerlendirmesini yaptı.
Şirketin en güçlü büyüme alanlarından biri olan ambalaj sektörüne değinen Göksal Güngör, “Esnek ambalaj, buruşuk ve düz kenarlı kap, mutfak folyosu ve üst kapak folyosu gibi ürün gruplarıyla gıda sektörünün önemli tedarikçileri arasında bulunuyoruz. Gıda endüstrisine yönelik Ürünlerini gıdaya temasla ilgili NSF sertifikası, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Kosher belgesi ve Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performans Standardı gibi uluslararası sertifikalara sahip” dedi. Bu sertifikalarla şirketin gıda ile temas konusunu güvence altına aldığını vurgulayan Güngör, “Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdiğimiz ürünlerle karbon salımını azalttık. Düşük karbon ayak izli olarak, rulo ve levha ürünlerinde 3423 ve 6005A, folyo ürünlerinde ise 8026 geri dönüşüm dostu alaşımlarla geleneksel alaşımlara kıyasla yüzde 85”e varan oranda daha az karbon salımı sağlıyoruz” dedi.
Sürdürülebilir üretime devam
Assan Alüminyum’un sürdürülebilirlik alanında adımlar atmaya devam ettiğini söyleyen Göksal Güngör, “Karaman’daki güneş enerjisi santrali ve Manavgat’taki hidroelektrik santraliyle yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlendiren şirketimiz, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (I-REC) ile Kapsam 2 emisyonlarını dengeliyor” dedi.
2050 Karbonsuzlaşma Yol Haritası kapsamında karbon ayak izini 2030 yılına kadar 7, 2035 yılına kadar 3 tCO2e/ton seviyesine düşürmeyi, 2050 yılına kadar ise net sıfır emisyona ulaşmayı hedefledikleri bilgisini veren Göksal Güngör, “Şirket, bu stratejisini finansman tarafında da destekliyor. Şirketin EBRD’den 20 milyon euro tutarında sürdürülebilirlik kredisi, IFC’den ise sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan yeşil kredi kullandı” dedi. Güngör, “Hem yurt içinde hem yurt dışında büyümeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir üretim, dijitalleşme ve yüksek katma değerli ürün geliştirme önceliklerimizin merkezinde yer alıyor. Amacımız, güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendirdiğimiz büyüme modelimizi küresel ölçekte daha da güçlendirmek” ifadelerini kullandı.