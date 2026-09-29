Assan Alüminyum, ihracat gücünü küresel yatırımla büyütüyor

Kibar Holding çatısı altın­da yaklaşık 37 yıl boyun­ca yassı alüminyum üre­timi yapan Assan Alüminyum yurt içinde Dilovası ve Tuzla te­sisleri ile birlikte ABD’de kuru­lu Fairmont, Kibar Americas Ba­tı Virginia tesisiyle toplam yıllık 410 bin ton üretim kapasitesine sahip. Kapasitesinin 180 bin to­nunu oluşturan folyo üretimiyle Avrupa’nın en büyük iki üretici­sinden biri olduklarını söyleyen Assan Alüminyum Genel Müdü­rü Göksal Güngör, ABD’nin en bü­yük üç üreticisinden biri konu­munda bulunduklarını ilave etti.

Assan Alüminyum’un levha, ru­lo, folyo ve boyalı alüminyum gibi farklı ürün gruplarıyla otomotiv, ambalaj, inşaat, dayanıklı tüketim ve iklimlendirme sektörlerinin önde gelen tedarikçileri arasında yer aldığını belirten Göksal Gün­gör, “Türkiye’nin en büyük yassı alüminyum üreticisi olarak, bir­çok sektörün ihtiyaç duyduğu kat­ma değerli alüminyum ürünlerini üretiyoruz" diye konuştu.

Toplam satışlarının yüzde 75’ini ihracata yönelik gerçekleş­tiren Assan Alüminyum, ürün­lerini 70’ten fazla ülkeye gön­deriyor. Şirketin ihracatı başta Avrupa ülkeleri üzerinde yoğun­laşıyor. Assan Alüminyum’un ih­racatının büyük bölümünü oto­motiv, ambalaj, iklimlendirme ve inşaat sektörlerine yönelik ürün­ler oluşturduğunu ifade eden Göksal Güngör, “Üretimimizin büyük bölümünü ihraç ediyo­ruz ve bu oran bizi Avrupa’nın ve ABD’nin önde gelen folyo üreti­cilerinden biri haline getiriyor” şeklinde konuştu. Özellikle oto­motiv, iklimlendirme ve ambalaj sektörlerindeki büyüme alanla­rına yönelik yatırımlarıyla pazar konumlarını sürekli güçlendir­diklerini vurgulayan Göksal Gün­gör, “Küresel ticaretin yeniden şekillendiği bir dönemde, güçlü müşteri ağımız ve esnek üretim yapımızla rekabet gücümüzü ko­ruyoruz” dedi.

Yeni yatırım hamlesiyle Amerika'da daha etkili olacak

Şirketin gündemindeki en kri­tik yatırımın, ABD’nin Batı Vir­ginia eyaletindeki Fairmont kentinde yer alan alüminyum folyo üretim tesisinin satın alın­ması olduğuna dikkat çeken Gök­sal Güngör, bu tesisin Assan Alü­minyum iştiraki Kibar Ameri­cas tarafından sene başında satın alındığını anımsattı. Söz konu­su tesisin özellikle otomotiv, ik­limlendirme ve ambalaj folyosu ürünlerine yönelik alanlarda üre­tim yapacağına değinen Güngör, “Tesisin kullanımına yönelik de­taylı analizler ve değerlendirme­ler yapıldı. İlk üretimler başarıyla hayata geçirilerek tesis devreye alındı. Bu adım, hâlihazırda hiz­met verdiğimiz sektörlerde ‘ye­rinde üretim’ anlayışıyla büyü­memizi destekleyecek” değerlen­dirmesini yaptı.

Şirketin en güçlü büyüme alan­larından biri olan ambalaj sektö­rüne değinen Göksal Güngör, “Es­nek ambalaj, buruşuk ve düz ke­narlı kap, mutfak folyosu ve üst kapak folyosu gibi ürün grupla­rıyla gıda sektörünün önemli te­darikçileri arasında bulunuyoruz. Gıda endüstrisine yönelik Ürün­lerini gıdaya temasla ilgili NSF sertifikası, ISO 22000 Gıda Gü­venliği Yönetim Sistemi, Kosher belgesi ve Aluminium Stewards­hip Initiative (ASI) Performans Standardı gibi uluslararası ser­tifikalara sahip” dedi. Bu sertifi­kalarla şirketin gıda ile temas ko­nusunu güvence altına aldığını vurgulayan Güngör, “Ar-Ge çalış­maları sonucunda geliştirdiğimiz ürünlerle karbon salımını azalt­tık. Düşük karbon ayak izli olarak, rulo ve levha ürünlerinde 3423 ve 6005A, folyo ürünlerinde ise 8026 geri dönüşüm dostu alaşımlarla geleneksel alaşımlara kıyasla yüz­de 85”e varan oranda daha az kar­bon salımı sağlıyoruz” dedi.

Sürdürülebilir üretime devam

Assan Alüminyum’un sürdürülebilirlik alanında adımlar atmaya devam ettiğini söyleyen Göksal Güngör, “Karaman’daki güneş enerjisi santrali ve Manavgat’taki hidroelektrik santraliyle yenilenebilir enerji yatırımlarını güçlendiren şirketimiz, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (I-REC) ile Kapsam 2 emisyonlarını dengeliyor” dedi.

2050 Karbonsuzlaşma Yol Haritası kapsamında karbon ayak izini 2030 yılına kadar 7, 2035 yılına kadar 3 tCO2e/ton seviyesine düşürmeyi, 2050 yılına kadar ise net sıfır emisyona ulaşmayı hedefledikleri bilgisini veren Göksal Güngör, “Şirket, bu stratejisini finansman tarafında da destekliyor. Şirketin EBRD’den 20 milyon euro tutarında sürdürülebilirlik kredisi, IFC’den ise sektöründe bir ilk olma özelliği taşıyan yeşil kredi kullandı” dedi. Güngör, “Hem yurt içinde hem yurt dışında büyümeye devam ediyoruz. Sürdürülebilir üretim, dijitalleşme ve yüksek katma değerli ürün geliştirme önceliklerimizin merkezinde yer alıyor. Amacımız, güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleriyle şekillendirdiğimiz büyüme modelimizi küresel ölçekte daha da güçlendirmek” ifadelerini kullandı.